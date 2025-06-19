https://sarabic.ae/20250619/خبير-روسيا-لم-تعد-تسعى-فقط-إلى-تفادي-العقوبات-الغربية-بل-إلى-إعادة-رسم-قواعد-النظام-العالمي-1101827230.html
خبير: روسيا لم تعد تسعى فقط إلى تفادي العقوبات الغربية بل إلى إعادة رسم قواعد النظام العالمي
خبير: روسيا لم تعد تسعى فقط إلى تفادي العقوبات الغربية بل إلى إعادة رسم قواعد النظام العالمي
سبوتنيك عربي
رأى المتخصص في القانون العام والخبير الاقتصادي، باسكال ضاهر، أن "رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تحمل أبعادًا سياسية... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T11:58+0000
2025-06-19T11:58+0000
2025-06-19T12:06+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم
روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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ولفت الخبير في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أن "عنوان المنتدى يشكل إعلاناً سياسياً بقدر ما هو اقتصادي، كما يعكس إصرار روسيا على تجاوز النموذج الأحادي الذي ساد في العقود الماضية باتجاه تأسيس علاقات دولية قائمة على السيادة والتنوع".وحول الحضور اللافت للدول العربية في المنتدى، أرجع ضاهر سببه إلى نقطتين، الأولى أن "هذا المنتدى يشكل نقطة التقاء استراتيجية بين روسيا والدول العربية، التي بدأت تعيد صياغة وضعها الاقتصادي بحثاً عن شراكات أكثر استقلالية، من جهة ثانية، فإن فشل العقوبات الغربية على روسيا، أثبتت للعالم العربي أن النظام الغربي لا يمتلك قوة الإملاء وأن الاستثمار في البدائل الاستراتيجية قد أصبح ممكناً وواقعياً".وكشف ضاهر عن "سعي روسيا لبناء نظام عالمي جديد"، موضحاً أن "صندوق الاستثمارات الروسي لم يعد مجرد آلية تمويل داخلية بل أداة جيواقتصادية لإعادة توزيع رؤوس الأموال عالميا خارج منظومة بروتون وودز الغربية".وختم الخبير بأن "إنهاء هيمنة الدولار وتشجيع التسويق التجاري بالعملات الوطنية إلى جانب تقوية المؤسسات المالية البديلة أمر جدا جوهري".ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمثابة تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري. وهو نقاش مفتوح حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
خبير: روسيا لم تعد تسعى فقط إلى تفادي العقوبات الغربية بل إلى إعادة رسم قواعد النظام العالمي
11:58 GMT 19.06.2025 (تم التحديث: 12:06 GMT 19.06.2025)
حصري
رأى المتخصص في القانون العام والخبير الاقتصادي، باسكال ضاهر، أن "رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية وفكرية، وتعيد التأكيد أن روسيا لم تعد تسعى فقط إلى تفادي العقوبات الغربية بل إلى إعادة رسم قواعد النظام العالمي".
ولفت الخبير في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أن "عنوان المنتدى يشكل إعلاناً سياسياً
بقدر ما هو اقتصادي، كما يعكس إصرار روسيا على تجاوز النموذج الأحادي الذي ساد في العقود الماضية باتجاه تأسيس علاقات دولية قائمة على السيادة والتنوع".
وأشار إلى أن "هذه المشاركة الواسعة من 140 دولة تؤكد أن محاولات عزل روسيا قد فشلت تماماً"، مضيفا أن "العالم لا يسير باتجاه القطيعة مع موسكو بل يسعى إلى الانفتاح على البدائل الاقتصادية خارج هذه الهيمنة الغربية".
وحول الحضور اللافت للدول العربية في المنتدى، أرجع ضاهر سببه إلى نقطتين، الأولى أن "هذا المنتدى يشكل نقطة التقاء استراتيجية بين روسيا والدول العربية، التي بدأت تعيد صياغة وضعها الاقتصادي بحثاً عن شراكات أكثر استقلالية، من جهة ثانية، فإن فشل العقوبات الغربية على روسيا، أثبتت للعالم العربي أن النظام الغربي لا يمتلك قوة الإملاء وأن الاستثمار في البدائل الاستراتيجية قد أصبح ممكناً وواقعياً".
أما عن المشاركة الأمريكية في المنتدى، قال الخبير الاقتصادي إنه "بعد 3 سنوات على فرض العقوبات، أثبت الاقتصاد الروسي قدرته على التكيف والابتكار، وبالتالي الدول الغربية باتت تبحث عن استثمارات في هذا المنحى".
وكشف ضاهر عن "سعي روسيا لبناء نظام عالمي جديد"، موضحاً أن "صندوق الاستثمارات الروسي لم يعد مجرد آلية تمويل داخلية بل أداة جيواقتصادية لإعادة توزيع رؤوس الأموال عالميا خارج منظومة بروتون وودز الغربية".
وأضاف أن "العالم، ولا سيما الجنوب العالمي والدول التي ترزح تحت الإملاءات الغربية بحاجة إلى النظام العالمي الجديد الذي تسعى إليه روسيا".
وختم الخبير بأن "إنهاء هيمنة الدولار وتشجيع التسويق التجاري بالعملات الوطنية إلى جانب تقوية المؤسسات المالية البديلة أمر جدا جوهري".
وانطلقت، أمس الأربعاء، فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، حيث يناقش هذا العام موضوعا رئيسيا بعنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
الدولي بمثابة تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري. وهو نقاش مفتوح حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.