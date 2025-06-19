https://sarabic.ae/20250619/خبير-روسيا-لم-تعد-تسعى-فقط-إلى-تفادي-العقوبات-الغربية-بل-إلى-إعادة-رسم-قواعد-النظام-العالمي-1101827230.html

خبير: روسيا لم تعد تسعى فقط إلى تفادي العقوبات الغربية بل إلى إعادة رسم قواعد النظام العالمي

خبير: روسيا لم تعد تسعى فقط إلى تفادي العقوبات الغربية بل إلى إعادة رسم قواعد النظام العالمي

سبوتنيك عربي

رأى المتخصص في القانون العام والخبير الاقتصادي، باسكال ضاهر، أن "رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تحمل أبعادًا سياسية... 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T11:58+0000

2025-06-19T11:58+0000

2025-06-19T12:06+0000

تقارير سبوتنيك

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روسيا

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

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ولفت الخبير في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أن "عنوان المنتدى يشكل إعلاناً سياسياً بقدر ما هو اقتصادي، كما يعكس إصرار روسيا على تجاوز النموذج الأحادي الذي ساد في العقود الماضية باتجاه تأسيس علاقات دولية قائمة على السيادة والتنوع".وحول الحضور اللافت للدول العربية في المنتدى، أرجع ضاهر سببه إلى نقطتين، الأولى أن "هذا المنتدى يشكل نقطة التقاء استراتيجية بين روسيا والدول العربية، التي بدأت تعيد صياغة وضعها الاقتصادي بحثاً عن شراكات أكثر استقلالية، من جهة ثانية، فإن فشل العقوبات الغربية على روسيا، أثبتت للعالم العربي أن النظام الغربي لا يمتلك قوة الإملاء وأن الاستثمار في البدائل الاستراتيجية قد أصبح ممكناً وواقعياً".وكشف ضاهر عن "سعي روسيا لبناء نظام عالمي جديد"، موضحاً أن "صندوق الاستثمارات الروسي لم يعد مجرد آلية تمويل داخلية بل أداة جيواقتصادية لإعادة توزيع رؤوس الأموال عالميا خارج منظومة بروتون وودز الغربية".وختم الخبير بأن "إنهاء هيمنة الدولار وتشجيع التسويق التجاري بالعملات الوطنية إلى جانب تقوية المؤسسات المالية البديلة أمر جدا جوهري".ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمثابة تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري. وهو نقاش مفتوح حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.

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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025