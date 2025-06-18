https://sarabic.ae/20250618/الكرملين-ينفي-تصريح-ترامب-بشأن-محادثته-الأمس-مع-بوتين-1101804074.html
الكرملين ينفي مزاعم ترامب بشأن "محادثته بالأمس" مع بوتين
الكرملين ينفي مزاعم ترامب بشأن "محادثته بالأمس" مع بوتين
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "محادثة الأمس" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T18:11+0000
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وقال بيسكوف: "لقد تحدث مجازيًا، لقد أصبحت الحياة مليئة بالأحداث الآن لدرجة أن استرجاع بضعة أيام أصبح (كأنه) بالأمس".وفي وقت سابق من اليوم، حذّرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط، بسبب الضربات اليومية على البنية التحتية النووية الإيرانية.وتابعت: "علينا بالفعل، استنادًا إلى البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الروسية يوم أمس (الثلاثاء)، أن ندرك أننا على بعد ملليمترات من كارثة".
https://sarabic.ae/20250618/الخارجية-الروسية-تحذر-من-كارثة-نووية-وشيكة-في-الشرق-الأوسط--1101783207.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين ينفي مزاعم ترامب بشأن "محادثته بالأمس" مع بوتين
18:11 GMT 18.06.2025 (تم التحديث: 18:17 GMT 18.06.2025)
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "محادثة الأمس" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو "تصريح مجازي".
وقال بيسكوف: "لقد تحدث مجازيًا، لقد أصبحت الحياة مليئة بالأحداث الآن لدرجة أن استرجاع بضعة أيام أصبح (كأنه) بالأمس".
وفي وقت سابق من اليوم، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "يوم أمس، تطرقا خلالها إلى مساعدة روسيا في التوسط في الصراع الإيراني الإسرائيلي".
وفي وقت سابق من اليوم، حذّرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط، بسبب الضربات اليومية على البنية التحتية النووية الإيرانية.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي": "تُشن يوميًا ضربات صاروخية عدة على المنشآت النووية للبنية التحتية المدنية السلمية في إيران، والتي تخضع لسيطرة مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتواجدين هناك".
وتابعت: "علينا بالفعل، استنادًا إلى البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الروسية يوم أمس (الثلاثاء)، أن ندرك أننا على بعد ملليمترات من كارثة".