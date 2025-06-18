https://sarabic.ae/20250618/إيران-ترد-على-ترامب-لم-يطلب-أي-مسؤول-إيراني-الركوع-عند-البيت-الأبيض-1101799600.html
إيران ترد على ترامب: لم يطلب أي مسؤول إيراني "الركوع" عند البيت الأبيض
إيران ترد على ترامب: لم يطلب أي مسؤول إيراني "الركوع" عند البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
نفت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة بشدة الادعاءات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنه "لم يطلب أي مسؤول إيراني قط الركوع عند بوابات البيت... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T16:01+0000
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جاء الرد الإيراني في بيان رسمي وصفت فيه تصريحات ترامب بـ"الأكاذيب"، معتبرة أن "الشيء الوحيد الأكثر كراهية من أكاذيبه هو تهديده الجبان بالقضاء على قائد إيران (المرشد الإيراني علي خامنئي)"، على حد تعبير البيان.وأكد البيان، الذي نقلته وكالة أنباء "فارس"، أن إيران "لا تتفاوض تحت الضغط، ولا تقبل السلام بالإكراه، ولن تتفاوض بالتأكيد مع محارب سابق يتشبث بمنصبه"، في إشارة واضحة إلى ترامب.كما حذرت طهران من أن أي تهديد أو فعل عدائي ستواجهه برد مماثل، قائلة: "إيران سترد على كل تهديد بتهديد مقابل، وعلى كل فعل بإجراءات مقابلة".وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: "إيران لم تعد تمتلك دفاعات جوية، ولا أعرف إلى متى ستستمر"، مشيدًا بدور إسرائيل في السيطرة على الأجواء الإيرانية، قائلًا: "إسرائيل تبلي بلاءً حسنًا".وتطرق الرئيس الأمريكي إلى اتصال إيراني وصفه بـ"المتكرر"، معربًا عن سخطه من الأوضاع الحالية: "لقد سئمت هذا الوضع، وأريد استسلام إيران غير المشروط". كما أكد أن طهران تواجه "مشكلة حقيقية" واقترحت زيارة البيت الأبيض.يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، بينما يترقب العالم تطورات الأزمة التي قد تشهد أيامًا فارقة في الأسبوع المقبل.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
إيران ترد على ترامب: لم يطلب أي مسؤول إيراني "الركوع" عند البيت الأبيض
نفت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة بشدة الادعاءات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنه "لم يطلب أي مسؤول إيراني قط الركوع عند بوابات البيت الأبيض".
جاء الرد الإيراني في بيان رسمي وصفت فيه تصريحات ترامب بـ"الأكاذيب"
، معتبرة أن "الشيء الوحيد الأكثر كراهية من أكاذيبه هو تهديده الجبان بالقضاء على قائد إيران (المرشد الإيراني علي خامنئي)"، على حد تعبير البيان.
وأكد البيان، الذي نقلته وكالة أنباء "فارس"، أن إيران "لا تتفاوض تحت الضغط، ولا تقبل السلام بالإكراه، ولن تتفاوض بالتأكيد مع محارب سابق يتشبث بمنصبه"، في إشارة واضحة إلى ترامب.
كما حذرت طهران من أن أي تهديد أو فعل عدائي ستواجهه برد مماثل، قائلة: "إيران سترد على كل تهديد بتهديد مقابل، وعلى كل فعل بإجراءات مقابلة".
يأتي هذا التصعيد اللفظي بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحات صحفية اليوم، أنه قد يضرب المنشآت النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أن طهران "كان عليها التفاوض سابقًا"، مؤكدًا أن الوقت أصبح "متأخرًا جدًا"، لكنه لم يستبعد إمكانية تجنب الحرب.
وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: "إيران لم تعد تمتلك دفاعات جوية، ولا أعرف إلى متى ستستمر"، مشيدًا بدور إسرائيل في السيطرة على الأجواء الإيرانية، قائلًا: "إسرائيل تبلي بلاءً حسنًا".
وتطرق الرئيس الأمريكي إلى اتصال إيراني وصفه بـ"المتكرر"، معربًا عن سخطه من الأوضاع الحالية: "لقد سئمت هذا الوضع، وأريد استسلام إيران غير المشروط". كما أكد أن طهران تواجه "مشكلة حقيقية" واقترحت زيارة البيت الأبيض.
وحذّر ترامب من أن الولايات المتحدة "لن تسمح بدولة تهدد بالتدمير"، مستذكرًا التهديدات الإيرانية المستمرة "لسنوات عديدة". وأشار إلى أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا بشأن إيران، وقد تحصل التطورات قبل نهايته"، كاشفًا أن طهران "تريد إبرام صفقة" مع واشنطن.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، بينما يترقب العالم تطورات الأزمة التي قد تشهد أيامًا فارقة في الأسبوع المقبل.