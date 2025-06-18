https://sarabic.ae/20250618/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استخدام-صواريخ-سجيل-لأول-مرة-في-الهجوم-على-إسرائيل-1101804739.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن استخدام صواريخ "سجيل" لأول مرة في الهجوم على إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني يعلن استخدام صواريخ "سجيل" لأول مرة في الهجوم على إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيانه رقم 11 اليوم الأربعاء، استخدام صواريخ "سجّيل" بعيدة المدى لأول مرة، بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر، خلال الهجوم على إسرائيل. 18.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-18T18:33+0000

2025-06-18T18:33+0000

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جاء ذلك ضمن الموجة 12 من عملية "الوعد الصادق 3"، التي أطلقتها إيران، ردًا على الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ يوم الجمعة الماضية، وفقًا لوكالة "تسنيم".وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية "حطّمت منظومة الدفاع الجوي لجيش الكيان الصهيوني" في عمليات سابقة، مشيرًا إلى أن "سماء إسرائيل أصبحت مفتوحة أمام الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة".كما هدّد الحرس الثوري بـ"هجمات صاروخية مؤثرة ومستمرة"، مؤكدًا استهداف مقار "الموساد" وقواعد المقاتلات التابعة للجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة.وختم البيان بتوجيه إنذارٍ شديد اللهجة لسكان تلك المناطق، قائلًا: "إما الموت البطيء في الملاجئ أو الفرار لإنقاذ أنفسكم من القصف المتواصل".يأتي ذلك في أعقاب إعلان وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيران بدأت إطلاق موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء: "بداية موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة (إسرائيل)".وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "رصد الجيش إطلاق صواريخ في الآونة الأخيرة، من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. تعمل منظومات الدفاع على اعتراض هذا التهديد".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.

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