https://sarabic.ae/20250618/يوجد-في-القهوة-والأرز-دراسة-تكشف-علاجا-سحريا-يقي-من-النوبات-القلبية-1101772611.html
يوجد في القهوة والأرز... دراسة تكشف علاجا سحريا يقي من النوبات القلبية
يوجد في القهوة والأرز... دراسة تكشف علاجا سحريا يقي من النوبات القلبية
سبوتنيك عربي
توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن حمض الفيروليك يمكن أن يقلل من احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية، عبر تقليل انقباض الشرايين وتحسين أداء القلب. 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T07:22+0000
2025-06-18T07:22+0000
2025-06-18T07:22+0000
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وأكد الباحثون من كلية الصيدلة في جامعة "توهو" اليابانية، أن هذا الحمض يقي من الانقباضات المفاجئة في الشرايين، والتي تعد من أبرز أسباب النوبات القلبية وأمراض الذبحة الصدرية واضطرابات الأوعية الدموية، حسبما ذكر موقع "إيوريك إليرت".وأوضحت الدراسة أن هذا الحمض يوجد في القهوة والأرز، مشيرة إلى أن الباحثين أجروا تجاربهم على أوعية دموية لخنازير تماثل إلى حد كبير الأوعية الدموية لدى الإنسان.وأظهرت النتائج أن حمض الفيروليك يقلل من التقلصات الناتجة عن التحفيز الكيميائي داخل الجسم.وتوصل الباحثون إلى أن هذا الحمض يعمل من خلال آليتين أولهما تتمثل في منعه دخول الكالسيوم إلى الخلايا العضلية، وهو ما يحد من انقباض الشرايين، والثانية في وقف نشاط بروتين يعرف باسم "الميوسين"، الذي يؤدي دورا أساسيا في انقباض العضلات الملساء في جدران الشرايين.كما بيّنت الدراسة أن تأثير حمض الفيروليك يفوق تأثير مادة "الديلتيازيم"، وهي دواء معروف يستخدم لتوسيع الأوعية الدموية.
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منوعات, الصحة, القهوة
يوجد في القهوة والأرز... دراسة تكشف علاجا سحريا يقي من النوبات القلبية
توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن حمض الفيروليك يمكن أن يقلل من احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية، عبر تقليل انقباض الشرايين وتحسين أداء القلب.
وأكد الباحثون من كلية الصيدلة في جامعة "توهو" اليابانية، أن هذا الحمض يقي من الانقباضات المفاجئة في الشرايين، والتي تعد من أبرز أسباب النوبات القلبية وأمراض الذبحة الصدرية واضطرابات الأوعية الدموية، حسبما ذكر موقع
"إيوريك إليرت".
وأوضحت الدراسة أن هذا الحمض يوجد في القهوة
والأرز، مشيرة إلى أن الباحثين أجروا تجاربهم على أوعية دموية لخنازير تماثل إلى حد كبير الأوعية الدموية لدى الإنسان.
وأظهرت النتائج أن حمض الفيروليك يقلل من التقلصات الناتجة عن التحفيز الكيميائي داخل الجسم.
وتوصل الباحثون إلى أن هذا الحمض يعمل من خلال آليتين أولهما تتمثل في منعه دخول الكالسيوم إلى الخلايا العضلية، وهو ما يحد من انقباض الشرايين، والثانية في وقف نشاط بروتين يعرف باسم "الميوسين"، الذي يؤدي دورا أساسيا في انقباض العضلات الملساء في جدران الشرايين.
كما بيّنت الدراسة أن تأثير حمض الفيروليك يفوق تأثير مادة "الديلتيازيم"، وهي دواء معروف يستخدم لتوسيع الأوعية الدموية
.