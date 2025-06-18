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الكرملين ينفي مزاعم ترامب بشأن "محادثته بالأمس" مع بوتين
الكرملين ينفي مزاعم ترامب بشأن "محادثته بالأمس" مع بوتين
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "محادثة الأمس" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف: "لقد تحدث مجازيًا، لقد أصبحت الحياة مليئة بالأحداث الآن لدرجة أن استرجاع بضعة أيام أصبح (كأنه) بالأمس".وفي وقت سابق من اليوم، حذّرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط، بسبب الضربات اليومية على البنية التحتية النووية الإيرانية.وتابعت: "علينا بالفعل، استنادًا إلى البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الروسية يوم أمس (الثلاثاء)، أن ندرك أننا على بعد ملليمترات من كارثة".
https://sarabic.ae/20250618/الخارجية-الروسية-تحذر-من-كارثة-نووية-وشيكة-في-الشرق-الأوسط--1101783207.html
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الكرملين ينفي مزاعم ترامب بشأن "محادثته بالأمس" مع بوتين

18:11 GMT 18.06.2025 (تم التحديث: 18:17 GMT 18.06.2025)
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "محادثة الأمس" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو "تصريح مجازي".
وقال بيسكوف: "لقد تحدث مجازيًا، لقد أصبحت الحياة مليئة بالأحداث الآن لدرجة أن استرجاع بضعة أيام أصبح (كأنه) بالأمس".

وفي وقت سابق من اليوم، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "يوم أمس، تطرقا خلالها إلى مساعدة روسيا في التوسط في الصراع الإيراني الإسرائيلي".

المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك" تحذر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط
11:29 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، حذّرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط، بسبب الضربات اليومية على البنية التحتية النووية الإيرانية.

وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي": "تُشن يوميًا ضربات صاروخية عدة على المنشآت النووية للبنية التحتية المدنية السلمية في إيران، والتي تخضع لسيطرة مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتواجدين هناك".

وتابعت: "علينا بالفعل، استنادًا إلى البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الروسية يوم أمس (الثلاثاء)، أن ندرك أننا على بعد ملليمترات من كارثة".
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