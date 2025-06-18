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وزير الخارجية الصيني: الوضع في الشرق الأوسط يتجه نحو الهاوية
وزير الخارجية الصيني: الوضع في الشرق الأوسط يتجه نحو الهاوية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أنه "من المستحيل الوقوف مكتوفي الأيدي بينما ينزلق الوضع في الشرق الأوسط نحو الهاوية"، مشيرًا إلى أن "الصين ستواصل لعب دور... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T16:44+0000
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وقال وزير الخارجية الصيني خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي: "تصرفات إسرائيل تنتهك القانون الدولي وأعراف العلاقات الدولية، وتنتهك سيادة إيران وأمنها، وتقوّض السلام والاستقرار الإقليميين، كما أدى الصراع إلى تعطيل عملية الوساطة التي تم التوصل إليها بشق الأنفس بشأن القضية النووية الإيرانية، وباءت جهود الوساطة التي بذلتها عُمان بالفشل".وأوضح وزير الخارجية الصيني: "نأمل أن تتحد الدول العربية والإسلامية وأن تواصل جهودها لتعزيز السلام ودفع عجلة المفاوضات، الصين ستواصل التفاعل والتنسيق مع عُمان ودول المنطقة الأخرى، وستلعب دورًا بناءً في تعزيز إنهاء الحرب واستعادة السلام في الشرق الأوسط عبر منصات كالأمم المتحدة".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.الكرملين: الوضع في الشرق الأوسط يثير القلق ويتجه نحو مزيد من التصعيدإيران تعلن تدمير "مواقع استراتيجية" إسرائيلية في تل أبيب وحيفا
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إيران, أخبار إيران, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, سلطنة عمان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

وزير الخارجية الصيني: الوضع في الشرق الأوسط يتجه نحو الهاوية

16:44 GMT 18.06.2025
© AP Photo / Baz Ratnerرجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق بعد سقوط صاروخ أطلق من إيران على تل أبيب
رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق بعد سقوط صاروخ أطلق من إيران على تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Baz Ratner
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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أنه "من المستحيل الوقوف مكتوفي الأيدي بينما ينزلق الوضع في الشرق الأوسط نحو الهاوية"، مشيرًا إلى أن "الصين ستواصل لعب دور بناء في تعزيز إنهاء الحرب واستعادة السلام في المنطقة".
وقال وزير الخارجية الصيني خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي: "تصرفات إسرائيل تنتهك القانون الدولي وأعراف العلاقات الدولية، وتنتهك سيادة إيران وأمنها، وتقوّض السلام والاستقرار الإقليميين، كما أدى الصراع إلى تعطيل عملية الوساطة التي تم التوصل إليها بشق الأنفس بشأن القضية النووية الإيرانية، وباءت جهود الوساطة التي بذلتها عُمان بالفشل".

وأشار إلى أن "الأهم هو وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وكلما تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في وقت أقرب كلما كان الضرر أقل، ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتجه الوضع في المنطقة إلى هاوية مجهولة".

شاب يصور بهاتفه المحمول الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل فوق الأراضي السورية في دمشق، سوريا، - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: طهران لا تتفاوض تحت الإكراه ولا تقبل بالسلام المفروض بالقوة
15:25 GMT
وأوضح وزير الخارجية الصيني: "نأمل أن تتحد الدول العربية والإسلامية وأن تواصل جهودها لتعزيز السلام ودفع عجلة المفاوضات، الصين ستواصل التفاعل والتنسيق مع عُمان ودول المنطقة الأخرى، وستلعب دورًا بناءً في تعزيز إنهاء الحرب واستعادة السلام في الشرق الأوسط عبر منصات كالأمم المتحدة".

وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".

بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
الكرملين: الوضع في الشرق الأوسط يثير القلق ويتجه نحو مزيد من التصعيد
إيران تعلن تدمير "مواقع استراتيجية" إسرائيلية في تل أبيب وحيفا
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Последствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيلأمس, 21:13 GMT
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