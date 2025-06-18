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خبير: منتدى بطرسبورغ يكرس الحضور العربي ويعكس مكانته في السياسة الخارجية الروسية
خبير: منتدى بطرسبورغ يكرس الحضور العربي ويعكس مكانته في السياسة الخارجية الروسية
سبوتنيك عربي
تناول عمرو الديب، الأستاذ المساعد في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوباتشيفسكي الروسية، العلاقات الروسية العربية، مشيرًا إلى أن "اهتمام القيادة... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T14:03+0000
2025-06-18T14:03+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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وقال الديب في لقاء مع إذاعة "سبوتنيك": "العلاقات الاقتصادية والتجارية أثبتت خلال العقدين الماضيين أنها الضمانة الأهم لاستمرار العلاقات الثنائية"، وأن "التعاون الاقتصادي يفوق في أهميته التعاون السياسي والعسكري والدبلوماسي".وأشار إلى أن "منتدى بطرسبورغ يُعد من أبرز الأحداث الاقتصادية السنوية في روسيا"، معتبرًا أن "استضافة الدول العربية كضيوف شرف تمثل ردًا على محاولات تهميشها، وتعكس مكانتها في السياسة الخارجية الروسية، خصوصًا في ظل اتصالات مستمرة بين القيادة الروسية على كافة المستويات والدول العربية، سواء بشكل ثنائي أو عبر الجامعة العربية".وأوضح الديب أن "مشروع محطة "الضبعة" النووية في مصر كإحدى أبرز صور التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين، فضلًا عن التعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في ما يخص استقرار أسعار النفط الدولية وسوق الطاقة العالمي"، معلنًا أن "السعودية ستكون قريبًا ضيف شرف في مؤتمر يكاترينبورغ الصناعي".وشدّد الديب على أن "الابتعاد عن روسيا خطأ كبير"، لافتًا إلى مشاركة شخصيات غربية في المنتدى يعارضون عزل موسكو، كما أشار إلى أن "العقوبات الأوروبية الجديدة، التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دليل على فشل العقوبات السابقة في قتل الاتحاد الروسي كدولة، رغم تأثيرها السلبي".ورأى الديب أن "روسيا استطاعت مواجهة تلك التحديات وتخطي السلبيات باستضافة هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية، وعبر تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول كالهند، الصين، الدول العربية، أفريقيا وأميركا الجنوبية"، مؤكدًا أن "العقوبات منحت الاقتصاد الروسي دفعة لتطوير قدراته والبحث عن بدائل خارج إطار الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية".وختم بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "سمسار عقارات يتراجع عن تصريحاته باستمرار، لأن القرار ليس بيده، نظرًا لتعقيدات السياسة الأميركية الداخلية".موسكو: من المهم إجراء حوار مفتوح حول كيفية بناء عالم المستقبلباحث اقتصادي: منتدى بطرسبورغ حدث فريد من نوعه في عالم الاقتصاد
https://sarabic.ae/20250618/وزير-هندوراسي-يدعو-وسائل-إعلام-مثل-سبوتنيك-إلى-مواصلة-النضال-من-أجل-الحقيقة-1101791589.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

خبير: منتدى بطرسبورغ يكرس الحضور العربي ويعكس مكانته في السياسة الخارجية الروسية

14:03 GMT 18.06.2025
© Sputnikالأستاذ المساعد في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة "لوباتشيفسكي" الروسية، الدكتور عمرو الديب،
الأستاذ المساعد في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوباتشيفسكي الروسية، الدكتور عمرو الديب، - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
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حصري
تناول عمرو الديب، الأستاذ المساعد في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوباتشيفسكي الروسية، العلاقات الروسية العربية، مشيرًا إلى أن "اهتمام القيادة الروسية بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية يتجلى في استضافة دولة عربية كضيف شرف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي لـ5 أعوام متتالية، حيث تحلّ مملكة البحرين ضيف شرف لهذا العام".
وقال الديب في لقاء مع إذاعة "سبوتنيك": "العلاقات الاقتصادية والتجارية أثبتت خلال العقدين الماضيين أنها الضمانة الأهم لاستمرار العلاقات الثنائية"، وأن "التعاون الاقتصادي يفوق في أهميته التعاون السياسي والعسكري والدبلوماسي".
وأشار إلى أن "منتدى بطرسبورغ يُعد من أبرز الأحداث الاقتصادية السنوية في روسيا"، معتبرًا أن "استضافة الدول العربية كضيوف شرف تمثل ردًا على محاولات تهميشها، وتعكس مكانتها في السياسة الخارجية الروسية، خصوصًا في ظل اتصالات مستمرة بين القيادة الروسية على كافة المستويات والدول العربية، سواء بشكل ثنائي أو عبر الجامعة العربية".
وأوضح الديب أن "مشروع محطة "الضبعة" النووية في مصر كإحدى أبرز صور التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين، فضلًا عن التعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في ما يخص استقرار أسعار النفط الدولية وسوق الطاقة العالمي"، معلنًا أن "السعودية ستكون قريبًا ضيف شرف في مؤتمر يكاترينبورغ الصناعي".

وفي ما يخص ربط القيم بالاقتصاد، أوضح أستاذ العلاقات الدولية أن "هذه الفعاليات تهدف إلى جمع الدول التي تشترك في القيم التقليدية والإنسانية، في مواجهة الترويج لقيم غربية لا تمثّل الإنسانية". واعتبر أن "الانحلال الأخلاقي هو مفتاح الانتصار على أي أمّة ويُستخدم كسلاح لإضعاف المجتمعات، وتحويل الشعوب إلى خط دفاع هزيل يمكن اختراقه".

وشدّد الديب على أن "الابتعاد عن روسيا خطأ كبير"، لافتًا إلى مشاركة شخصيات غربية في المنتدى يعارضون عزل موسكو، كما أشار إلى أن "العقوبات الأوروبية الجديدة، التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دليل على فشل العقوبات السابقة في قتل الاتحاد الروسي كدولة، رغم تأثيرها السلبي".
ريكاردو سالغادو، وزير التخطيط الاستراتيجي في هندوراس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
وزير هندوراسي يدعو وسائل إعلام مثل "سبوتنيك" إلى مواصلة النضال من أجل الحقيقة
13:40 GMT
ورأى الديب أن "روسيا استطاعت مواجهة تلك التحديات وتخطي السلبيات باستضافة هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية، وعبر تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول كالهند، الصين، الدول العربية، أفريقيا وأميركا الجنوبية"، مؤكدًا أن "العقوبات منحت الاقتصاد الروسي دفعة لتطوير قدراته والبحث عن بدائل خارج إطار الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية".
وختم بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "سمسار عقارات يتراجع عن تصريحاته باستمرار، لأن القرار ليس بيده، نظرًا لتعقيدات السياسة الأميركية الداخلية".
موسكو: من المهم إجراء حوار مفتوح حول كيفية بناء عالم المستقبل
باحث اقتصادي: منتدى بطرسبورغ حدث فريد من نوعه في عالم الاقتصاد
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