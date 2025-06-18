https://sarabic.ae/20250618/وزير-هندوراسي-يدعو-وسائل-إعلام-مثل-سبوتنيك-إلى-مواصلة-النضال-من-أجل-الحقيقة-1101791589.html
وزير هندوراسي يدعو وسائل إعلام مثل "سبوتنيك" إلى مواصلة النضال من أجل الحقيقة
وزير هندوراسي يدعو وسائل إعلام مثل "سبوتنيك" إلى مواصلة النضال من أجل الحقيقة
سبوتنيك عربي
أكد ريكاردو سالغادو، وزير التخطيط الاستراتيجي في هندوراس، على أهمية استمرار وسائل الإعلام الروسية مثل "سبوتنيك" ووسائل إعلام روسية أخرى في عملها الصحفي للدفاع... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T13:40+0000
2025-06-18T13:40+0000
2025-06-18T13:58+0000
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وقال سالغادو على هامش فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي": "من المهم أن تواصل وسائل الإعلام مثل "سبوتنيك"، عملها الصحفي بنفس الروح، وأن تواصل النضال من أجل الحقيقة، ويكتسب هذا أهمية خاصة في هذه الأوقات العصيبة، حيث تنتشر الأكاذيب بسهولة، كما لو كنا في حقبة النازية. نرى الناس يكذبون كذبًا صريحًا".وأضاف: "كل من يختلف معهم يتعرض للاضطهاد. وسائل إعلام مثل "سبوتنيك" و"آر تي" وغيرها حول العالم تُمكننا من الحفاظ على إيماننا بالإنسانية والإيمان بالحقيقة وأن الحقيقة ستبقى إحدى القيم الأساسية في المستقبل".وختم قائلا: "مثلكم، نناضل بكل ما أوتينا من قوة من أجل الحقيقة، ولكن بأقصى ما نستطيع. لذا أحثّكم على عدم التوقف، فعمل وسائل إعلامكم وغيرها مهم وسيُقدّر في المستقبل. سيخلّد التاريخ جهودكم"."سبوتنيك" تنظم محاضرة حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرببمشاركة أكثر من 200 إعلامي... "يونا" و"سبوتنيك" ينظمان ورشة عن الربيورتاج المصور لوسائل الإعلام
https://sarabic.ae/20250504/رئيس-تحرير-وكالة-الأنباء-العمانية-روسيا-لها-دور-فاعل-عالميا-ونعمل-على-تفعيل-اتفاقياتنا-مع-سبوتنيك-1100161157.html
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روسيا, هندوراس, العالم, أخبار العالم الآن, حصري, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا, هندوراس, العالم, أخبار العالم الآن, حصري, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
وزير هندوراسي يدعو وسائل إعلام مثل "سبوتنيك" إلى مواصلة النضال من أجل الحقيقة
13:40 GMT 18.06.2025 (تم التحديث: 13:58 GMT 18.06.2025)
حصري
أكد ريكاردو سالغادو، وزير التخطيط الاستراتيجي في هندوراس، على أهمية استمرار وسائل الإعلام الروسية مثل "سبوتنيك" ووسائل إعلام روسية أخرى في عملها الصحفي للدفاع عن الحقيقة في ظل انتشار الأكاذيب والمعلومات المضللة.
وقال سالغادو على هامش فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي": "من المهم أن تواصل وسائل الإعلام مثل "سبوتنيك"، عملها الصحفي بنفس الروح، وأن تواصل النضال من أجل الحقيقة، ويكتسب هذا أهمية خاصة في هذه الأوقات العصيبة، حيث تنتشر الأكاذيب بسهولة، كما لو كنا في حقبة النازية. نرى الناس يكذبون كذبًا صريحًا".
وتابع: "نرى كيف يُجلد المخالفون علنًا، ويُدانون دون محاكمة، لمجرد أن التهمة الموجهة إليهم تأتي من المعسكر اليميني أو من المعسكر الفاشي أو لأن الولايات المتحدة وجّهت إليهم أصابع الاتهام".
وأضاف: "كل من يختلف معهم يتعرض للاضطهاد. وسائل إعلام مثل "سبوتنيك" و"آر تي" وغيرها حول العالم تُمكننا من الحفاظ على إيماننا بالإنسانية والإيمان بالحقيقة وأن الحقيقة ستبقى إحدى القيم الأساسية في المستقبل".
وتابع سالغادو: "في هندوراس، 98% من وسائل الإعلام مملوكة للقطاع الخاص، وتتعامل بشكل رئيسي مع التضليل الإعلامي، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وختم قائلا: "مثلكم، نناضل بكل ما أوتينا من قوة من أجل الحقيقة، ولكن بأقصى ما نستطيع. لذا أحثّكم على عدم التوقف، فعمل وسائل إعلامكم وغيرها مهم وسيُقدّر في المستقبل. سيخلّد التاريخ جهودكم".