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https://sarabic.ae/20250618/تحقيقات-أولية-تكشف-شيئا-نادرا-حدث-قبل-تحطم-الطائرة-الهندية-1101786658.html
تحقيقات أولية تكشف "شيئا نادرا" حدث قبل تحطم الطائرة الهندية
تحقيقات أولية تكشف "شيئا نادرا" حدث قبل تحطم الطائرة الهندية
سبوتنيك عربي
كشفت تحقيقات أولية في حادث تحطم الطائرة الهندية المنكوبة، أن نظام الطاقة الطارئة في الطائرة، المعروف باسم "توربين الهواء العكسي" (رات) كان نشطا لحظة الحادث. 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T12:12+0000
2025-06-18T12:12+0000
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وقد يشير ذلك إلى تعطل محتمل في المحركات أو الأنظمة الهيدروليكية قبل وقوع الكارثة، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر مطلعة، أفادت أن التحقيق يركّز حاليا على أسباب تفعّل هذا النظام الذي يستخدم فقط عند فقدان الطاقة الكهربائية الناتجة عن فشل المحركات أو انخفاض ضغط الأنظمة الهيدروليكية.ويعتبر تفعيل نظام "رات" أثناء الطيران، إجراء نادرا جدا، وغالبا ما يعد دليلا على خلل كبير في أنظمة الطائرة الأساسية.ويوضح خبراء الطيران أن الطيارين قد يُفعّلون التوربين يدويا في حالات الطوارئ القصوى، وأكثر تلك الحالات شيوعا تكون عندما يُعتقد أن كلا المحركين توقفا عن العمل.وبحسب وسائل إعلام غربية، فقد وصلت الطائرة إلى ارتفاع لا يتجاوز 625 قدما فقط بعد الإقلاع من مطار "أحمد آباد"، ثم توقفت عن إرسال بياناتها بعد 50 ثانية، رغم صفاء الأجواء.كما فشل برج المراقبة في التواصل مع الطيارين عقب تلقي نداء استغاثة، ما يعزز من فرضية حدوث عطل مفاجئ غير متوقع.وكانت الطائرة قد توقفت عن العمل في الجو لثوان معدودة قبل أن تسقط وتصطدم بسكن طلابي، لتتحول إلى كرة نارية ضخمة.ورغم المؤشرات حول تشغيل نظام الطوارئ، لم تؤكد السلطات الهندية بعد السبب الفني الدقيق وراء العطل، سواء كان متعلقًا بالمحركات أو الأنظمة الهيدروليكية أو مكونات أخرى.وأشارت وزارة الطيران المدني الهندية إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وسيتم إعلان النتائج النهائية فور اكتمالها.
https://sarabic.ae/20250616/الناجي-الوحيد-من-الطائرة-الهندية-المنكوبة-يروي-تفاصيل-الحادث-الذي-أودى-بحياة-241-راكبا-1101717311.html
https://sarabic.ae/20250612/الخطوط-الجوية-الهندية-مصرع-241-شخصا-من-أصل-242-كانوا-على-متن-الطائرة-المنكوبة-1101611217.html
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العالم, أخبار الهند اليوم, الأخبار
العالم, أخبار الهند اليوم, الأخبار

تحقيقات أولية تكشف "شيئا نادرا" حدث قبل تحطم الطائرة الهندية

12:12 GMT 18.06.2025
© AP Photoالطائرة الهندية المنكوبة
الطائرة الهندية المنكوبة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كشفت تحقيقات أولية في حادث تحطم الطائرة الهندية المنكوبة، أن نظام الطاقة الطارئة في الطائرة، المعروف باسم "توربين الهواء العكسي" (رات) كان نشطا لحظة الحادث.
وقد يشير ذلك إلى تعطل محتمل في المحركات أو الأنظمة الهيدروليكية قبل وقوع الكارثة، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر مطلعة، أفادت أن التحقيق يركّز حاليا على أسباب تفعّل هذا النظام الذي يستخدم فقط عند فقدان الطاقة الكهربائية الناتجة عن فشل المحركات أو انخفاض ضغط الأنظمة الهيدروليكية.
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ويعتبر تفعيل نظام "رات" أثناء الطيران، إجراء نادرا جدا، وغالبا ما يعد دليلا على خلل كبير في أنظمة الطائرة الأساسية.
ويوضح خبراء الطيران أن الطيارين قد يُفعّلون التوربين يدويا في حالات الطوارئ القصوى، وأكثر تلك الحالات شيوعا تكون عندما يُعتقد أن كلا المحركين توقفا عن العمل.

وقال مستشار سلامة الطيران الأمريكي أنتوني بريكهوس، إن "فشل المحركين معا في الطيران التجاري يعد أمرا نادرا للغاية"، مؤكدًا أن محركات الطائرات الحديثة أصبحت أكثر موثوقية وكفاءة من أي وقت مضى.

وبحسب وسائل إعلام غربية، فقد وصلت الطائرة إلى ارتفاع لا يتجاوز 625 قدما فقط بعد الإقلاع من مطار "أحمد آباد"، ثم توقفت عن إرسال بياناتها بعد 50 ثانية، رغم صفاء الأجواء.
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كما فشل برج المراقبة في التواصل مع الطيارين عقب تلقي نداء استغاثة، ما يعزز من فرضية حدوث عطل مفاجئ غير متوقع.

وأودى الحادث بحياة أكثر من 270 شخصا، بينهم ركاب وأشخاص كانوا على الأرض، بينما نجا راكب واحد فقط كان يجلس بجانب مخرج الطوارئ في مقدمة الطائرة.

وكانت الطائرة قد توقفت عن العمل في الجو لثوان معدودة قبل أن تسقط وتصطدم بسكن طلابي، لتتحول إلى كرة نارية ضخمة.
ورغم المؤشرات حول تشغيل نظام الطوارئ، لم تؤكد السلطات الهندية بعد السبب الفني الدقيق وراء العطل، سواء كان متعلقًا بالمحركات أو الأنظمة الهيدروليكية أو مكونات أخرى.
وأشارت وزارة الطيران المدني الهندية إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وسيتم إعلان النتائج النهائية فور اكتمالها.
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