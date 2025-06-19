https://sarabic.ae/20250619/14-طائرة-شحن-أمريكية-وألمانية-تصل-إلى-إسرائيل-لدعم-جيشها-في-ظل-التصعيد-مع-إيران-صور-وفيديو-1101851961.html

14 طائرة شحن أمريكية وألمانية تصل إلى إسرائيل لدعم جيشها في ظل التصعيد مع إيران.. صور وفيديو

14 طائرة شحن أمريكية وألمانية تصل إلى إسرائيل لدعم جيشها في ظل التصعيد مع إيران.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن وصول 14 طائرة شحن عسكرية من أمريكا وألمانيا، محمّلة بمعدات وإمدادات لدعم الجيش، في ظل التصعيد العسكري مع... 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T19:40+0000

2025-06-19T19:40+0000

2025-06-19T19:41+0000

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وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "هذه الطائرات تندرج ضمن الجسرين الجوي والبحري، اللذين تعمل على تشغيلهما منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، في 13 يونيو (حزيران) الجاري".وأشارت إلى أن "الهدف من الشحنة هو تعزيز الاستعداد العملياتي للقوات الإسرائيلية"، لافتة إلى أن "هذه الدفعة تُضاف إلى أكثر من 800 طائرة شحن عسكرية وصلت منذ اندلاع الحرب على غزة، في 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023".ولم تفصح وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيانها، عن تفاصيل المعدات العسكرية المنقولة، كما لم تصدر واشنطن أو برلين أي تعليق حتى الآن.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض- أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

https://sarabic.ae/20250619/عراقجي-مجرمو-الحرب-الإسرائيليون-هم-من-يستهدفون-المستشفيات-وليس-الإيرانيون-1101846293.html

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