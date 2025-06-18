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مصر والصين تحذران: الشرق الأوسط على "شفا فوضى شاملة"
مصر والصين تحذران: الشرق الأوسط على "شفا فوضى شاملة"
سبوتنيك عربي
حذّرت وزارتا الخارجية المصرية والصينية، من أن "منطقة الشرق الأوسط على شفا فوضى شاملة"، بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T16:08+0000
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وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، بأن الوزير بدر عبد العاطي، بحث مع نظيره الصيني وانغ يي، مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، والجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد بالمنطقة ومحاولة تحييد خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.وذكرت الخارجية المصرية، في بيانها المنشور على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عبد العاطي "حذّر من التداعيات بالغة الخطورة للحرب الدائرة على أمن واستقرار المنطقة"، مؤكدًا أنه "لا بديل عن اللجوء للحلول الدبلوماسية والسياسية وضرورة خفض التصعيد وتحييد خطر اشتعال الأوضاع وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة".ولفت بيان وزارة الخارجية المصرية إلى أن "وزير الخارجية الصيني، أكد تطابق الموقفين المصري والصيني، حيال ضرورة وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأشاد بالبيان المشترك الذي صدر يوم 16 يونيو الجاري، من 24 دولة عربية وإسلامية بمبادرة مصرية".وكان البيان قد شدد على "ضرورة وقف إطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات في أقرب وقت، باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة، وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250618/الخارجية-الروسية-تحذر-من-كارثة-نووية-وشيكة-في-الشرق-الأوسط--1101783207.html
https://sarabic.ae/20250618/ترامب-إسرائيل-سيطرت-على-أجواء-إيران-بشكل-تام-وعلى-طهران-الاستسلام-1101798945.html
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مصر, الصين, العالم العربي, الأخبار, إيران
مصر, الصين, العالم العربي, الأخبار, إيران

مصر والصين تحذران: الشرق الأوسط على "شفا فوضى شاملة"

16:08 GMT 18.06.2025
© AP Photoصواريخ تابعة للجيش الإيراني
صواريخ تابعة للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© AP Photo
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حذّرت وزارتا الخارجية المصرية والصينية، من أن "منطقة الشرق الأوسط على شفا فوضى شاملة"، بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.
وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، بأن الوزير بدر عبد العاطي، بحث مع نظيره الصيني وانغ يي، مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، والجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد بالمنطقة ومحاولة تحييد خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك" تحذر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط
11:29 GMT
وذكرت الخارجية المصرية، في بيانها المنشور على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عبد العاطي "حذّر من التداعيات بالغة الخطورة للحرب الدائرة على أمن واستقرار المنطقة"، مؤكدًا أنه "لا بديل عن اللجوء للحلول الدبلوماسية والسياسية وضرورة خفض التصعيد وتحييد خطر اشتعال الأوضاع وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة".
وأكد الوزير المصري أن "الأمر يتوقف على ضرورة بذل المساعي الحثيثة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للوصول إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني".
ولفت بيان وزارة الخارجية المصرية إلى أن "وزير الخارجية الصيني، أكد تطابق الموقفين المصري والصيني، حيال ضرورة وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأشاد بالبيان المشترك الذي صدر يوم 16 يونيو الجاري، من 24 دولة عربية وإسلامية بمبادرة مصرية".
وكان البيان قد شدد على "ضرورة وقف إطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات في أقرب وقت، باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.
وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ "أرض-أرض".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
ترامب: إسرائيل سيطرت على أجواء إيران بشكل تام وعلى طهران الاستسلام
15:31 GMT
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة، وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 24 شخصًا وإصابة نحو 800 آخرين في الضربات الإيرانية، بينما أكدت إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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Последствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيلأمس, 21:13 GMT
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