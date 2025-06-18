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https://sarabic.ae/20250618/خبير-منتدى-بطرسبورغ-منصة-لعودة-روسيا-إلى-مكانتها-الاقتصادية-الطبيعية--1101798792.html
خبير: منتدى بطرسبورغ منصة لعودة روسيا إلى مكانتها الاقتصادية الطبيعية
خبير: منتدى بطرسبورغ منصة لعودة روسيا إلى مكانتها الاقتصادية الطبيعية
سبوتنيك عربي
قيّم أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفيسور جاسم عجاقة، العلاقة الروسية العربية، ودور منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في إبراز القوة الاقتصادية... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T15:28+0000
2025-06-18T15:28+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
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وقال عجاقة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الإطار الجيوسياسي المتحكم بالعالم أبعد الاستثمارات عن السوق الروسي"، وتوقع أن "يساهم المنتدى في فتح الآفاق لعودة طبيعية للاستثمارات، نظرا لما تمتلكه روسيا من موارد هائلة"، مشيرًا إلى "دعوات بعض الدول الأوروبية لنظرائها لاستهلاك الغاز الروسي من جديد".ورأى أن المنتدى يعيدها إلى مكانتها الاقتصادية الطبيعية، مؤكدًا أن "الطاقة الأحفورية لا تزال مطلوبة رغم انتشار الطاقة المتجددة"، وأن "روسيا بما تمتلكه من موارد نادرة وقدرة على ربط الأسواق، قادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي العالمي".وفي ما يخص التعاون ضمن إطار مجموعة "بريكس" وانعكاساته الإيجابية على الدول العربية، رأى عجاقة أن "مشكلة الدول العربية تكمن في ضعف أسواقها الداخلية"، مؤكدًا أن "تطوير هذه الأسواق وتنشيط الاستهلاك يساهمان في النمو الاقتصادي العالمي، شريطة توفر الإرادة السياسية وتجاوز المطبات الجيوسياسية".
https://sarabic.ae/20250618/بوتين-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-أصبح-أكثر-أهمية-بالنسبة-للشركاء-الأجانب-1101790231.html
https://sarabic.ae/20250618/دميترييف-صندوق-الاستثمارات-المباشرة-الروسي-يوقع-اتفاقيات-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1101787696.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير: منتدى بطرسبورغ منصة لعودة روسيا إلى مكانتها الاقتصادية الطبيعية

15:28 GMT 18.06.2025
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© Sputnik . Alexei Danichev
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قيّم أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفيسور جاسم عجاقة، العلاقة الروسية العربية، ودور منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في إبراز القوة الاقتصادية الروسية وأهميته للدول المشاركة، واصفًا إياه بأنه "منصة لإعادة فتح قنوات الاتصال وتمهيد الأرض لاتفاقيات اقتصادية مستقبلية مع روسيا".
وقال عجاقة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الإطار الجيوسياسي المتحكم بالعالم أبعد الاستثمارات عن السوق الروسي"، وتوقع أن "يساهم المنتدى في فتح الآفاق لعودة طبيعية للاستثمارات، نظرا لما تمتلكه روسيا من موارد هائلة"، مشيرًا إلى "دعوات بعض الدول الأوروبية لنظرائها لاستهلاك الغاز الروسي من جديد".

وأوضح أن "محاور المنتدى تشمل النمو الاقتصادي في ظل العولمة، البيئة، ومكانة روسيا في العلاقات الثنائية مع دول كالصين وأرمينيا والبحرين والفيتنام والاتحاد الأوروبي والهند، إضافة إلى قضايا التكنولوجيا والفرد والمجتمع"، مؤكدًا أن "المنتدى يجذب شخصيات من مراكز القرار، وقد يترجم ذلك إلى عقود جديدة مع روسيا، خصوصا مع انفتاح الإدارة الأميركية الجديدة على عودة العلاقات الطبيعية مع موسكو".

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وعن دور روسيا في بناء عالم متعدد الأقطاب، لفت عجاقة إلى أن "وهج الحضور الروسي تراجع نتيجة أحداث أوكرانيا والشرق الأوسط، لكنها تظل مصدرا رئيسا للمواد الأولية، ولطالما تميزت بعلاقات منفتحة على العالم".
ورأى أن المنتدى يعيدها إلى مكانتها الاقتصادية الطبيعية، مؤكدًا أن "الطاقة الأحفورية لا تزال مطلوبة رغم انتشار الطاقة المتجددة"، وأن "روسيا بما تمتلكه من موارد نادرة وقدرة على ربط الأسواق، قادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي العالمي".
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كما أشار عجاقة إلى أن "أبرز نقاط الضعف في النظام الاقتصادي العالمي هي تسييس الاقتصاد"، داعيًا إلى "معاهدة شرف دولية تفصل بين الاقتصاد والسياسة وتقوم على التعاون لتحقيق رفاهية الشعوب".

وفي ما يخص التعاون ضمن إطار مجموعة "بريكس" وانعكاساته الإيجابية على الدول العربية، رأى عجاقة أن "مشكلة الدول العربية تكمن في ضعف أسواقها الداخلية"، مؤكدًا أن "تطوير هذه الأسواق وتنشيط الاستهلاك يساهمان في النمو الاقتصادي العالمي، شريطة توفر الإرادة السياسية وتجاوز المطبات الجيوسياسية".
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