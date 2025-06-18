https://sarabic.ae/20250618/وزير-الخارجية-الصيني-الوضع-في-الشرق-الأوسط-يتجه-نحو-الهاوية-1101801207.html

وزير الخارجية الصيني: الوضع في الشرق الأوسط يتجه نحو الهاوية

وزير الخارجية الصيني: الوضع في الشرق الأوسط يتجه نحو الهاوية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أنه "من المستحيل الوقوف مكتوفي الأيدي بينما ينزلق الوضع في الشرق الأوسط نحو الهاوية"، مشيرًا إلى أن "الصين ستواصل لعب دور... 18.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-18T16:44+0000

2025-06-18T16:44+0000

2025-06-18T16:44+0000

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وقال وزير الخارجية الصيني خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي: "تصرفات إسرائيل تنتهك القانون الدولي وأعراف العلاقات الدولية، وتنتهك سيادة إيران وأمنها، وتقوّض السلام والاستقرار الإقليميين، كما أدى الصراع إلى تعطيل عملية الوساطة التي تم التوصل إليها بشق الأنفس بشأن القضية النووية الإيرانية، وباءت جهود الوساطة التي بذلتها عُمان بالفشل".وأوضح وزير الخارجية الصيني: "نأمل أن تتحد الدول العربية والإسلامية وأن تواصل جهودها لتعزيز السلام ودفع عجلة المفاوضات، الصين ستواصل التفاعل والتنسيق مع عُمان ودول المنطقة الأخرى، وستلعب دورًا بناءً في تعزيز إنهاء الحرب واستعادة السلام في الشرق الأوسط عبر منصات كالأمم المتحدة".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.الكرملين: الوضع في الشرق الأوسط يثير القلق ويتجه نحو مزيد من التصعيدإيران تعلن تدمير "مواقع استراتيجية" إسرائيلية في تل أبيب وحيفا

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