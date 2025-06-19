https://sarabic.ae/20250619/مارغريتا-سيمونيان-منظمة-أوراسيا-نموذج-متميز-لتعزيز-التفاهم-الثقافي-في-القارة-1101839698.html
رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا": منظمة "أوراسيا" نموذج متميز لتعزيز التفاهم الثقافي في القارة
رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا": منظمة "أوراسيا" نموذج متميز لتعزيز التفاهم الثقافي في القارة
سبوتنيك عربي
صرحت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، وقناة "آر تي"، خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T15:19+0000
2025-06-19T15:19+0000
2025-06-19T15:21+0000
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
مارغريتا سيمونيان
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وجاءت تصريحات سيمونيان، خلال إدارتها لجلسة نقاش بعنوان: "الرمز الثقافي والقيم الأوراسية.. ماذا سنترك للقارة؟"، مؤكدة أن "هذا النوع من العمل يصعب فعلًا المبالغة في أهميته، لأن مستقبلنا يتوقف على مدى تواصلنا وتفاعلنا المتبادل، وعلى مدى تداخل ثقافاتنا ولغاتنا ورؤانا للمستقبل".يشار إلى أن منظمة "أوراسيا" تنفذ مشاريع إنسانية تهدف إلى تعزيز التفاهم بين القوميات، مع التركيز على دعم طلاب المدارس والجامعات والكوادر الشابة.ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمثابة تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا، بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري، وهو نقاش مفتوح حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.
https://sarabic.ae/20250619/منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-رسائل-اقتصادية-وصياغة-توازنات-دولية-1101833548.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, مارغريتا سيمونيان
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, مارغريتا سيمونيان
رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا": منظمة "أوراسيا" نموذج متميز لتعزيز التفاهم الثقافي في القارة
15:19 GMT 19.06.2025 (تم التحديث: 15:21 GMT 19.06.2025)
حصري
صرحت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، وقناة "آر تي"، خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن المنظمة المستقلة غير الربحية "أوراسيا"، تُعد بالنسبة لها منظمة متميزة يصعب المبالغة في تقدير عملها.
وجاءت تصريحات سيمونيان، خلال إدارتها لجلسة نقاش بعنوان: "الرمز الثقافي والقيم الأوراسية.. ماذا سنترك للقارة؟"، مؤكدة أن "هذا النوع من العمل يصعب فعلًا المبالغة في أهميته، لأن مستقبلنا يتوقف على مدى تواصلنا وتفاعلنا المتبادل
، وعلى مدى تداخل ثقافاتنا ولغاتنا ورؤانا للمستقبل".
وأشادت سيمونيان بجناح "أرواسيا"، معتبرة أنه الجناح المفضل لديها ولدى الكثيرين.
يشار إلى أن منظمة "أوراسيا" تنفذ مشاريع إنسانية تهدف إلى تعزيز التفاهم بين القوميات، مع التركيز على دعم طلاب المدارس والجامعات والكوادر الشابة.
وبدأت أمس الأربعاء، فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، حيث يناقش المنتدى هذا العام موضوعا رئيسيا بعنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمثابة تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا، بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري، وهو نقاش مفتوح حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.