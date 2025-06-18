https://sarabic.ae/20250618/ما-هو-صاروخ-سجيل-الذي-استخدمته-إيران-لأول-مرة-لضرب-إسرائيل-وماهي-إمكانياته؟-فيديو-وصور-1101806717.html

ما هو صاروخ "سجيل" الذي استخدمته إيران لأول مرة لضرب إسرائيل وماهي إمكانياته؟... فيديو وصور

ما هو صاروخ "سجيل" الذي استخدمته إيران لأول مرة لضرب إسرائيل وماهي إمكانياته؟... فيديو وصور

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني استخدام صواريخ "سجّيل" بعيدة المدى لأول مرة خلال الهجوم على إسرائيل، وذلك ضمن الموجة 12 من عملية "الوعد الصادق 3"، التي أطلقتها... 18.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-18T20:37+0000

2025-06-18T20:37+0000

2025-06-18T20:37+0000

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وكشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن أبرز إمكانيات ومواصفات صاروخ "سجّيل"، حيث يمتاز الصاروخ بطول يصل إلى 17.5 مترًا، كما يزن 23 طنا، فيما يبلغ وزن الرأس الحربي وحده 650 كغم، أما قطر الصاروخ فيصل إلى نصف متر.يشار إلى أن الصاروخ من إنتاج عام 2008، وله إمكانيات فنية تزيد من أهميته في مواجهة كتلك التي تشتعل حاليا بين إيران وإسرائيل، فهو صاروخ بالستي بعيد المدى، يبلغ مداه 2000 كيلومتر، ويمتاز الصاروخ بمرحلتين مع إمكانية فصل الرأس الحربي.يعمل صاروخ "سجّيل" بالوقود الصلب، وطريقة إطلاقه عمودية من منصات إطلاق متحركة على الطرق وثابتة، أما عن نظام التوجيه، فالصاروح يأتي بنظام مزيج من القصور الذاتي الغطاء والـ"جيروسكوبات" الدقيقة ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، يمنح دقة تصل إلى 50 مترا.وفي وقت سابق، أكد بيان للقوات المسلحة الإيرانية "أنها حطّمت منظومة الدفاع الجوي لجيش الكيان الصهيوني" في عمليات سابقة، مشيرًا إلى أن "سماء إسرائيل أصبحت مفتوحة أمام الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة".كما هدّد الحرس الثوري الإيراني بـ"هجمات صاروخية مؤثرة ومستمرة"، مؤكدًا استهداف مقار "الموساد" وقواعد المقاتلات التابعة للجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة.ونقل البيان تحذيرا سابقًا لقائد الحرس الثوري بأن "أبواب الجحيم ستُفتح"، مؤكدًا أن الصواريخ الإيرانية "ستجبر السكان على البقاء في الملاجئ دون رؤية الشمس".وختم البيان بتوجيه إنذارٍ شديد اللهجة لسكان تلك المناطق، قائلًا: "إما الموت البطيء في الملاجئ أو الفرار لإنقاذ أنفسكم من القصف المتواصل".

https://sarabic.ae/20250618/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استخدام-صواريخ-سجيل-لأول-مرة-في-الهجوم-على-إسرائيل-1101804739.html

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