https://sarabic.ae/20250618/مصر-والصين-تحذران-الشرق-الأوسط-على-شفا-فوضى-شاملة-1101800545.html

مصر والصين تحذران: الشرق الأوسط على "شفا فوضى شاملة"

مصر والصين تحذران: الشرق الأوسط على "شفا فوضى شاملة"

سبوتنيك عربي

حذّرت وزارتا الخارجية المصرية والصينية، من أن "منطقة الشرق الأوسط على شفا فوضى شاملة"، بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. 18.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-18T16:08+0000

2025-06-18T16:08+0000

2025-06-18T16:08+0000

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وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، بأن الوزير بدر عبد العاطي، بحث مع نظيره الصيني وانغ يي، مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، والجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد بالمنطقة ومحاولة تحييد خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.وذكرت الخارجية المصرية، في بيانها المنشور على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عبد العاطي "حذّر من التداعيات بالغة الخطورة للحرب الدائرة على أمن واستقرار المنطقة"، مؤكدًا أنه "لا بديل عن اللجوء للحلول الدبلوماسية والسياسية وضرورة خفض التصعيد وتحييد خطر اشتعال الأوضاع وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة".ولفت بيان وزارة الخارجية المصرية إلى أن "وزير الخارجية الصيني، أكد تطابق الموقفين المصري والصيني، حيال ضرورة وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأشاد بالبيان المشترك الذي صدر يوم 16 يونيو الجاري، من 24 دولة عربية وإسلامية بمبادرة مصرية".وكان البيان قد شدد على "ضرورة وقف إطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات في أقرب وقت، باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة، وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

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