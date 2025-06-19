14 طائرة شحن أمريكية وألمانية تصل إلى إسرائيل لدعم جيشها في ظل التصعيد مع إيران.. صور وفيديو
19:40 GMT 19.06.2025 (تم التحديث: 19:41 GMT 19.06.2025)
© AP Photoطائرة نقل أمريكية تحمل أسلحة إلى إسرائيل
© AP Photo
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن وصول 14 طائرة شحن عسكرية من أمريكا وألمانيا، محمّلة بمعدات وإمدادات لدعم الجيش، في ظل التصعيد العسكري مع إيران.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "هذه الطائرات تندرج ضمن الجسرين الجوي والبحري، اللذين تعمل على تشغيلهما منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، في 13 يونيو (حزيران) الجاري".
وأشارت إلى أن "الهدف من الشحنة هو تعزيز الاستعداد العملياتي للقوات الإسرائيلية"، لافتة إلى أن "هذه الدفعة تُضاف إلى أكثر من 800 طائرة شحن عسكرية وصلت منذ اندلاع الحرب على غزة، في 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023".
הרכבת האווירית של משרד הביטחון נמשכת: מטוסי מטען עם ציוד צבאי נחתו בצוהריים בישראל.— משרד הביטחון (@MoDIsrael) June 19, 2025
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ولم تفصح وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيانها، عن تفاصيل المعدات العسكرية المنقولة، كما لم تصدر واشنطن أو برلين أي تعليق حتى الآن.
מבצע השינוע רחב ההיקף שצפוי להמשך, הינו מבצע משותף למנהל הרכש הביטחוני (מנה"ר) באמצעות יחידת הממונה על השינוע הביטחוני הבינלאומי, למשלחות הרכש בארה"ב ובגרמניה, לאגף התכנון ובניין הכח בצה"ל ולחיל האוויר. pic.twitter.com/a831Zz45Fl— משרד הביטחון (@MoDIsrael) June 19, 2025
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض- أرض".
📊تصويت📊 🇮🇱🇺🇸🤝🇮🇷— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 19, 2025
🟧برأيك أي من #الدول_العربية قادرة على القيام بدور أمثل في بدء حوار #إيراني – #أمريكي #إسرائيلي؟
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.