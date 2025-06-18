https://sarabic.ae/20250618/بعثة-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-طهران-لا-تتفاوض-تحت-الإكراه-ولا-تقبل-بالسلام-المفروض-بالقوة-1101798319.html

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: طهران لا تتفاوض تحت الإكراه ولا تقبل بالسلام المفروض بالقوة

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: طهران لا تتفاوض تحت الإكراه ولا تقبل بالسلام المفروض بالقوة

سبوتنيك عربي

نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "ممثلي طهران طلبوا زيارة البيت الأبيض لإجراء محادثات مباشرة". 18.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-18T15:25+0000

2025-06-18T15:25+0000

2025-06-18T15:25+0000

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وقالت البعثة الإيرانية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "لم يسبق لأي مسؤول إيراني أن طلب التذلل أمام أبواب البيت الأبيض. الأمر الوحيد الأكثر إثارة للاشمئزاز من أكاذيبه هو تهديده الجبان بالتخلص من المرشد الأعلى لإيران".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "طهران ترغب في التفاوض مع واشنطن"، موضحًا أن "المسؤولين الإيرانيين اقترحوا الحضور للبيت الأبيض لإجراء محادثات، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.الكرملين: الوضع في الشرق الأوسط يثير القلق ويتجه نحو مزيد من التصعيدإيران تعلن تدمير "مواقع استراتيجية" إسرائيلية في تل أبيب وحيفا

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