https://sarabic.ae/20250618/ترامب-إسرائيل-سيطرت-على-أجواء-إيران-بشكل-تام-وعلى-طهران-الاستسلام-1101798945.html
ترامب: إسرائيل سيطرت على أجواء إيران بشكل تام وعلى طهران الاستسلام
ترامب: إسرائيل سيطرت على أجواء إيران بشكل تام وعلى طهران الاستسلام
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه قد يضرب المنشآت النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أن طهران "كان عليها التفاوض سابقًا"،... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T15:31+0000
2025-06-18T15:31+0000
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وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين أمام البيت الأبيض: "إيران لم تعد تمتلك دفاعات جوية، ولا أعرف إلى متى ستستمر"، مشيدًا بـ"دور إسرائيل في السيطرة على الأجواء الإيرانية"، قائلًا: "إسرائيل تبلي بلاءً حسنًا".وتطرق الرئيس الأمريكي إلى اتصال إيراني وصفه بـ"المتكرر"، معربًا عن سخطه من الأوضاع الحالية، بالقول: "لقد سئمت هذا الوضع، وأريد استسلام إيران غير المشروط"، كما أكد أن طهران تواجه "مشكلة حقيقية" واقترحت زيارة البيت الأبيض.يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، بينما يترقب العالم تطورات الأزمة التي قد تشهد أيامًا فارقة في الأسبوع المقبل.وفي وقت سابق، أعربت كارين كناسل، وزيرة خارجية النمسا السابقة عن أسفها جراء ما يمر به الشرق الأوسط من توتر واضطرابات، مشيرة إلى أنها "زارت إيران أكثر من مرة وعاشت مع الشعب الإيراني".وقالت كناسل، في حديث لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "من المؤسف أن نرى إسرائيل تقوم بهذه الأعمال العدائية تجاه دول في الشرق الأوسط، من قطاع غزة والضفة الغربية إلى جنوب لبنان وسوريا، والآن في إيران".وتساءلت كناسل عن إمكانية "تدخل الدول العربية لوقف هذا الصراع"، مؤكدة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يريد الحرب ضد إيران، ولكن قد تُفرض عليه".وانطلقت فعاليات منتدى بطرسورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يوني/ حزيران الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
https://sarabic.ae/20250618/خبير-تصريحات-غروسي-تبرز-التناقض-بين-التزام-إيران-النووي-وسياسات-إسرائيل-العدوانية-1101792832.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ترامب: إسرائيل سيطرت على أجواء إيران بشكل تام وعلى طهران الاستسلام
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه قد يضرب المنشآت النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أن طهران "كان عليها التفاوض سابقًا"، مؤكدًا أن الوقت أصبح "متأخرًا جدًا"، لكنه لم يستبعد إمكانية تجنب الحرب.
وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين أمام البيت الأبيض: "إيران لم تعد تمتلك دفاعات جوية، ولا أعرف إلى متى ستستمر"، مشيدًا بـ"دور إسرائيل في السيطرة على الأجواء الإيرانية"، قائلًا: "إسرائيل تبلي بلاءً حسنًا".
وتطرق الرئيس الأمريكي
إلى اتصال إيراني وصفه بـ"المتكرر"، معربًا عن سخطه من الأوضاع الحالية، بالقول: "لقد سئمت هذا الوضع، وأريد استسلام إيران غير المشروط"، كما أكد أن طهران تواجه "مشكلة حقيقية" واقترحت زيارة البيت الأبيض.
وحذّر ترامب من أن الولايات المتحدة "لن تسمح بدولة تهدد بالتدمير"، مستذكرًا التهديدات الإيرانية المستمرة "لسنوات عديدة". وأشار إلى أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا بشأن إيران، وقد تحصل التطورات قبل نهايته"، كاشفًا أن طهران "تريد إبرام صفقة" مع واشنطن.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، بينما يترقب العالم تطورات الأزمة التي قد تشهد أيامًا فارقة في الأسبوع المقبل.
وفي وقت سابق، أعربت كارين كناسل، وزيرة خارجية النمسا السابقة عن أسفها جراء ما يمر به الشرق الأوسط من توتر واضطرابات، مشيرة إلى أنها "زارت إيران أكثر من مرة وعاشت مع الشعب الإيراني".
وقالت كناسل، في حديث لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
الدولي: "من المؤسف أن نرى إسرائيل تقوم بهذه الأعمال العدائية تجاه دول في الشرق الأوسط، من قطاع غزة والضفة الغربية إلى جنوب لبنان وسوريا، والآن في إيران".
وتساءلت كناسل عن إمكانية "تدخل الدول العربية لوقف هذا الصراع"، مؤكدة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يريد الحرب ضد إيران، ولكن قد تُفرض عليه".
ورأت كناسل أنه "من الممكن عقد حوار مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب"، لكنها استبعدت أن "يحصل أي لقاء بين روسيا وأوروبا".
وانطلقت فعاليات منتدى بطرسورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية
تستضيفها روسيا بين 18 و21 يوني/ حزيران الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".