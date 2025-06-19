https://sarabic.ae/20250619/دراسة-تكشف-علاقة-غير-متوقعة-بين-العمل-الليلي-ومشكلة-صحية-تهدد-النساء-أكثر-من-الرجال-1101845569.html

دراسة تكشف علاقة غير متوقعة بين العمل الليلي ومشكلة صحية تهدد النساء أكثر من الرجال

دراسة تكشف علاقة غير متوقعة بين العمل الليلي ومشكلة صحية تهدد النساء أكثر من الرجال

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن النساء العاملات في نوبات ليلية أكثر عرضة للإصابة بمرض مزمن بدرجات متوسطة إلى شديدة، مقارنة بنظيراتهن اللاتي يعملن نهارا، بنسبة... 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T17:17+0000

2025-06-19T17:17+0000

2025-06-19T17:17+0000

مجتمع

منوعات

الصحة

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101845174_0:117:1125:750_1920x0_80_0_0_3f8fdc02112658dbc3e2a2a816ff5f26.jpg

واستندت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة مانشستر، ونُشرت في مجلة "إي آر جي أوبين ريسرش"، إلى تحليل بيانات أكثر من 274 ألف مشاركة، ضمن قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني.وأظهرت النتائج أن خطر الإصابة بالربو يرتبط بشكل خاص بالنساء دون أن يظهر لدى الرجال، وهو ما يرجحه الباحثون إلى اختلافات هرمونية، وتفاوت في طبيعة التعرض المهني.وكان السبب الأبرز لإصابة النساء، بحسب الدراسة، هو اضطراب الساعة البيولوجية نتيجة العمل الليلي، ما يؤثر على الهرمونات، مثل "التستوستيرون"، الذي يُعتقد أن له تأثيرا وقائيا ضد الربو.ولأن مستويات هذا الهرمون أقل لدى النساء بصورة طبيعية، فإن اضطراب توازنهن الهرموني قد يزيد من خطر الإصابة.وأوضحت الدراسة أن النساء بعد انقطاع الطمث، ممن لا يخضعن للعلاج بالهرمونات البديلة ويعملن في نوبات ليلية، يصبن بالربو المتوسط إلى الشديد بمعدل يقارب الضعف، مقارنة بالعاملات النهاريات، ما يعزز فرضية أن الهرمونات الأنثوية تلعب دورا وقائيا.ولا توجد حتى الآن توصيات وقائية خاصة بالعاملات الليليات فيما يتعلق بالربو، رغم أهمية النتائج التي توصلت إليها الدراسة الجديدة.

https://sarabic.ae/20250604/دراسة-جديدة-تكشف-علاقة-القهوة-بأمراض-الشيخوخة-عند-النساء-1101296789.html

https://sarabic.ae/20250525/دولة-عربية-تعلن-تنظيم-أول-رالي-سيارات-مخصص-للنساء-1100950789.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الصحة, الأخبار