https://sarabic.ae/20250619/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وجنوب-أفريقيا-تتطور-بنجاح-1101843665.html
بوتين: العلاقات بين روسيا وجنوب أفريقيا تتطور بنجاح
بوتين: العلاقات بين روسيا وجنوب أفريقيا تتطور بنجاح
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا وجنوب أفريقيا، تتطور بنجاح على قاعدة الشراكة والاحترام المتبادل. 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T16:26+0000
2025-06-19T16:26+0000
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وقال بوتين، خلال اجتماعه مع بول ماشاتيل، نائب رئيس جنوب أفريقيا، على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "تتطور العلاقات بين روسيا وجنوب أفريقيا، بنجاح على أساس مبادئ الشراكة الاستراتيجية الشاملة والمساواة والاحترام المتبادل".جاء ذلك وفق ما أعلنه أنزور بيردييف، السفير بوزارة الخارجية الروسية لشؤون "مجموعة العشرين" ومنتدى "آبيك"، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.وأشار بيردييف إلى أن القرار النهائي بشأن المشاركة سيُتخذ من قبل الرئيس بوتين، شخصيا، لكنه لم يستبعد احتمال أن تُمثل روسيا في القمة من قبل وزير الخارجية سيرغي لافروف.وتستعد جنوب أفريقيا لاستضافة قمة قادة "مجموعة العشرين" (G20) في نوفمبر 2025 بمدينة جوهانسبرغ، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القارة الأفريقية.وتحظى هذه القمة بأهمية خاصة في ظل تصاعد التوترات الدولية، خاصة الصراع في أوكرانيا، والصراع في الشرق الأوسط، والمنافسة الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، كما تأتي وسط تطلعات لتعزيز حضور القارة الأفريقية في صنع القرار العالمي، لا سيما بعد انضمام الاتحاد الأفريقي رسميا كعضو دائم في "مجموعة العشرين".
https://sarabic.ae/20250619/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وإندونيسيا-ذات-منفعة-متبادلة-وتشهد-تطورا-مضطردا-1101840842.html
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روسيا, العالم, أفريقيا
بوتين: العلاقات بين روسيا وجنوب أفريقيا تتطور بنجاح
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا وجنوب أفريقيا، تتطور بنجاح على قاعدة الشراكة والاحترام المتبادل.
وقال بوتين، خلال اجتماعه مع بول ماشاتيل، نائب رئيس جنوب أفريقيا، على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "تتطور العلاقات بين روسيا وجنوب أفريقيا، بنجاح على أساس مبادئ الشراكة الاستراتيجية الشاملة والمساواة والاحترام المتبادل".
وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعوة رسمية لحضور قمة قادة "مجموعة العشرين" (G20)، المقرر عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
جاء ذلك وفق ما أعلنه أنزور بيردييف، السفير بوزارة الخارجية الروسية لشؤون "مجموعة العشرين" ومنتدى "آبيك"، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك
"، على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وأشار بيردييف إلى أن القرار النهائي بشأن المشاركة سيُتخذ من قبل الرئيس بوتين
، شخصيا، لكنه لم يستبعد احتمال أن تُمثل روسيا في القمة من قبل وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وتستعد جنوب أفريقيا لاستضافة قمة قادة "مجموعة العشرين" (G20) في نوفمبر 2025 بمدينة جوهانسبرغ، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القارة الأفريقية.
وتعقد القمة تحت شعار "التضامن، المساواة، الاستدامة"، حيث تسعى جنوب أفريقيا إلى تسليط الضوء على قضايا الدول النامية، من بينها تخفيف أعباء الديون، تعزيز الأمن الغذائي والانتقال العادل للطاقة في مواجهة تغير المناخ.
وتحظى هذه القمة بأهمية خاصة في ظل تصاعد التوترات الدولية، خاصة الصراع في أوكرانيا، والصراع في الشرق الأوسط، والمنافسة الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، كما تأتي وسط تطلعات لتعزيز حضور القارة الأفريقية في صنع القرار العالمي، لا سيما بعد انضمام الاتحاد الأفريقي رسميا كعضو دائم في "مجموعة العشرين
".