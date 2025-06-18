https://sarabic.ae/20250618/ترامب-إسرائيل-سيطرت-على-أجواء-إيران-بشكل-تام-وعلى-طهران-الاستسلام-1101798945.html

ترامب: إسرائيل سيطرت على أجواء إيران بشكل تام وعلى طهران الاستسلام

ترامب: إسرائيل سيطرت على أجواء إيران بشكل تام وعلى طهران الاستسلام

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه قد يضرب المنشآت النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أن طهران "كان عليها التفاوض سابقًا"،... 18.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-18T15:31+0000

2025-06-18T15:31+0000

2025-06-18T15:31+0000

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وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين أمام البيت الأبيض: "إيران لم تعد تمتلك دفاعات جوية، ولا أعرف إلى متى ستستمر"، مشيدًا بـ"دور إسرائيل في السيطرة على الأجواء الإيرانية"، قائلًا: "إسرائيل تبلي بلاءً حسنًا".وتطرق الرئيس الأمريكي إلى اتصال إيراني وصفه بـ"المتكرر"، معربًا عن سخطه من الأوضاع الحالية، بالقول: "لقد سئمت هذا الوضع، وأريد استسلام إيران غير المشروط"، كما أكد أن طهران تواجه "مشكلة حقيقية" واقترحت زيارة البيت الأبيض.يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، بينما يترقب العالم تطورات الأزمة التي قد تشهد أيامًا فارقة في الأسبوع المقبل.وفي وقت سابق، أعربت كارين كناسل، وزيرة خارجية النمسا السابقة عن أسفها جراء ما يمر به الشرق الأوسط من توتر واضطرابات، مشيرة إلى أنها "زارت إيران أكثر من مرة وعاشت مع الشعب الإيراني".وقالت كناسل، في حديث لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "من المؤسف أن نرى إسرائيل تقوم بهذه الأعمال العدائية تجاه دول في الشرق الأوسط، من قطاع غزة والضفة الغربية إلى جنوب لبنان وسوريا، والآن في إيران".وتساءلت كناسل عن إمكانية "تدخل الدول العربية لوقف هذا الصراع"، مؤكدة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يريد الحرب ضد إيران، ولكن قد تُفرض عليه".وانطلقت فعاليات منتدى بطرسورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يوني/ حزيران الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".

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https://sarabic.ae/20250618/إسرائيل-تعلن-عزمها-استئناف-تصدير-الغاز-إلى-مصر-والأردن-خلال-الأيام-المقبلة-1101797421.html

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