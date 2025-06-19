أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور

© Sputnik . Kirill Zykov

جناح "ساموفار" الفني في شارع أربات بموسكو. في إطار مشروع "صيف في موسكو"، افتُتح 12 جناحًا فنيًا موضوعيًا في المواقع السياحية بالمدينة، يُخصص كل منها لموضوع محدد: مستلزمات الأطفال، والأدوات الرياضية، والملابس، والأدوات المنزلية، وغيرها.