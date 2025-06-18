https://sarabic.ae/20250618/رئيس-غرفة-الصناعة-والتجارة-الروسية-البحرين-مركز-دخول-الشركات-الروسية-إلى-السوق-الخليجية--1101791478.html
رئيس غرفة الصناعة والتجارة الروسية: البحرين مركز دخول الشركات الروسية إلى السوق الخليجية
رئيس غرفة الصناعة والتجارة الروسية: البحرين مركز دخول الشركات الروسية إلى السوق الخليجية
سبوتنيك عربي
أكد رسول بوتاشيف، رئيس غرفة الصناعة والتجارة الروسية ورئيس مجلس التجارة الروسي البحريني، أهمية منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T13:37+0000
2025-06-18T13:37+0000
2025-06-18T15:08+0000
روسيا
سان بطرسبرغ
البحرين
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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وقال بوتاشيف في حديث لـ"سبوتنيك": "سيكون القطاع السياحي الملف الأبرز على أجندة المنتدى، باعتبار أن السياحة تشكل حجر الأساس لتعزيز العلاقات بين البلدين".وانطلقت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18و21 يونيو/ حزيران الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
https://sarabic.ae/20250618/بوتين-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-أصبح-أكثر-أهمية-بالنسبة-للشركاء-الأجانب-1101790231.html
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روسيا, سان بطرسبرغ, البحرين, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا, سان بطرسبرغ, البحرين, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
رئيس غرفة الصناعة والتجارة الروسية: البحرين مركز دخول الشركات الروسية إلى السوق الخليجية
13:37 GMT 18.06.2025 (تم التحديث: 15:08 GMT 18.06.2025)
أكد رسول بوتاشيف، رئيس غرفة الصناعة والتجارة الروسية ورئيس مجلس التجارة الروسي البحريني، أهمية منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال بوتاشيف في حديث لـ"سبوتنيك": "سيكون القطاع السياحي الملف الأبرز على أجندة المنتدى
، باعتبار أن السياحة تشكل حجر الأساس لتعزيز العلاقات بين البلدين".
وأشار إلى أن "الشركات الروسية ترى أن البحرين مركزا لدخول السوق الخليجية، وخاصة السوق السعودية"، وأضاف: "بدعم من غرفة التجارة والصناعة الروسية ومجلس الأعمال، يتم العمل حاليا على إعداد الكثير من الاتفاقيات، كإنشاء مصنع روسي للإنسولين في البحرين، والذي من المقرر التوقيع على اتفاقية إنشائه على هامش المنتدى".
وتابع بوتاشيف: "كما سيتم تجميع مصنع بناء السفن الروسي الذي يعمل على تنظيف قاع البحر، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الشركات المصنعة الروسية الكبرى مستعدة لمناقشة توطين الإنتاج الروسي".
وانطلقت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
، اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18و21 يونيو/ حزيران الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".