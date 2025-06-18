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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250618/المنشآت-النووية-الإيرانية-في-مرمى-النيران-ووكالة-الطاقة-تلتزم-الصمت-1101789247.html
المنشآت النووية الإيرانية في مرمى النيران ووكالة الطاقة تلتزم الصمت
المنشآت النووية الإيرانية في مرمى النيران ووكالة الطاقة تلتزم الصمت
سبوتنيك عربي
بعد أن اتخذت إسرائيل تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذريعة لضرب إيران، مما أدى إلى اندلاع الحرب بينهما خرج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية،... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T12:27+0000
2025-06-18T12:27+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
إيران
إسرائيل
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المنشآت النووية الإيرانية في مرمى النيران ووكالة الطاقة تلتزم الصمت
سبوتنيك عربي
المنشآت النووية الإيرانية في مرمى النيران ووكالة الطاقة تلتزم الصمت
وأوضح غروسي، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "ما ذكرته الوكالة هو أنه لم يكن لديها أي دليل على وجود جهد ممنهج من قبل إيران للتحرك نحو امتلاك سلاح نووي".حديث غروسي يتناقض مع قرار الوكالة الذي اعتمده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، الذي أدان عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية. وأيدت القرار 19 دولة بينما صوتت كل من الصين وروسيا وبوركينا فاسو ضد القرار، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.وأشار إلى أن مجلس المحافظين المكون من 35 دولة، منهم 19 دولة غربية وداعمة للغرب كانت مؤيدة للقرار و16 دولة لم توافق على القرار منها روسيا والصين ومصر والجزائر وغيرهم بمعنى أنه لا توجد غير الدول الغربية هي التي وافقت وأيدت هذا القرار، وبعد ساعات قليلة بدأ العدوان الإسرائيلي وكأنها خطة ممنهجة .وأشار أبو شادي إلى أنه من أهم المواقع الإيرانية التي تم ضربها هو أصفهان، حيث يوجد به منشآت نووية عديدة حوالي 8 أو 9 مواقع، لكن أهمهم الموقع الذي يقوم بتحويل اليورانيوم الخام إلى يورانيوم غازي والذي تقوم إيران بإرساله إلى فوردو، ونطنز كبداية لعملية التخصيب ثم يذهب اليورانيوم المخصب إلى منشأه أخرى ليتحول إلى يورانيوم معدني وهنا تكمن الخطورة لأن القنبلة الذرية تعمل باليورانيوم المعدني بالإضافة إلى منشآت أخرى فوق السطح وبضرب هذه المنشآت توقف أي إنتاج لليورانيوم المخصب.
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لقاء سبوتنيك, إيران, إسرائيل, аудио
لقاء سبوتنيك, إيران, إسرائيل, аудио

المنشآت النووية الإيرانية في مرمى النيران ووكالة الطاقة تلتزم الصمت

12:27 GMT 18.06.2025
راديو
المنشآت النووية الإيرانية في مرمى النيران ووكالة الطاقة تلتزم الصمت
تابعنا عبر
بعد أن اتخذت إسرائيل تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذريعة لضرب إيران، مما أدى إلى اندلاع الحرب بينهما خرج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ليقول إنه "لا دليل على وجود جهد ممنهج لتطوير سلاح نووي في إيران".
وأوضح غروسي، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "ما ذكرته الوكالة هو أنه لم يكن لديها أي دليل على وجود جهد ممنهج من قبل إيران للتحرك نحو امتلاك سلاح نووي".
حديث غروسي يتناقض مع قرار الوكالة الذي اعتمده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، الذي أدان عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية. وأيدت القرار 19 دولة بينما صوتت كل من الصين وروسيا وبوركينا فاسو ضد القرار، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

في حديثه لـ"لقاء سبوتنيك"، قال كبير خبراء كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات سابقا يسري أبو شادي إن تقرير الوكالة الدولة للطاقة الذرية كان الذريعة الشكلية الذي استندت عليه إسرائيل للعدوان على إيران بدليل أنه بعد 12 ساعة من صدور التقرير، بدأت إسرائيل الهجوم على إيران، مشيراً إلى أن التقرير يعتبر مسيس وقد استعمل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لغة غير طبيعية واتهامات مبالغ فيها وكاذبة ولا قيمة لها، وفي نفس الوقت استندت الدول الغربية على هذا التقرير لكي يصدر مجلس محافظي الوكالة قرار بإدانة إيران كدولة لا تمتثل للاتفاق وتحويلها إلى مجلس الأمن لإعادة العقوبات.

وأشار إلى أن مجلس المحافظين المكون من 35 دولة، منهم 19 دولة غربية وداعمة للغرب كانت مؤيدة للقرار و16 دولة لم توافق على القرار منها روسيا والصين ومصر والجزائر وغيرهم بمعنى أنه لا توجد غير الدول الغربية هي التي وافقت وأيدت هذا القرار، وبعد ساعات قليلة بدأ العدوان الإسرائيلي وكأنها خطة ممنهجة .

وأشار إلى أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يتطلع لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة لذلك عمل على تمرير القرار وكتب التقرير بصياغة غريبة لا تتناسب مع الوكالة، مما يشير إلى أنه كان هناك تواصل واتفاق بأن يصدر مثل هذا التقرير بهذه الصياغة لإعطاء مبرر شكلي لإسرائيل والولايات المتحدة لضرب إيران.

وأشار أبو شادي إلى أنه من أهم المواقع الإيرانية التي تم ضربها هو أصفهان، حيث يوجد به منشآت نووية عديدة حوالي 8 أو 9 مواقع، لكن أهمهم الموقع الذي يقوم بتحويل اليورانيوم الخام إلى يورانيوم غازي والذي تقوم إيران بإرساله إلى فوردو، ونطنز كبداية لعملية التخصيب ثم يذهب اليورانيوم المخصب إلى منشأه أخرى ليتحول إلى يورانيوم معدني وهنا تكمن الخطورة لأن القنبلة الذرية تعمل باليورانيوم المعدني بالإضافة إلى منشآت أخرى فوق السطح وبضرب هذه المنشآت توقف أي إنتاج لليورانيوم المخصب.
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Последствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيلأمس, 21:13 GMT
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