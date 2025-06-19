https://sarabic.ae/20250619/مستشار-خامنئي-سنحاسب-غروسي-بعد-انتهاء-الحرب-1101841500.html
مستشار خامنئي: "سنحاسب" غروسي بعد انتهاء الحرب
مستشار خامنئي: "سنحاسب" غروسي بعد انتهاء الحرب
سبوتنيك عربي
اتهم علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيسها رافائيل غروسي، بـ"التواطؤ" ضد بلاده. 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T15:58+0000
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وفي تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الخميس، أكد لاريجاني أن "طهران ستحاسب غروسي، بعد انتهاء الحرب"، مشددًا على أن "طهران لن تُظهر أي ضعف في هذه المرحلة، وأن الأعداء سيُهزمون قريبًا"، على حد قوله.من جانبه، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، غروسي بـ"خيانة نظام عدم الانتشار"، قائلًا إن تقاريره "تحولت إلى أدوات بيد الغرب والكيان الصهيوني"، لشن هجوم عسكري ضد إيران.وكان مجلس محافظي الوكالة، قد أقر في 12 يونيو/ حزيران الجاري، "انتهاك" إيران لالتزاماتها النووية، فيما شنّت إسرائيل، يوم 13 يونيو الجاري، عملية مفاجئة تحت اسم "الأسد الصاعد"، أسفرت عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين بارزين وتدمير منشآت نووية رئيسية.وردّت طهران بعملية "الوعد الصادق 3"، مؤكدة استمرار ضرباتها الجوية ضد إسرائيل ما دامت الضرورة قائمة.ودعت روسيا طرفي الصراع إلى التهدئة، وأبدت استعدادها للتوسط في حل الأزمة عبر المسار السياسي.
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https://sarabic.ae/20250619/إيران-تعلن-بدء-الموجة-الـ15-من-عملية-الوعد-الصادق-3-1101839095.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل
مستشار خامنئي: "سنحاسب" غروسي بعد انتهاء الحرب
اتهم علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيسها رافائيل غروسي، بـ"التواطؤ" ضد بلاده.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الخميس، أكد لاريجاني أن "طهران ستحاسب غروسي
، بعد انتهاء الحرب"، مشددًا على أن "طهران لن تُظهر أي ضعف في هذه المرحلة، وأن الأعداء سيُهزمون قريبًا"، على حد قوله.
من جانبه، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، غروسي بـ"خيانة نظام عدم الانتشار"، قائلًا إن تقاريره "تحولت إلى أدوات بيد الغرب والكيان الصهيوني"، لشن هجوم عسكري ضد إيران.
جاء ذلك بعد تصريحات لغروسي، قال فيها إنه "لا توجد أدلة على سعي إيران لتطوير سلاح نووي"، وهو ما اعتبرته طهران "اعترافا متأخرا".
وكان مجلس محافظي الوكالة، قد أقر في 12 يونيو/ حزيران الجاري، "انتهاك" إيران لالتزاماتها النووية
، فيما شنّت إسرائيل، يوم 13 يونيو الجاري، عملية مفاجئة تحت اسم "الأسد الصاعد"، أسفرت عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين بارزين وتدمير منشآت نووية رئيسية.
وردّت طهران بعملية "الوعد الصادق 3"، مؤكدة استمرار ضرباتها الجوية ضد إسرائيل ما دامت الضرورة قائمة.
ورغم تأكيد تل أبيب وواشنطن اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي، قالت مصادر استخبارية أمريكية لوسائل إعلام غربية، إن "طهران لا تزال بعيدة 3 سنوات عن هذا الهدف".
ودعت روسيا طرفي الصراع إلى التهدئة، وأبدت استعدادها للتوسط في حل الأزمة عبر المسار السياسي.