https://sarabic.ae/20250618/المنشآت-النووية-الإيرانية-في-مرمى-النيران-ووكالة-الطاقة-تلتزم-الصمت-1101789247.html

المنشآت النووية الإيرانية في مرمى النيران ووكالة الطاقة تلتزم الصمت

المنشآت النووية الإيرانية في مرمى النيران ووكالة الطاقة تلتزم الصمت

سبوتنيك عربي

بعد أن اتخذت إسرائيل تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذريعة لضرب إيران، مما أدى إلى اندلاع الحرب بينهما خرج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية،... 18.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-18T12:27+0000

2025-06-18T12:27+0000

2025-06-18T12:27+0000

راديو

لقاء سبوتنيك

إيران

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101788486_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_ee2e8eef7f1dd3d569efe8d38806dadd.png

المنشآت النووية الإيرانية في مرمى النيران ووكالة الطاقة تلتزم الصمت سبوتنيك عربي المنشآت النووية الإيرانية في مرمى النيران ووكالة الطاقة تلتزم الصمت

وأوضح غروسي، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "ما ذكرته الوكالة هو أنه لم يكن لديها أي دليل على وجود جهد ممنهج من قبل إيران للتحرك نحو امتلاك سلاح نووي".حديث غروسي يتناقض مع قرار الوكالة الذي اعتمده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، الذي أدان عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية. وأيدت القرار 19 دولة بينما صوتت كل من الصين وروسيا وبوركينا فاسو ضد القرار، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.وأشار إلى أن مجلس المحافظين المكون من 35 دولة، منهم 19 دولة غربية وداعمة للغرب كانت مؤيدة للقرار و16 دولة لم توافق على القرار منها روسيا والصين ومصر والجزائر وغيرهم بمعنى أنه لا توجد غير الدول الغربية هي التي وافقت وأيدت هذا القرار، وبعد ساعات قليلة بدأ العدوان الإسرائيلي وكأنها خطة ممنهجة .وأشار أبو شادي إلى أنه من أهم المواقع الإيرانية التي تم ضربها هو أصفهان، حيث يوجد به منشآت نووية عديدة حوالي 8 أو 9 مواقع، لكن أهمهم الموقع الذي يقوم بتحويل اليورانيوم الخام إلى يورانيوم غازي والذي تقوم إيران بإرساله إلى فوردو، ونطنز كبداية لعملية التخصيب ثم يذهب اليورانيوم المخصب إلى منشأه أخرى ليتحول إلى يورانيوم معدني وهنا تكمن الخطورة لأن القنبلة الذرية تعمل باليورانيوم المعدني بالإضافة إلى منشآت أخرى فوق السطح وبضرب هذه المنشآت توقف أي إنتاج لليورانيوم المخصب.

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لقاء سبوتنيك, إيران, إسرائيل, аудио