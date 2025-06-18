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إيران تنفي الأنباء حول إرسالها وفدا تفاوضيا إلى سلطنة عمان
إيران تنفي الأنباء حول إرسالها وفدا تفاوضيا إلى سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، الأنباء التي وردت بشأن توجّه وفد إيراني إلى مسقط، مؤكدًا أنه لم يسافر إلى سلطنة عمان. 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T16:42+0000
2025-06-18T16:42+0000
سلطنة عمان
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
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ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، عن عراقجي، نفيه إرسال وفد تفاوضي إلى سلطنة عمان، وذلك على خلفية ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات تفيد بأن وفدا إيرانيا توجه إلى عُمان لإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي.وقال عراقجي: "زعم بعض المستخدمين أن هذا الخبر نشرته وكالة أنباء أجنبية، في حين أن مثل هذا الخبر لم يُنشر في الوكالة أصلا".وكانت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة قد نفت بشدة الادعاءات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنه "لم يطلب أي مسؤول إيراني قط الركوع عند بوابات البيت الأبيض".وجاء الرد الإيراني في بيان رسمي وُصفت فيه تصريحات ترامب بـ"الأكاذيب"، معتبرا أن "الشيء الوحيد الأكثر كراهية من أكاذيبه هو تهديده الجبان بالقضاء على قائد إيران (المرشد الإيراني علي خامنئي)"، على حد تعبير البيان.وتطرق الرئيس الأمريكي إلى اتصال إيراني وصفه بـ"المتكرر"، معربًا عن سخطه من الأوضاع الحالية: "لقد سئمت هذا الوضع، وأريد استسلام إيران غير المشروط". كما أكد أن طهران تواجه "مشكلة حقيقية" واقترحت زيارة البيت الأبيض.وحذّر ترامب من أن الولايات المتحدة "لن تسمح بدولة تهدد بالتدمير"، مستذكرًا التهديدات الإيرانية المستمرة "لسنوات عديدة". وأشار إلى أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا بشأن إيران، وقد تحصل التطورات قبل نهايته"، كاشفًا أن طهران "تريد إبرام صفقة" مع واشنطن.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة، وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250618/إيران-ترد-على-ترامب-لم-يطلب-أي-مسؤول-إيراني-الركوع-عند-البيت-الأبيض-1101799600.html
https://sarabic.ae/20250618/مصر-والصين-تحذران-الشرق-الأوسط-على-شفا-فوضى-شاملة-1101800545.html
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سلطنة عمان, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم العربي, الأخبار
سلطنة عمان, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم العربي, الأخبار

إيران تنفي الأنباء حول إرسالها وفدا تفاوضيا إلى سلطنة عمان

16:42 GMT 18.06.2025
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، الأنباء التي وردت بشأن توجّه وفد إيراني إلى مسقط، مؤكدًا أنه لم يسافر إلى سلطنة عمان.
ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، عن عراقجي، نفيه إرسال وفد تفاوضي إلى سلطنة عمان، وذلك على خلفية ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات تفيد بأن وفدا إيرانيا توجه إلى عُمان لإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي.
وقال عراقجي: "زعم بعض المستخدمين أن هذا الخبر نشرته وكالة أنباء أجنبية، في حين أن مثل هذا الخبر لم يُنشر في الوكالة أصلا".
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
إيران ترد على ترامب: لم يطلب أي مسؤول إيراني "الركوع" عند البيت الأبيض
16:01 GMT
وكانت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة قد نفت بشدة الادعاءات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنه "لم يطلب أي مسؤول إيراني قط الركوع عند بوابات البيت الأبيض".
وجاء الرد الإيراني في بيان رسمي وُصفت فيه تصريحات ترامب بـ"الأكاذيب"، معتبرا أن "الشيء الوحيد الأكثر كراهية من أكاذيبه هو تهديده الجبان بالقضاء على قائد إيران (المرشد الإيراني علي خامنئي)"، على حد تعبير البيان.
وأكد البيان، الذي نقلته وكالة أنباء "فارس"، أن إيران "لا تتفاوض تحت الضغط، ولا تقبل السلام بالإكراه، ولن تتفاوض بالتأكيد مع محارب سابق يتشبث بمنصبه"، في إشارة واضحة إلى ترامب.
وتطرق الرئيس الأمريكي إلى اتصال إيراني وصفه بـ"المتكرر"، معربًا عن سخطه من الأوضاع الحالية: "لقد سئمت هذا الوضع، وأريد استسلام إيران غير المشروط". كما أكد أن طهران تواجه "مشكلة حقيقية" واقترحت زيارة البيت الأبيض.
وحذّر ترامب من أن الولايات المتحدة "لن تسمح بدولة تهدد بالتدمير"، مستذكرًا التهديدات الإيرانية المستمرة "لسنوات عديدة". وأشار إلى أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا بشأن إيران، وقد تحصل التطورات قبل نهايته"، كاشفًا أن طهران "تريد إبرام صفقة" مع واشنطن.
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.
صواريخ تابعة للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
مصر والصين تحذران: الشرق الأوسط على "شفا فوضى شاملة"
16:08 GMT
وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة، وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.

وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 24 شخصًا وإصابة نحو 800 آخرين في الضربات الإيرانية، بينما أكدت إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.

وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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Последствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيلأمس, 21:13 GMT
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