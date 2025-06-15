https://sarabic.ae/20250615/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مواقع-حساسة-وسط-إسرائيل-1101672883.html

"أنصار الله" تعلن استهداف مواقع حساسة وسط إسرائيل

"أنصار الله" تعلن استهداف مواقع حساسة وسط إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، استهداف "مواقع حساسة" في منطقة يافا وسط إسرائيل، بصواريخ فرط صوتية تزامنا مع ضربات الجيش الإيراني والحرس الثوري... 15.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-15T05:27+0000

2025-06-15T05:27+0000

2025-06-15T05:27+0000

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وقال المتحدث باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان له: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".وأضاف أن العملية تمت "بعدد من الصواريخ الباليستية فرط صوتية نوع "فلسطين 2"، وذلك في أوقات متفاوتة خلال الـ24 ساعة الماضية، وقد تناسقت هذه العملية مع العمليات التي ينفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري ضد العدو الإسرائيلي المجرم".وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضي، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران اليوم.وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".

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https://sarabic.ae/20250614/زعيم-أنصار-الله-الأمة-في-مرحلة-حساسة-وبين-خيارين-إما-أن-تواجه-اليهود-أو-أن-تخضع-لسيطرتهم-1101662345.html

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