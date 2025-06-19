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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل
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مدينة مغربية على وشك كارثة... شح في المياه يهدد بعطش المواطنين
مدينة مغربية على وشك كارثة... شح في المياه يهدد بعطش المواطنين
سبوتنيك عربي
ألمّت أزمة شح المياة بمدينة تيسة، التابعة لإقليم تاونات، حيث لم تعد الأزمة موسمية؛ بل تحوّلت إلى معاناة مستمرة تشتد مع كل صيف وتتضاعف مع موجات الحر المتلاحقة. 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T06:55+0000
2025-06-19T06:55+0000
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وصرح سكان محليون أن أزمة المياه التي تخنق تيسة، لم تعد مجرد خلل عابر في التزويد؛ بل صارت علامة على فشل في الاستجابة العادلة لحاجياتهم الأساسية.إن المعاناة اليومية في تأمين كميات محدودة من الماء، سواء عبر الآبار الجافة، أم عبر اقتناء "البيدوزات" (صهاريج التزود بالماء)، كشفت (في نظرهم) عن اختلالات عميقة في توزيع الموارد وغياب رؤية تنموية شاملة تراعي طبيعة المنطقة وحاجياتها.وقال أحد فلاحي المنطقة إن معاناة السكان مع الماء باتت يومية ومقلقة، خاصة خلال الأشهر الحارة التي ترتفع فيها الحاجيات بشكل كبير، سواء بالنسبة للإنسان أم للمزروعات.وأضاف في حديثه لجريدة "هسبريس" الإلكترونية، أن ضعف التزود بالماء أثّر بشكل مباشر على النشاط الفلاحي البسيط الذي تعتمد عليه معظم الأسر القروية كمصدر رزق أساسي.وأكد عبد النبي أن الوضع يزداد تعقيدا مع مرور الوقت، في ظل غياب استراتيجيات واضحة وفعّالة من الجهات المعنيةمن جانبه، اعتبر الناشط الحقوقي سعيد البوزيدي أن ما تعانيه دواوير تيسة من خصاص حاد في مياه الشرب، يعد انتهاكًا صريحا لحق من الحقوق الأساسية للإنسان، مؤكدا أن الحق في الماء مكفول بموجب المواثيق الدولية وكذا الدستور المغربي.وأشار الناشط الحقوقي إلى أن تيسة، رغم قربها النسبي من سدود ومحطات مائية، لم تستفد بشكل عادل من الاستثمارات العمومية في هذا المجال؛ مما جعل العديد من الدواوير تعيش حالة عطش هيكلية.وختم البوزيدي تصريحه، بالتأكيد على أن أزمة العطش التي تعاني منها مدينة تيسة، لا ينبغي أن تظل رهينة للخطابات الرسمية أو المناسباتية، معتبرا أن الواقع يتطلب إجراءات ملموسة وفعالة تعيد الاعتبار للحق في الماء باعتباره حقًا أساسيًا غير قابل للتفاوض.دولة عربية تعتزم بناء أكبر ملعب كرة قدم في العالم
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

مدينة مغربية على وشك كارثة... شح في المياه يهدد بعطش المواطنين

06:55 GMT 19.06.2025
© Photo / Paul Barker Hemingsالطريق الجبلية دادس غورغيس في جبال الأطلس في المغرب
الطريق الجبلية دادس غورغيس في جبال الأطلس في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© Photo / Paul Barker Hemings
تابعنا عبر
ألمّت أزمة شح المياة بمدينة تيسة، التابعة لإقليم تاونات، حيث لم تعد الأزمة موسمية؛ بل تحوّلت إلى معاناة مستمرة تشتد مع كل صيف وتتضاعف مع موجات الحر المتلاحقة.
وصرح سكان محليون أن أزمة المياه التي تخنق تيسة، لم تعد مجرد خلل عابر في التزويد؛ بل صارت علامة على فشل في الاستجابة العادلة لحاجياتهم الأساسية.
إن المعاناة اليومية في تأمين كميات محدودة من الماء، سواء عبر الآبار الجافة، أم عبر اقتناء "البيدوزات" (صهاريج التزود بالماء)، كشفت (في نظرهم) عن اختلالات عميقة في توزيع الموارد وغياب رؤية تنموية شاملة تراعي طبيعة المنطقة وحاجياتها.

ويجمع هؤلاء السكان على أن ما يوزع عليهم من مياه عبر "البيدوزات" لا يرقى إلى الحد الأدنى من حاجاتهم اليومية، إذ غالبا ما تكون الكمية المخصصة لكل أسرة ضئيلة، ولا تكفي سوى لسد العطش.

وقال أحد فلاحي المنطقة إن معاناة السكان مع الماء باتت يومية ومقلقة، خاصة خلال الأشهر الحارة التي ترتفع فيها الحاجيات بشكل كبير، سواء بالنسبة للإنسان أم للمزروعات.
وأضاف في حديثه لجريدة "هسبريس" الإلكترونية، أن ضعف التزود بالماء أثّر بشكل مباشر على النشاط الفلاحي البسيط الذي تعتمد عليه معظم الأسر القروية كمصدر رزق أساسي.
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وأشار إلى أن بعض الجيران اضطروا إلى حفر آبار ضحلة، رغم تكلفتها المرتفعة؛ غير أنها لا تمثل حلا دائما، بل مجرد محاولة يائسة لسد حاجيات متزايدة في ظل غياب حلول جذرية ومستدامة.

وأكد عبد النبي أن الوضع يزداد تعقيدا مع مرور الوقت، في ظل غياب استراتيجيات واضحة وفعّالة من الجهات المعنية
من جانبه، اعتبر الناشط الحقوقي سعيد البوزيدي أن ما تعانيه دواوير تيسة من خصاص حاد في مياه الشرب، يعد انتهاكًا صريحا لحق من الحقوق الأساسية للإنسان، مؤكدا أن الحق في الماء مكفول بموجب المواثيق الدولية وكذا الدستور المغربي.

وأوضح البوزيدي أن الأزمة الحالية لا يمكن اختزالها فقط في التغيرات المناخية أو ضعف التساقطات؛ بل تعكس اختلالات بنيوية مرتبطة بسوء تدبير الموارد المتاحة، وغياب الإنصاف المجالي في برمجة المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية المائية.

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وأشار الناشط الحقوقي إلى أن تيسة، رغم قربها النسبي من سدود ومحطات مائية، لم تستفد بشكل عادل من الاستثمارات العمومية في هذا المجال؛ مما جعل العديد من الدواوير تعيش حالة عطش هيكلية.

واعتبر البوزيدي أن استمرار هذا الوضع يعكس تهميشًا ممنهجًا للمجالات القروية، داعيًا إلى مراجعة السياسات المائية على المستوى المحلي والإقليمي، وضمان إشراك الساكنة في بلورة الحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة.

وختم البوزيدي تصريحه، بالتأكيد على أن أزمة العطش التي تعاني منها مدينة تيسة، لا ينبغي أن تظل رهينة للخطابات الرسمية أو المناسباتية، معتبرا أن الواقع يتطلب إجراءات ملموسة وفعالة تعيد الاعتبار للحق في الماء باعتباره حقًا أساسيًا غير قابل للتفاوض.
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