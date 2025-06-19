بوتين: العلاقات بين روسيا وجنوب أفريقيا تتطور بنجاح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250619/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وجنوب-أفريقيا-تتطور-بنجاح-1101843665.html
بوتين: العلاقات بين روسيا وجنوب أفريقيا تتطور بنجاح
بوتين: العلاقات بين روسيا وجنوب أفريقيا تتطور بنجاح
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا وجنوب أفريقيا، تتطور بنجاح على قاعدة الشراكة والاحترام المتبادل. 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T16:26+0000
2025-06-19T16:26+0000
روسيا
العالم
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094673965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8fdf99f9c7e31b78d13815d3df7bf95.jpg
وقال بوتين، خلال اجتماعه مع بول ماشاتيل، نائب رئيس جنوب أفريقيا، على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "تتطور العلاقات بين روسيا وجنوب أفريقيا، بنجاح على أساس مبادئ الشراكة الاستراتيجية الشاملة والمساواة والاحترام المتبادل".جاء ذلك وفق ما أعلنه أنزور بيردييف، السفير بوزارة الخارجية الروسية لشؤون "مجموعة العشرين" ومنتدى "آبيك"، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.وأشار بيردييف إلى أن القرار النهائي بشأن المشاركة سيُتخذ من قبل الرئيس بوتين، شخصيا، لكنه لم يستبعد احتمال أن تُمثل روسيا في القمة من قبل وزير الخارجية سيرغي لافروف.وتستعد جنوب أفريقيا لاستضافة قمة قادة "مجموعة العشرين" (G20) في نوفمبر 2025 بمدينة جوهانسبرغ، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القارة الأفريقية.وتحظى هذه القمة بأهمية خاصة في ظل تصاعد التوترات الدولية، خاصة الصراع في أوكرانيا، والصراع في الشرق الأوسط، والمنافسة الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، كما تأتي وسط تطلعات لتعزيز حضور القارة الأفريقية في صنع القرار العالمي، لا سيما بعد انضمام الاتحاد الأفريقي رسميا كعضو دائم في "مجموعة العشرين".
https://sarabic.ae/20250619/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وإندونيسيا-ذات-منفعة-متبادلة-وتشهد-تطورا-مضطردا-1101840842.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094673965_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_913b891ceac8209dbc010e93d234f135.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أفريقيا
روسيا, العالم, أفريقيا

بوتين: العلاقات بين روسيا وجنوب أفريقيا تتطور بنجاح

16:26 GMT 19.06.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورالمؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة "روسيا - أفريقيا" في سوتشي، روسيا
المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة روسيا - أفريقيا في سوتشي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا وجنوب أفريقيا، تتطور بنجاح على قاعدة الشراكة والاحترام المتبادل.
وقال بوتين، خلال اجتماعه مع بول ماشاتيل، نائب رئيس جنوب أفريقيا، على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "تتطور العلاقات بين روسيا وجنوب أفريقيا، بنجاح على أساس مبادئ الشراكة الاستراتيجية الشاملة والمساواة والاحترام المتبادل".

وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعوة رسمية لحضور قمة قادة "مجموعة العشرين" (G20)، المقرر عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

جاء ذلك وفق ما أعلنه أنزور بيردييف، السفير بوزارة الخارجية الروسية لشؤون "مجموعة العشرين" ومنتدى "آبيك"، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وأشار بيردييف إلى أن القرار النهائي بشأن المشاركة سيُتخذ من قبل الرئيس بوتين، شخصيا، لكنه لم يستبعد احتمال أن تُمثل روسيا في القمة من قبل وزير الخارجية سيرغي لافروف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الإندونيسي المنتخب فرابوو سوبيانتو خلال اجتماع في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
بوتين: العلاقات بين روسيا وإندونيسيا ذات منفعة متبادلة وتشهد تطورا مضطردا
15:38 GMT
وتستعد جنوب أفريقيا لاستضافة قمة قادة "مجموعة العشرين" (G20) في نوفمبر 2025 بمدينة جوهانسبرغ، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القارة الأفريقية.

وتعقد القمة تحت شعار "التضامن، المساواة، الاستدامة"، حيث تسعى جنوب أفريقيا إلى تسليط الضوء على قضايا الدول النامية، من بينها تخفيف أعباء الديون، تعزيز الأمن الغذائي والانتقال العادل للطاقة في مواجهة تغير المناخ.

وتحظى هذه القمة بأهمية خاصة في ظل تصاعد التوترات الدولية، خاصة الصراع في أوكرانيا، والصراع في الشرق الأوسط، والمنافسة الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، كما تأتي وسط تطلعات لتعزيز حضور القارة الأفريقية في صنع القرار العالمي، لا سيما بعد انضمام الاتحاد الأفريقي رسميا كعضو دائم في "مجموعة العشرين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" 06:21 GMTПоследствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل17 يونيو, 21:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала