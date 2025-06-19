https://sarabic.ae/20250619/منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-رسائل-اقتصادية-وصياغة-توازنات-دولية-1101833548.html
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي... رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي... رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
سبوتنيك عربي
تفتح مدينة سان بطرسبورغ أبوابها مجددا لاستضافة واحدة من أبرز التظاهرات الاقتصادية الدولية، حيث منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 بمشاركة أكثر من 20 ألف ممثل... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T13:25+0000
2025-06-19T13:25+0000
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
سبوتنيك عربي
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
يتصدر المنتدى هذا العام مشهد الاقتصاد العالمي، ليس فقط بوصفه منصة لعقد الصفقات، بل كمؤشر على تحولات كبرى في موازين القوة والتعاون الدولي.وفي إطار فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي يعقد الرئيس فلاديمير بوتين سلسلة من اللقاءات الثنائية والموسعة مع شخصيات دولية بارزة، في خطوة تؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذا المنتدى على الساحة العالمية.ويلتقي الرئيس بوتين عددا من المسؤولين ورؤساء وكالات الأنباء الدولية، في إطار نقاش مفتوح حول القضايا الاقتصادية والإعلامية الراهنة، في وقت تتشابك فيه ملفات السياسة والاقتصاد أكثر من أي وقت مضى.ولفت إلى العدد الكبير والتنوع في المشاركة بالمنتدى من كل مناطق العالم مما يشير إلى تحول تركيز المنتدى نحو بلدان الجنوب، مما يعكس توجها خاصا توليه القيادة الروسية لهذا الأمر، وهو ما ظهر في خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي تنتج عن المنتدى قد تتجاوز سبعة تريليون روبل.وذكر أن المنتدى فرصة حقيقة لبناء شراكات بين الدول وإيجاد حلول لمجموعة من القضايا منها الغذاء والطاقة والرقمنة.وأوضح أن عنوان المنتدى يهدف إلى تحقيق التطور والنهضة الاقتصادية، موضحا أن النظام العالمي الحالي يضع القيم جانبا ويتطلع للربح والاستغلال وإغناء دول على حساب دول أخرى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, مساحة حرة, أخبار روسيا اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, аудио
أخبار العالم الآن, مساحة حرة, أخبار روسيا اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, аудио
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي... رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
13:25 GMT 19.06.2025 (تم التحديث: 13:28 GMT 19.06.2025)
تفتح مدينة سان بطرسبورغ أبوابها مجددا لاستضافة واحدة من أبرز التظاهرات الاقتصادية الدولية، حيث منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 بمشاركة أكثر من 20 ألف ممثل من 140 دولة، ووسط نقاشات مفتوحة تحت عنوان "القيم المشتركة كأساس للنمو في عالم متعدد الأقطاب".
يتصدر المنتدى هذا العام مشهد الاقتصاد العالمي، ليس فقط بوصفه منصة لعقد الصفقات، بل كمؤشر على تحولات كبرى في موازين القوة
والتعاون الدولي.
وفي إطار فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي يعقد الرئيس فلاديمير بوتين سلسلة من اللقاءات الثنائية والموسعة مع شخصيات دولية بارزة، في خطوة تؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذا المنتدى على الساحة العالمية.
ويلتقي الرئيس بوتين عددا من المسؤولين ورؤساء وكالات الأنباء الدولية، في إطار نقاش مفتوح حول القضايا الاقتصادية والإعلامية الراهنة، في وقت تتشابك فيه ملفات السياسة والاقتصاد أكثر من أي وقت مضى.
في هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي بيار خوري، لـ "سبوتنيك" إن انعقاد منتدى بطرسبورغ يأتي في وقت يحتاج في العالم إلى نمو مستدام وقائم على التعاون من خلال التعدد وليس التبعية.
ولفت إلى العدد الكبير والتنوع في المشاركة بالمنتدى من كل مناطق العالم مما يشير إلى تحول تركيز المنتدى نحو بلدان الجنوب، مما يعكس توجها خاصا توليه القيادة الروسية لهذا الأمر، وهو ما ظهر في خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي تنتج عن المنتدى قد تتجاوز سبعة تريليون روبل.
في نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي على الغنبوري، إن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي بنعقد في ظروف عالمية خاصة على ضوء مجموعة من التحديات الدولية مرتبطة بتجاوز الأزمات.
وذكر أن المنتدى
فرصة حقيقة لبناء شراكات بين الدول وإيجاد حلول لمجموعة من القضايا منها الغذاء والطاقة والرقمنة.
وأوضح أن عنوان المنتدى يهدف إلى تحقيق التطور والنهضة الاقتصادية، موضحا أن النظام العالمي الحالي يضع القيم جانبا ويتطلع للربح والاستغلال وإغناء دول على حساب دول أخرى.