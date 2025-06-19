https://sarabic.ae/20250619/زعيم-أنصار-الله-المعركة-واحدة-من-غزة-إلى-طهران-1101834573.html
زعيم "أنصار الله": المعركة واحدة من غزة إلى طهران
زعيم "أنصار الله": المعركة واحدة من غزة إلى طهران
سبوتنيك عربي
صرح زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم االخميس، بأن "العدوان الإسرائيلي الغادر على إيران يمثل تطورا خطيرا يمس المنطقة بأسرها"، مشيرًا إلى... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T13:46+0000
2025-06-19T13:46+0000
2025-06-19T14:01+0000
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وفي كلمة متلفزة، اتهم الحوثي أمريكا والغرب بتوظيف الملف النووي الإيراني كذريعة لمواقفهم العدائية ضد إيران، رغم أن دولا أخرى – منها "العدو الإسرائيلي" حسب وصفه – تمتلك أسلحة نووية وتنتجها دون محاسبة.وأكد الحوثي أن إيران شددت مرارا على رفضها إنتاج أو امتلاك السلاح النووي، مستندة في ذلك إلى رؤيتها الدينية، مشيرا إلى أنها فتحت منشآتها النووية أمام الرقابة وعمليات التفتيش لتأكيد التزامها.كما أكد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، في كلمته، أن الموقف العدائي الغربي تجاه إيران يرتبط بعدة عوامل، أبرزها دعمها المستمر للقضية الفلسطينية ونهضتها العلمية المستقلة، فضلا عن تبنيها لقضايا الأمة والمستضعفين، ما أثار قلق الأعداء ودفعهم إلى استهدافها سياسيا وإعلاميا، وفق رأيه.وأوضح الحوثي أن "إيران تختلف جوهريا عن الأنظمة التابعة للغرب، إذ ترفض التبعية وتتمسك بمواقفها ومبادئها الإسلامية"، مشيرا إلى أن دعمها الثابت للشعب الفلسطيني لم يتغير، وهو ما يجعلها عرضة لعداء متواصل من الولايات المتحدة وإسرائيل.وأضاف أن "العدو الإسرائيلي هو الأكثر خطورة بسبب تفلته من القوانين والمواثيق"، منتقدا ما وصفه بـ"الخداع الاستراتيجي الأمريكي" الذي سبق العدوان على إيران، عبر مفاوضات بوساطة عمانية.وأشار الحوثي إلى أن العدوان على إيران تزامن مع حملة إعلامية شرسة وحرب نفسية، لكنه فشل في تحقيق أهدافه، في ظل ما وصفه بـ"الصمود الإيراني والرد المدمر والفاعل"، الذي ألحق بالعدو خسائر كبيرة، وأجبره على وضع غير مسبوق من الرعب والارتباك داخل الكيان الإسرائيلي.وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.
https://sarabic.ae/20250617/أنصار-الله-تحذر-أمريكا-وبريطانيا-من-أن-إيران-وحلفاؤها-لن-تقف-مكتوفي-الأيدي-وستكون-ردة-فعلهم-قاسية-1101728307.html
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أنصار الله, إيران, العالم العربي, إسرائيل, الأخبار
أنصار الله, إيران, العالم العربي, إسرائيل, الأخبار
زعيم "أنصار الله": المعركة واحدة من غزة إلى طهران
13:46 GMT 19.06.2025 (تم التحديث: 14:01 GMT 19.06.2025)
صرح زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم االخميس، بأن "العدوان الإسرائيلي الغادر على إيران يمثل تطورا خطيرا يمس المنطقة بأسرها"، مشيرًا إلى أن "المعركة الممتدة من قطاع غزة إلى إيران هي معركة واحدة".
وفي كلمة متلفزة، اتهم الحوثي أمريكا والغرب بتوظيف الملف النووي الإيراني كذريعة لمواقفهم العدائية ضد إيران، رغم أن دولا أخرى – منها "العدو الإسرائيلي" حسب وصفه – تمتلك أسلحة نووية وتنتجها دون محاسبة.
وأكد الحوثي أن إيران شددت مرارا على رفضها إنتاج أو امتلاك السلاح النووي، مستندة في ذلك إلى رؤيتها الدينية، مشيرا إلى أنها فتحت منشآتها النووية أمام الرقابة وعمليات التفتيش لتأكيد التزامها.
واعتبر الحوثي أن الموقف العدائي الغربي تجاه إيران نابع من كونها دولة مستقلة ومتحررة ترفض الخضوع، وتسعى لبناء نهضة إسلامية قائمة على الاستقلال، لافتا إلى أن أمريكا دخلت في مفاوضات مع طهران بوساطة عمانية قبيل الهجوم، في خطوة وصفها بـ"الخداع".
كما أكد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، في كلمته، أن الموقف العدائي الغربي تجاه إيران يرتبط بعدة عوامل، أبرزها دعمها المستمر للقضية الفلسطينية ونهضتها العلمية المستقلة، فضلا عن تبنيها لقضايا الأمة والمستضعفين، ما أثار قلق الأعداء ودفعهم إلى استهدافها سياسيا وإعلاميا، وفق رأيه.
وأوضح الحوثي أن "إيران تختلف جوهريا عن الأنظمة التابعة للغرب، إذ ترفض التبعية وتتمسك بمواقفها ومبادئها الإسلامية"، مشيرا إلى أن دعمها الثابت للشعب الفلسطيني لم يتغير، وهو ما يجعلها عرضة لعداء متواصل من الولايات المتحدة وإسرائيل.
ورأى الحوثي أن "الملف النووي يُستخدم كذريعة من الغرب ضد إيران، رغم أن الأخيرة فتحت منشآتها للرقابة وقدمت كل الضمانات لطمأنة المجتمع الدولي بشأن سلمية برنامجها"، وفي المقابل، تساءل عن الصمت تجاه امتلاك أمريكا وإسرائيل للسلاح النووي، رغم خطورته على البشرية، مذكرا باستخدامه سابقا لإبادة المدنيين في اليابان.
وأضاف أن "العدو الإسرائيلي هو الأكثر خطورة بسبب تفلته من القوانين والمواثيق"، منتقدا ما وصفه بـ"الخداع الاستراتيجي الأمريكي" الذي سبق العدوان على إيران، عبر مفاوضات بوساطة عمانية.
وأشار الحوثي إلى أن العدوان على إيران تزامن مع حملة إعلامية شرسة وحرب نفسية، لكنه فشل في تحقيق أهدافه، في ظل ما وصفه بـ"الصمود الإيراني والرد المدمر والفاعل"، الذي ألحق بالعدو خسائر كبيرة، وأجبره على وضع غير مسبوق من الرعب والارتباك داخل الكيان الإسرائيلي.
وختم زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، بأن "الرد الإيراني بحجمه وقوته غير مسبوق، وأحدث حالة من الذعر بين الصهاينة إلى حد محاولة البعض الهروب من فلسطين عبر الزوارق إلى قبرص".
وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران
في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب
بمئات الصواريخ.
وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".
وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.