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بث مباشر.. مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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الناجي الوحيد من الطائرة الهندية المنكوبة يروي تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة 241 راكبا
الناجي الوحيد من الطائرة الهندية المنكوبة يروي تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة 241 راكبا
سبوتنيك عربي
وصف فيشواش كومار راميش (40 عامًا)، الناجي الوحيد من تحطم طائرة الركاب الهندية الخميس الماضي، اللحظات المرعبة التي أعقبت تحطم الطائرة بعد إقلاعها بدقائق من مطار... 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T14:48+0000
2025-06-16T14:48+0000
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وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية كان راميش، المواطن البريطاني من أصول هندية، يجلس في المقعد 11A بجوار باب الطوارئ على متن طائرة البوينغ 787 المتجهة إلى لندن. وقال لـ"المراسل": "بعد الإقلاع، شعرت وكأن الطائرة عالقة في الهواء لثوانٍ، ثم بدأت الأضواء تومض، وانزلقت قبل أن تصطدم بمبنى وتنفجر".في أقل من دقيقة، تحولت الرحلة إلى كابوس، تحطمت الطائرة في مبنى نزل طبي، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 241 راكبًا، بينهم شقيق راميش. وذكر أحد الركاب الذين استقلوا الطائرة قبل يوم من الحادث أن أعطالًا كهربائية مشابهة حدثت، مما عزز تكهنات الخبراء باحتمال انقطاع التيار الكهربائي كسبب للتحطم.بينما كان الجانب الآخر من الطائرة محشورًا في جدار المبنى، وجد راميش نفسه في الجزء المنهار على الأرض. قال: "رأيت فتحة صغيرة، زحفت منها بين النيران والأنقاض". وأكد أصدقاؤه أن نجاته دون إصابات خطيرة "معجزة".وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي موقع الحادث، والتقى بعائلات الضحايا وراميش، الذي لا يزال تحت العلاج. بينما ينتظر العالم نتائج التحقيق، تبقى شهادته المروعة المفتاح الوحيد لكشف لغز الكارثة.يذكر أن الخطوط الجوية الهندية كانت قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، مقتل 241 شخصًا من أصل 242 في حادث تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الهندية في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات غربي الهند.وقالت الخطوط الجوية الهندية، في بيان عبر "إكس"، إن "الرحلة إيه آي 171، التي كانت تعمل من أحمد آباد إلى مطار جاتويك في لندن في 12 حزيران/يونيو 2025، تعرضت لحادث... تحطمت الطائرة بعد إقلاعها بقليل. يؤسفنا إبلاغكم بأنه من بين 242 شخصًا كانوا على متنها، تأكدت وفاة 241 شخصا".وأوضح البيان أن الطائرة كانت تحمل 230 راكبًا و12 من أفراد الطاقم، فيما أشار إلى أن الناجي الوحيد يتلقى العلاج في المستشفى.وفي تفصيل لجنسيات الركاب، أضافت الخطوط الجوية الهندية أنه كان من بين الركاب 169 هنديًا، و53 بريطانيًا، و7 برتغاليين، وكندي واحد. الناجي بريطاني من أصل هندي.وكانت وكالة "رويترز" البريطانية، في وقت سابق، قد ذكرت نقلا عن الشرطة أن إجمالي عدد الضحايا تجاوز 290 شخصا، فيما أفادت صحيفة "نيو إنديان إكسبريس" بأن عدد ضحايا تحطم الطائرة تجاوز 310 أشخاص حيث شمل عدد القتلى أشخاصا كانوا على الأرض.
https://sarabic.ae/20250612/الكرملين-بوتين-يعرب-عن-تعازيه-للقيادة-الهندية-في-ضحايا-حادث-تحطم-طائرة-الركاب-1101594108.html
https://sarabic.ae/20250608/تحطم-طائرة-على-متنها-نحو-20-شخصا-في-ولاية-تينيسي-الأمريكية-1101461703.html
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الناجي الوحيد من الطائرة الهندية المنكوبة يروي تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة 241 راكبا

14:48 GMT 16.06.2025
© AP Photo / UNCREDITEDتحطم طائرة هندية
تحطم طائرة هندية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / UNCREDITED
تابعنا عبر
وصف فيشواش كومار راميش (40 عامًا)، الناجي الوحيد من تحطم طائرة الركاب الهندية الخميس الماضي، اللحظات المرعبة التي أعقبت تحطم الطائرة بعد إقلاعها بدقائق من مطار أحمد أباد.
وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية كان راميش، المواطن البريطاني من أصول هندية، يجلس في المقعد 11A بجوار باب الطوارئ على متن طائرة البوينغ 787 المتجهة إلى لندن. وقال لـ"المراسل": "بعد الإقلاع، شعرت وكأن الطائرة عالقة في الهواء لثوانٍ، ثم بدأت الأضواء تومض، وانزلقت قبل أن تصطدم بمبنى وتنفجر".
في أقل من دقيقة، تحولت الرحلة إلى كابوس، تحطمت الطائرة في مبنى نزل طبي، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 241 راكبًا، بينهم شقيق راميش. وذكر أحد الركاب الذين استقلوا الطائرة قبل يوم من الحادث أن أعطالًا كهربائية مشابهة حدثت، مما عزز تكهنات الخبراء باحتمال انقطاع التيار الكهربائي كسبب للتحطم.
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بينما كان الجانب الآخر من الطائرة محشورًا في جدار المبنى، وجد راميش نفسه في الجزء المنهار على الأرض. قال: "رأيت فتحة صغيرة، زحفت منها بين النيران والأنقاض". وأكد أصدقاؤه أن نجاته دون إصابات خطيرة "معجزة".
وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي موقع الحادث، والتقى بعائلات الضحايا وراميش، الذي لا يزال تحت العلاج. بينما ينتظر العالم نتائج التحقيق، تبقى شهادته المروعة المفتاح الوحيد لكشف لغز الكارثة.
يذكر أن الخطوط الجوية الهندية كانت قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، مقتل 241 شخصًا من أصل 242 في حادث تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الهندية في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات غربي الهند.
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وقالت الخطوط الجوية الهندية، في بيان عبر "إكس"، إن "الرحلة إيه آي 171، التي كانت تعمل من أحمد آباد إلى مطار جاتويك في لندن في 12 حزيران/يونيو 2025، تعرضت لحادث... تحطمت الطائرة بعد إقلاعها بقليل. يؤسفنا إبلاغكم بأنه من بين 242 شخصًا كانوا على متنها، تأكدت وفاة 241 شخصا".
وأوضح البيان أن الطائرة كانت تحمل 230 راكبًا و12 من أفراد الطاقم، فيما أشار إلى أن الناجي الوحيد يتلقى العلاج في المستشفى.
وفي تفصيل لجنسيات الركاب، أضافت الخطوط الجوية الهندية أنه كان من بين الركاب 169 هنديًا، و53 بريطانيًا، و7 برتغاليين، وكندي واحد. الناجي بريطاني من أصل هندي.
وكانت وكالة "رويترز" البريطانية، في وقت سابق، قد ذكرت نقلا عن الشرطة أن إجمالي عدد الضحايا تجاوز 290 شخصا، فيما أفادت صحيفة "نيو إنديان إكسبريس" بأن عدد ضحايا تحطم الطائرة تجاوز 310 أشخاص حيث شمل عدد القتلى أشخاصا كانوا على الأرض.
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