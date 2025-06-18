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بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: طهران لا تتفاوض تحت الإكراه ولا تقبل بالسلام المفروض بالقوة
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: طهران لا تتفاوض تحت الإكراه ولا تقبل بالسلام المفروض بالقوة
سبوتنيك عربي
نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "ممثلي طهران طلبوا زيارة البيت الأبيض لإجراء محادثات مباشرة". 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T15:25+0000
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وقالت البعثة الإيرانية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "لم يسبق لأي مسؤول إيراني أن طلب التذلل أمام أبواب البيت الأبيض. الأمر الوحيد الأكثر إثارة للاشمئزاز من أكاذيبه هو تهديده الجبان بالتخلص من المرشد الأعلى لإيران".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "طهران ترغب في التفاوض مع واشنطن"، موضحًا أن "المسؤولين الإيرانيين اقترحوا الحضور للبيت الأبيض لإجراء محادثات، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.الكرملين: الوضع في الشرق الأوسط يثير القلق ويتجه نحو مزيد من التصعيدإيران تعلن تدمير "مواقع استراتيجية" إسرائيلية في تل أبيب وحيفا
https://sarabic.ae/20250618/الخارجية-الروسية-تحذر-من-كارثة-نووية-وشيكة-في-الشرق-الأوسط--1101783207.html
https://sarabic.ae/20250618/الخارجية-الروسية-موسكو-قادرة-على-لعب-دور-الوسيط-لتسوية-النزاع-بين-إيران-وإسرائيل--1101782251.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: طهران لا تتفاوض تحت الإكراه ولا تقبل بالسلام المفروض بالقوة

15:25 GMT 18.06.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayedشاب يصور بهاتفه المحمول الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل فوق الأراضي السورية في دمشق، سوريا،
شاب يصور بهاتفه المحمول الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل فوق الأراضي السورية في دمشق، سوريا، - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
تابعنا عبر
نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "ممثلي طهران طلبوا زيارة البيت الأبيض لإجراء محادثات مباشرة".
وقالت البعثة الإيرانية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "لم يسبق لأي مسؤول إيراني أن طلب التذلل أمام أبواب البيت الأبيض. الأمر الوحيد الأكثر إثارة للاشمئزاز من أكاذيبه هو تهديده الجبان بالتخلص من المرشد الأعلى لإيران".

وأشارت البعثة إلى أن "إيران لا تتفاوض تحت الضغط ولن تقبل بالسلام تحت الضغط، وسترد على أي تهديد بتهديد مضاد، وعلى أي عمل بإجراءات مماثلة".

المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك" تحذر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط
11:29 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "طهران ترغب في التفاوض مع واشنطن"، موضحًا أن "المسؤولين الإيرانيين اقترحوا الحضور للبيت الأبيض لإجراء محادثات، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران".

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين من أمام البيت الأبيض: "الإيرانيون يواجهون مشكلات كبيرة ويرغبون في التفاوض، لم يفت الأوان بعد، لقد اقترحوا الحضور إلى البيت الأبيض".

وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
الخارجية الروسية: موسكو قادرة على لعب دور الوسيط لتسوية النزاع بين إيران وإسرائيل
11:16 GMT
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
الكرملين: الوضع في الشرق الأوسط يثير القلق ويتجه نحو مزيد من التصعيد
إيران تعلن تدمير "مواقع استراتيجية" إسرائيلية في تل أبيب وحيفا
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