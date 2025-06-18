يوجد في القهوة والأرز... دراسة تكشف علاجا سحريا يقي من النوبات القلبية

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250618/يوجد-في-القهوة-والأرز-دراسة-تكشف-علاجا-سحريا-يقي-من-النوبات-القلبية-1101772611.html
يوجد في القهوة والأرز... دراسة تكشف علاجا سحريا يقي من النوبات القلبية
يوجد في القهوة والأرز... دراسة تكشف علاجا سحريا يقي من النوبات القلبية
سبوتنيك عربي
توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن حمض الفيروليك يمكن أن يقلل من احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية، عبر تقليل انقباض الشرايين وتحسين أداء القلب. 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T07:22+0000
2025-06-18T07:22+0000
مجتمع
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الصحة
القهوة
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وأكد الباحثون من كلية الصيدلة في جامعة "توهو" اليابانية، أن هذا الحمض يقي من الانقباضات المفاجئة في الشرايين، والتي تعد من أبرز أسباب النوبات القلبية وأمراض الذبحة الصدرية واضطرابات الأوعية الدموية، حسبما ذكر موقع "إيوريك إليرت".وأوضحت الدراسة أن هذا الحمض يوجد في القهوة والأرز، مشيرة إلى أن الباحثين أجروا تجاربهم على أوعية دموية لخنازير تماثل إلى حد كبير الأوعية الدموية لدى الإنسان.وأظهرت النتائج أن حمض الفيروليك يقلل من التقلصات الناتجة عن التحفيز الكيميائي داخل الجسم.وتوصل الباحثون إلى أن هذا الحمض يعمل من خلال آليتين أولهما تتمثل في منعه دخول الكالسيوم إلى الخلايا العضلية، وهو ما يحد من انقباض الشرايين، والثانية في وقف نشاط بروتين يعرف باسم "الميوسين"، الذي يؤدي دورا أساسيا في انقباض العضلات الملساء في جدران الشرايين.كما بيّنت الدراسة أن تأثير حمض الفيروليك يفوق تأثير مادة "الديلتيازيم"، وهي دواء معروف يستخدم لتوسيع الأوعية الدموية.
https://sarabic.ae/20250512/دراسة-لقاح-الحزام-الناري-قد-يقلل-خطر-الإصابة-بالسكتة-الدماغية-والنوبة-القلبية-1100446334.html
https://sarabic.ae/20250604/دراسة-جديدة-تكشف-علاقة-القهوة-بأمراض-الشيخوخة-عند-النساء-1101296789.html
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منوعات, الصحة, القهوة
منوعات, الصحة, القهوة

يوجد في القهوة والأرز... دراسة تكشف علاجا سحريا يقي من النوبات القلبية

07:22 GMT 18.06.2025
© AP Photoأرز
أرز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن حمض الفيروليك يمكن أن يقلل من احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية، عبر تقليل انقباض الشرايين وتحسين أداء القلب.
وأكد الباحثون من كلية الصيدلة في جامعة "توهو" اليابانية، أن هذا الحمض يقي من الانقباضات المفاجئة في الشرايين، والتي تعد من أبرز أسباب النوبات القلبية وأمراض الذبحة الصدرية واضطرابات الأوعية الدموية، حسبما ذكر موقع "إيوريك إليرت".
صحة القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
مجتمع
دراسة: لقاح "الحزام الناري" قد يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية
12 مايو, 15:27 GMT
وأوضحت الدراسة أن هذا الحمض يوجد في القهوة والأرز، مشيرة إلى أن الباحثين أجروا تجاربهم على أوعية دموية لخنازير تماثل إلى حد كبير الأوعية الدموية لدى الإنسان.
وأظهرت النتائج أن حمض الفيروليك يقلل من التقلصات الناتجة عن التحفيز الكيميائي داخل الجسم.
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
مجتمع
دراسة جديدة تكشف علاقة القهوة بأمراض الشيخوخة عند النساء
4 يونيو, 10:08 GMT
وتوصل الباحثون إلى أن هذا الحمض يعمل من خلال آليتين أولهما تتمثل في منعه دخول الكالسيوم إلى الخلايا العضلية، وهو ما يحد من انقباض الشرايين، والثانية في وقف نشاط بروتين يعرف باسم "الميوسين"، الذي يؤدي دورا أساسيا في انقباض العضلات الملساء في جدران الشرايين.
كما بيّنت الدراسة أن تأثير حمض الفيروليك يفوق تأثير مادة "الديلتيازيم"، وهي دواء معروف يستخدم لتوسيع الأوعية الدموية.
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Последствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيلأمس, 21:13 GMT
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