https://sarabic.ae/20250620/غروسي-لا-يوجد-نشاط-إشعاعي-يهدد-المدنيين-لكن-ذلك-يمكن-أن-يحدث-1101884869.html

غروسي: لا يوجد نشاط إشعاعي يهدد المدنيين من المنشآت النووية الإيرانية لكن ذلك يمكن أن يحدث

غروسي: لا يوجد نشاط إشعاعي يهدد المدنيين من المنشآت النووية الإيرانية لكن ذلك يمكن أن يحدث

سبوتنيك عربي

قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية في إيران تسببت في تدهور كبير بمستويات الأمن والسلامة. 20.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-20T14:57+0000

2025-06-20T14:57+0000

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وأوضح غروسي، خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الوكالة تتابع الوضع منذ بدء الضربات، مشيرًا إلى أن الهجوم على منشأة بوشهر قد يؤدي إلى أضرار بيئية خطيرة، كونها تحتوي على مواد نووية، وقد تكون له تبعات كارثية على السكان في طهران.وأضاف أن الهجمات طالت البنى التحتية الكهربائية في منشأة نطنز، كما تضررت أربعة مبانٍ في موقع أصفهان، إلى جانب تعرض مبنى لأجهزة الطرد المركزي لأضرار مباشرة.وأكد غروسي أن مخزون اليورانيوم الإيراني لا يزال تحت الضمانات، وأن الوكالة مستعدة لاستئناف عمليات التفتيش بمجرد تحسّن الظروف الأمنية، معربًا عن قلقه من احتمالية حدوث تسرب إشعاعي في حال استمرار التصعيد.وتواصل إسرائيل وإيران الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، واليوم الجمعة، أعلنت طهران إطلاق الموجة الـ 17 من العملية الواسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة بنية تحتية عسكرية في غرب ووسط إيران.

https://sarabic.ae/20250620/بث-مباشر-مستجدات-المواجهة-بين-إيران-وإسرائيل-1101853055.html

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