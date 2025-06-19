أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250619/1101828182.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور
أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 19.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور

12:22 GMT 19.06.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© AP Photo / Darko Vojinovic

العداء الجامايكي السابق وسفير معرض إكسبو 2027، يوسين بولت، على اليسار، يقف مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في قصر صربيا في بلغراد، صربيا، الثلاثاء 17 يونيو 2025.

العداء الجامايكي السابق وسفير معرض إكسبو 2027، يوسين بولت، على اليسار، يقف مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في قصر صربيا في بلغراد، صربيا، الثلاثاء 17 يونيو 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Darko Vojinovic

العداء الجامايكي السابق وسفير معرض إكسبو 2027، يوسين بولت، على اليسار، يقف مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في قصر صربيا في بلغراد، صربيا، الثلاثاء 17 يونيو 2025.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

جناح "ساموفار" الفني في شارع أربات بموسكو. في إطار مشروع "صيف في موسكو"، افتُتح 12 جناحًا فنيًا موضوعيًا في المواقع السياحية بالمدينة، يُخصص كل منها لموضوع محدد: مستلزمات الأطفال، والأدوات الرياضية، والملابس، والأدوات المنزلية، وغيرها.

جناح &quot;ساموفار&quot; الفني في شارع أربات بموسكو. في إطار مشروع &quot;صيف في موسكو&quot;، افتُتح 12 جناحًا فنيًا موضوعيًا في المواقع السياحية بالمدينة، يُخصص كل منها لموضوع محدد: مستلزمات الأطفال، والأدوات الرياضية، والملابس، والأدوات المنزلية، وغيرها. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Zykov
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جناح "ساموفار" الفني في شارع أربات بموسكو. في إطار مشروع "صيف في موسكو"، افتُتح 12 جناحًا فنيًا موضوعيًا في المواقع السياحية بالمدينة، يُخصص كل منها لموضوع محدد: مستلزمات الأطفال، والأدوات الرياضية، والملابس، والأدوات المنزلية، وغيرها.

© Sputnik . Dmitry Dubov / الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من المشاركين في دورة الألعاب الوطنية التقليدية التاسعة والثلاثين في قرية لوفوزيرو على ضفاف بحيرة بوبوفسكوي في مورمانسك.

مجموعة من المشاركين في دورة الألعاب الوطنية التقليدية التاسعة والثلاثين في قرية لوفوزيرو على ضفاف بحيرة بوبوفسكوي في مورمانسك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Dmitry Dubov
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مجموعة من المشاركين في دورة الألعاب الوطنية التقليدية التاسعة والثلاثين في قرية لوفوزيرو على ضفاف بحيرة بوبوفسكوي في مورمانسك.

© Getty Images / PA Images/James Manning

السكرتير العام للخزانة، دارين جونز، يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج مبنى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في لندن.

السكرتير العام للخزانة، دارين جونز، يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج مبنى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في لندن. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / PA Images/James Manning

السكرتير العام للخزانة، دارين جونز، يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج مبنى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في لندن.

© Sputnik . Alexei Alekseyev / الانتقال إلى بنك الصور

متظاهرون في لوس أنجلوس ضد سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الأمريكية. وتستمر الاحتجاجات في لوس أنجلوس احتجاجًا على مداهمات المهاجرين غير الشرعيين.

متظاهرون في لوس أنجلوس ضد سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الأمريكية. وتستمر الاحتجاجات في لوس أنجلوس احتجاجًا على مداهمات المهاجرين غير الشرعيين. - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Alexei Alekseyev
/
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متظاهرون في لوس أنجلوس ضد سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الأمريكية. وتستمر الاحتجاجات في لوس أنجلوس احتجاجًا على مداهمات المهاجرين غير الشرعيين.

© AP Photo / Evan Vucci

متظاهر يرتدي قبعة كتب عليها "حان وقت العزل" خلال احتجاج يوم عرض عسكري يُقام احتفالًا بالذكرى الـ 250 لتأسيس الجيش، بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب التاسع والسبعين، السبت 14 يونيو/حزيران 2025، في واشنطن.

متظاهر يرتدي قبعة كتب عليها &quot;حان وقت العزل&quot; خلال احتجاج يوم عرض عسكري يُقام احتفالًا بالذكرى الـ 250 لتأسيس الجيش، بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب التاسع والسبعين، السبت 14 يونيو/حزيران 2025، في واشنطن. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Evan Vucci

متظاهر يرتدي قبعة كتب عليها "حان وقت العزل" خلال احتجاج يوم عرض عسكري يُقام احتفالًا بالذكرى الـ 250 لتأسيس الجيش، بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب التاسع والسبعين، السبت 14 يونيو/حزيران 2025، في واشنطن.

© Getty Images / picture alliance/Julian Stratenschulte

لفتت شخصيات من القش تشبه عروسين الانتباه إلى حفل زفاف ليزي وتوبي في 19 يونيو على الطريق السريع الفيدرالي B3 بالقرب من إلتسه في مقاطعة هيلدسهايم. الصورة.

لفتت شخصيات من القش تشبه عروسين الانتباه إلى حفل زفاف ليزي وتوبي في 19 يونيو على الطريق السريع الفيدرالي B3 بالقرب من إلتسه في مقاطعة هيلدسهايم. الصورة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / picture alliance/Julian Stratenschulte

لفتت شخصيات من القش تشبه عروسين الانتباه إلى حفل زفاف ليزي وتوبي في 19 يونيو على الطريق السريع الفيدرالي B3 بالقرب من إلتسه في مقاطعة هيلدسهايم. الصورة.

© Getty Images / Anadolu/Celal Gunes

رجل يرتدي قناع ترامب خارج البيت الأبيض خلال مراسم رفع العلم لعمود العلم الذي تم تركيبه حديثًا على الحديقة الشمالية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، في 18 يونيو/حزيران 2025.

رجل يرتدي قناع ترامب خارج البيت الأبيض خلال مراسم رفع العلم لعمود العلم الذي تم تركيبه حديثًا على الحديقة الشمالية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، في 18 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Celal Gunes

رجل يرتدي قناع ترامب خارج البيت الأبيض خلال مراسم رفع العلم لعمود العلم الذي تم تركيبه حديثًا على الحديقة الشمالية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، في 18 يونيو/حزيران 2025.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة في مهرجان تكنولوجيا المعلومات "من الحلم إلى التقدم" على أرض مركز الأطفال الدولي "أرتيك" في شبه جزيرة القرم. سيتضمن المهرجان محاضرات يلقيها خبراء في العلوم الحديثة، وورش عمل حول تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، والبرمجة، والنمذجة الثلاثية الأبعاد، والعمل مع الذكاء الاصطناعي.

فتاة في مهرجان تكنولوجيا المعلومات &quot;من الحلم إلى التقدم&quot; على أرض مركز الأطفال الدولي &quot;أرتيك&quot; في شبه جزيرة القرم. سيتضمن المهرجان محاضرات يلقيها خبراء في العلوم الحديثة، وورش عمل حول تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، والبرمجة، والنمذجة الثلاثية الأبعاد، والعمل مع الذكاء الاصطناعي. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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فتاة في مهرجان تكنولوجيا المعلومات "من الحلم إلى التقدم" على أرض مركز الأطفال الدولي "أرتيك" في شبه جزيرة القرم. سيتضمن المهرجان محاضرات يلقيها خبراء في العلوم الحديثة، وورش عمل حول تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، والبرمجة، والنمذجة الثلاثية الأبعاد، والعمل مع الذكاء الاصطناعي.

© AP Photo / Ng Han Guan

امرأة صينية تستريح على مقعد بالقرب من عربة قطار موضوعة داخل مركز تجاري على طول شارع التسوق وانجفوجينج في بكين، الصين، الخميس 12 يونيو 2025

امرأة صينية تستريح على مقعد بالقرب من عربة قطار موضوعة داخل مركز تجاري على طول شارع التسوق وانجفوجينج في بكين، الصين، الخميس 12 يونيو 2025 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ng Han Guan

امرأة صينية تستريح على مقعد بالقرب من عربة قطار موضوعة داخل مركز تجاري على طول شارع التسوق وانجفوجينج في بكين، الصين، الخميس 12 يونيو 2025

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

أحد أعضاء فريق الفروسية قبل مباراة في بطولة جمهورية ألتاي "كوك بورو" في قرية أوست-كان. "كوك بورو" هي لعبة فروسية وطنية، حيث يتعين على اللاعبين، دون النزول عن خيولهم، رفع جثة ماعز من الأرض ورميها في بوابة (تاي كازان).

أحد أعضاء فريق الفروسية قبل مباراة في بطولة جمهورية ألتاي &quot;كوك بورو&quot; في قرية أوست-كان. &quot;كوك بورو&quot; هي لعبة فروسية وطنية، حيث يتعين على اللاعبين، دون النزول عن خيولهم، رفع جثة ماعز من الأرض ورميها في بوابة (تاي كازان). - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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أحد أعضاء فريق الفروسية قبل مباراة في بطولة جمهورية ألتاي "كوك بورو" في قرية أوست-كان. "كوك بورو" هي لعبة فروسية وطنية، حيث يتعين على اللاعبين، دون النزول عن خيولهم، رفع جثة ماعز من الأرض ورميها في بوابة (تاي كازان).

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- سبوتنيك عربيبث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" 06:21 GMTПоследствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل17 يونيو, 21:13 GMT
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