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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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دميترييف: الشركات الأمريكية ترغب في التفاعل بشكل أكبر مع روسيا بعد بدء الحوار بين بوتين وترامب
دميترييف: الشركات الأمريكية ترغب في التفاعل بشكل أكبر مع روسيا بعد بدء الحوار بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أعلن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، اليوم الأربعاء، أن... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
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وقال دميترييف، ردًا على سؤال على هامش فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، حول ما إذا كان يرى أي تغييرات في موقف الشركات الأمريكية تجاه روسيا وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، بعد بدء جولة المحادثات مع الإدارة الأمريكية: "نعم، بالطبع. هناك مزيد من الانفتاح، ورغبة أكبر في التفاعل. حتى هنا، جاء العديد من المستثمرين الأمريكيين، وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة، وبالتالي، نشهد انفتاحًا أكبر بكثير".وانطلقت اليوم الأربعاء، أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري.موسكو: روسيا تقيم السوق المحلي عند اتخاذ قرار عودة العلامات التجارية الأجنبيةميدينسكي: أوروبا لا تسمح لكييف بالتوصل إلى اتفاقيات مناسبة من أجل عملية السلام
https://sarabic.ae/20250618/بوتين-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-أصبح-أكثر-أهمية-بالنسبة-للشركاء-الأجانب-1101790231.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

دميترييف: الشركات الأمريكية ترغب في التفاعل بشكل أكبر مع روسيا بعد بدء الحوار بين بوتين وترامب

14:08 GMT 18.06.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف
رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، اليوم الأربعاء، أن "الشركات الأمريكية تبدي رغبة أكبر في التفاعل مع روسيا، بعد بدء الحوار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب".
وقال دميترييف، ردًا على سؤال على هامش فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، حول ما إذا كان يرى أي تغييرات في موقف الشركات الأمريكية تجاه روسيا وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، بعد بدء جولة المحادثات مع الإدارة الأمريكية: "نعم، بالطبع. هناك مزيد من الانفتاح، ورغبة أكبر في التفاعل. حتى هنا، جاء العديد من المستثمرين الأمريكيين، وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة، وبالتالي، نشهد انفتاحًا أكبر بكثير".

وأكد دميترييف أن "اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل يومين، بأن العقوبات الأمريكية تضر بالأعمال التجارية الأمريكية يعد نقطة تحول".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
بوتين: "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" أصبح أكثر أهمية بالنسبة للشركاء الأجانب
12:51 GMT
وأردف دميترييف: "إحدى نقاط التحول هي اعتراف الرئيس ترامب، قبل يومين، بأن العقوبات الأمريكية تضر بالأعمال التجارية الأمريكية، وعندما تدرك الإدارة الأمريكية أن العقوبات تضر بالأعمال التجارية الأمريكية، فهذا في الواقع حدث بالغ الأهمية والدلالة".
وانطلقت اليوم الأربعاء، أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري.
موسكو: روسيا تقيم السوق المحلي عند اتخاذ قرار عودة العلامات التجارية الأجنبية
ميدينسكي: أوروبا لا تسمح لكييف بالتوصل إلى اتفاقيات مناسبة من أجل عملية السلام
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