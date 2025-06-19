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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الإنسان والثقافة
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
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https://sarabic.ae/20250619/دراسة-تكشف-علاقة-غير-متوقعة-بين-العمل-الليلي-ومشكلة-صحية-تهدد-النساء-أكثر-من-الرجال-1101845569.html
دراسة تكشف علاقة غير متوقعة بين العمل الليلي ومشكلة صحية تهدد النساء أكثر من الرجال
دراسة تكشف علاقة غير متوقعة بين العمل الليلي ومشكلة صحية تهدد النساء أكثر من الرجال
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة بريطانية حديثة أن النساء العاملات في نوبات ليلية أكثر عرضة للإصابة بمرض مزمن بدرجات متوسطة إلى شديدة، مقارنة بنظيراتهن اللاتي يعملن نهارا، بنسبة... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T17:17+0000
2025-06-19T17:17+0000
مجتمع
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واستندت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة مانشستر، ونُشرت في مجلة "إي آر جي أوبين ريسرش"، إلى تحليل بيانات أكثر من 274 ألف مشاركة، ضمن قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني.وأظهرت النتائج أن خطر الإصابة بالربو يرتبط بشكل خاص بالنساء دون أن يظهر لدى الرجال، وهو ما يرجحه الباحثون إلى اختلافات هرمونية، وتفاوت في طبيعة التعرض المهني.وكان السبب الأبرز لإصابة النساء، بحسب الدراسة، هو اضطراب الساعة البيولوجية نتيجة العمل الليلي، ما يؤثر على الهرمونات، مثل "التستوستيرون"، الذي يُعتقد أن له تأثيرا وقائيا ضد الربو.ولأن مستويات هذا الهرمون أقل لدى النساء بصورة طبيعية، فإن اضطراب توازنهن الهرموني قد يزيد من خطر الإصابة.وأوضحت الدراسة أن النساء بعد انقطاع الطمث، ممن لا يخضعن للعلاج بالهرمونات البديلة ويعملن في نوبات ليلية، يصبن بالربو المتوسط إلى الشديد بمعدل يقارب الضعف، مقارنة بالعاملات النهاريات، ما يعزز فرضية أن الهرمونات الأنثوية تلعب دورا وقائيا.ولا توجد حتى الآن توصيات وقائية خاصة بالعاملات الليليات فيما يتعلق بالربو، رغم أهمية النتائج التي توصلت إليها الدراسة الجديدة.
https://sarabic.ae/20250604/دراسة-جديدة-تكشف-علاقة-القهوة-بأمراض-الشيخوخة-عند-النساء-1101296789.html
https://sarabic.ae/20250525/دولة-عربية-تعلن-تنظيم-أول-رالي-سيارات-مخصص-للنساء-1100950789.html
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منوعات, الصحة, الأخبار
منوعات, الصحة, الأخبار

دراسة تكشف علاقة غير متوقعة بين العمل الليلي ومشكلة صحية تهدد النساء أكثر من الرجال

17:17 GMT 19.06.2025
© Photo / Unsplash/ Annie Spratt العمل ليلا
العمل ليلا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© Photo / Unsplash/ Annie Spratt
تابعنا عبر
كشفت دراسة بريطانية حديثة أن النساء العاملات في نوبات ليلية أكثر عرضة للإصابة بمرض مزمن بدرجات متوسطة إلى شديدة، مقارنة بنظيراتهن اللاتي يعملن نهارا، بنسبة تقارب 50%.
واستندت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة مانشستر، ونُشرت في مجلة "إي آر جي أوبين ريسرش"، إلى تحليل بيانات أكثر من 274 ألف مشاركة، ضمن قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني.
وأظهرت النتائج أن خطر الإصابة بالربو يرتبط بشكل خاص بالنساء دون أن يظهر لدى الرجال، وهو ما يرجحه الباحثون إلى اختلافات هرمونية، وتفاوت في طبيعة التعرض المهني.
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
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دراسة جديدة تكشف علاقة القهوة بأمراض الشيخوخة عند النساء
4 يونيو, 10:08 GMT
وكان السبب الأبرز لإصابة النساء، بحسب الدراسة، هو اضطراب الساعة البيولوجية نتيجة العمل الليلي، ما يؤثر على الهرمونات، مثل "التستوستيرون"، الذي يُعتقد أن له تأثيرا وقائيا ضد الربو.
ولأن مستويات هذا الهرمون أقل لدى النساء بصورة طبيعية، فإن اضطراب توازنهن الهرموني قد يزيد من خطر الإصابة.
متسابقة سيارات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
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25 مايو, 09:37 GMT
وأوضحت الدراسة أن النساء بعد انقطاع الطمث، ممن لا يخضعن للعلاج بالهرمونات البديلة ويعملن في نوبات ليلية، يصبن بالربو المتوسط إلى الشديد بمعدل يقارب الضعف، مقارنة بالعاملات النهاريات، ما يعزز فرضية أن الهرمونات الأنثوية تلعب دورا وقائيا.

وينصح الخبراء النساء العاملات ليلًا، خاصة من لديهن تاريخ عائلي أو شخصي مع الربو، بإجراء فحوصات تنفسية دورية، ومراقبة الأعراض، وتعديل أنماط الحياة بما يُقلل من المخاطر.

ولا توجد حتى الآن توصيات وقائية خاصة بالعاملات الليليات فيما يتعلق بالربو، رغم أهمية النتائج التي توصلت إليها الدراسة الجديدة.
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