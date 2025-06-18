https://sarabic.ae/20250618/إيران-تشن-موجة-جديدة-من-الهجمات-الصاروخية-على-إسرائيل-والأخيرة-تؤكد-التصدي-لها-1101803314.html
إيران تشن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل والأخيرة تؤكد التصدي لها
إيران تشن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل والأخيرة تؤكد التصدي لها
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن إيران بدأت إطلاق موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل. 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T17:37+0000
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طهران - سبوتنيك. وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء: "بداية موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة (إسرائيل)".ومن جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراضه للصواريخ الإيرانية، التي استهدفت منطقة تل أبيب الكبرى، في وقت أوضحت فيه القناة 12 الإسرائيلية، أنه "تم رصد إطلاق ما بين 5 إلى 7 صواريخ من إيران، في الرشقة الأخيرة، بعضها سقط في الطريق، فيما تم اعتراض الباقي".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة، وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
إيران تشن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل والأخيرة تؤكد التصدي لها
17:37 GMT 18.06.2025 (تم التحديث: 17:47 GMT 18.06.2025)
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن إيران بدأت إطلاق موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل.
طهران - سبوتنيك
. وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء: "بداية موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة (إسرائيل)".
ومن جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراضه للصواريخ الإيرانية، التي استهدفت منطقة تل أبيب الكبرى، في وقت أوضحت فيه القناة 12 الإسرائيلية، أنه "تم رصد إطلاق ما بين 5 إلى 7 صواريخ من إيران، في الرشقة الأخيرة، بعضها سقط في الطريق، فيما تم اعتراض الباقي".
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "رصد الجيش إطلاق صواريخ في الآونة الأخيرة، من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. تعمل منظومات الدفاع على اعتراض هذا التهديد".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري
سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.
وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة، وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 24 شخصًا وإصابة نحو 800 آخرين في الضربات الإيرانية
، بينما أكدت إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.