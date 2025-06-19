أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور

العداء الجامايكي السابق وسفير معرض إكسبو 2027، يوسين بولت، على اليسار، يقف مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في قصر صربيا في بلغراد، صربيا، الثلاثاء 17 يونيو 2025.
العداء الجامايكي السابق وسفير معرض إكسبو 2027، يوسين بولت، على اليسار، يقف مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في قصر صربيا في بلغراد، صربيا، الثلاثاء 17 يونيو 2025.
جناح "ساموفار" الفني في شارع أربات بموسكو. في إطار مشروع "صيف في موسكو"، افتُتح 12 جناحًا فنيًا موضوعيًا في المواقع السياحية بالمدينة، يُخصص كل منها لموضوع محدد: مستلزمات الأطفال، والأدوات الرياضية، والملابس، والأدوات المنزلية، وغيرها.
جناح "ساموفار" الفني في شارع أربات بموسكو. في إطار مشروع "صيف في موسكو"، افتُتح 12 جناحًا فنيًا موضوعيًا في المواقع السياحية بالمدينة، يُخصص كل منها لموضوع محدد: مستلزمات الأطفال، والأدوات الرياضية، والملابس، والأدوات المنزلية، وغيرها.
مجموعة من المشاركين في دورة الألعاب الوطنية التقليدية التاسعة والثلاثين في قرية لوفوزيرو على ضفاف بحيرة بوبوفسكوي في مورمانسك.
مجموعة من المشاركين في دورة الألعاب الوطنية التقليدية التاسعة والثلاثين في قرية لوفوزيرو على ضفاف بحيرة بوبوفسكوي في مورمانسك.
السكرتير العام للخزانة، دارين جونز، يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج مبنى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في لندن.
السكرتير العام للخزانة، دارين جونز، يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج مبنى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في لندن.
متظاهرون في لوس أنجلوس ضد سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الأمريكية. وتستمر الاحتجاجات في لوس أنجلوس احتجاجًا على مداهمات المهاجرين غير الشرعيين.
متظاهرون في لوس أنجلوس ضد سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الأمريكية. وتستمر الاحتجاجات في لوس أنجلوس احتجاجًا على مداهمات المهاجرين غير الشرعيين.
متظاهر يرتدي قبعة كتب عليها "حان وقت العزل" خلال احتجاج يوم عرض عسكري يُقام احتفالًا بالذكرى الـ 250 لتأسيس الجيش، بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب التاسع والسبعين، السبت 14 يونيو/حزيران 2025، في واشنطن.
متظاهر يرتدي قبعة كتب عليها "حان وقت العزل" خلال احتجاج يوم عرض عسكري يُقام احتفالًا بالذكرى الـ 250 لتأسيس الجيش، بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب التاسع والسبعين، السبت 14 يونيو/حزيران 2025، في واشنطن.
لفتت شخصيات من القش تشبه عروسين الانتباه إلى حفل زفاف ليزي وتوبي في 19 يونيو على الطريق السريع الفيدرالي B3 بالقرب من إلتسه في مقاطعة هيلدسهايم. الصورة.
لفتت شخصيات من القش تشبه عروسين الانتباه إلى حفل زفاف ليزي وتوبي في 19 يونيو على الطريق السريع الفيدرالي B3 بالقرب من إلتسه في مقاطعة هيلدسهايم. الصورة.
رجل يرتدي قناع ترامب خارج البيت الأبيض خلال مراسم رفع العلم لعمود العلم الذي تم تركيبه حديثًا على الحديقة الشمالية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، في 18 يونيو/حزيران 2025.
رجل يرتدي قناع ترامب خارج البيت الأبيض خلال مراسم رفع العلم لعمود العلم الذي تم تركيبه حديثًا على الحديقة الشمالية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، في 18 يونيو/حزيران 2025.
فتاة في مهرجان تكنولوجيا المعلومات "من الحلم إلى التقدم" على أرض مركز الأطفال الدولي "أرتيك" في شبه جزيرة القرم. سيتضمن المهرجان محاضرات يلقيها خبراء في العلوم الحديثة، وورش عمل حول تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، والبرمجة، والنمذجة الثلاثية الأبعاد، والعمل مع الذكاء الاصطناعي.
فتاة في مهرجان تكنولوجيا المعلومات "من الحلم إلى التقدم" على أرض مركز الأطفال الدولي "أرتيك" في شبه جزيرة القرم. سيتضمن المهرجان محاضرات يلقيها خبراء في العلوم الحديثة، وورش عمل حول تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، والبرمجة، والنمذجة الثلاثية الأبعاد، والعمل مع الذكاء الاصطناعي.
امرأة صينية تستريح على مقعد بالقرب من عربة قطار موضوعة داخل مركز تجاري على طول شارع التسوق وانجفوجينج في بكين، الصين، الخميس 12 يونيو 2025
امرأة صينية تستريح على مقعد بالقرب من عربة قطار موضوعة داخل مركز تجاري على طول شارع التسوق وانجفوجينج في بكين، الصين، الخميس 12 يونيو 2025
أحد أعضاء فريق الفروسية قبل مباراة في بطولة جمهورية ألتاي "كوك بورو" في قرية أوست-كان. "كوك بورو" هي لعبة فروسية وطنية، حيث يتعين على اللاعبين، دون النزول عن خيولهم، رفع جثة ماعز من الأرض ورميها في بوابة (تاي كازان).
أحد أعضاء فريق الفروسية قبل مباراة في بطولة جمهورية ألتاي "كوك بورو" في قرية أوست-كان. "كوك بورو" هي لعبة فروسية وطنية، حيث يتعين على اللاعبين، دون النزول عن خيولهم، رفع جثة ماعز من الأرض ورميها في بوابة (تاي كازان).