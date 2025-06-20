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غروسي: لا يوجد نشاط إشعاعي يهدد المدنيين من المنشآت النووية الإيرانية لكن ذلك يمكن أن يحدث
غروسي: لا يوجد نشاط إشعاعي يهدد المدنيين من المنشآت النووية الإيرانية لكن ذلك يمكن أن يحدث
سبوتنيك عربي
قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية في إيران تسببت في تدهور كبير بمستويات الأمن والسلامة. 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T14:57+0000
2025-06-20T15:06+0000
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وأوضح غروسي، خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الوكالة تتابع الوضع منذ بدء الضربات، مشيرًا إلى أن الهجوم على منشأة بوشهر قد يؤدي إلى أضرار بيئية خطيرة، كونها تحتوي على مواد نووية، وقد تكون له تبعات كارثية على السكان في طهران.وأضاف أن الهجمات طالت البنى التحتية الكهربائية في منشأة نطنز، كما تضررت أربعة مبانٍ في موقع أصفهان، إلى جانب تعرض مبنى لأجهزة الطرد المركزي لأضرار مباشرة.وأكد غروسي أن مخزون اليورانيوم الإيراني لا يزال تحت الضمانات، وأن الوكالة مستعدة لاستئناف عمليات التفتيش بمجرد تحسّن الظروف الأمنية، معربًا عن قلقه من احتمالية حدوث تسرب إشعاعي في حال استمرار التصعيد.وتواصل إسرائيل وإيران الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، واليوم الجمعة، أعلنت طهران إطلاق الموجة الـ 17 من العملية الواسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة بنية تحتية عسكرية في غرب ووسط إيران.
https://sarabic.ae/20250620/بث-مباشر-مستجدات-المواجهة-بين-إيران-وإسرائيل-1101853055.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

غروسي: لا يوجد نشاط إشعاعي يهدد المدنيين من المنشآت النووية الإيرانية لكن ذلك يمكن أن يحدث

14:57 GMT 20.06.2025 (تم التحديث: 15:06 GMT 20.06.2025)
© AP Photo / Heinz-Peter Baderمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
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قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية في إيران تسببت في تدهور كبير بمستويات الأمن والسلامة.
وأوضح غروسي، خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الوكالة تتابع الوضع منذ بدء الضربات، مشيرًا إلى أن الهجوم على منشأة بوشهر قد يؤدي إلى أضرار بيئية خطيرة، كونها تحتوي على مواد نووية، وقد تكون له تبعات كارثية على السكان في طهران.
تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:57 GMT
وأضاف أن الهجمات طالت البنى التحتية الكهربائية في منشأة نطنز، كما تضررت أربعة مبانٍ في موقع أصفهان، إلى جانب تعرض مبنى لأجهزة الطرد المركزي لأضرار مباشرة.
وأكد غروسي أن مخزون اليورانيوم الإيراني لا يزال تحت الضمانات، وأن الوكالة مستعدة لاستئناف عمليات التفتيش بمجرد تحسّن الظروف الأمنية، معربًا عن قلقه من احتمالية حدوث تسرب إشعاعي في حال استمرار التصعيد.
وتواصل إسرائيل وإيران الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، واليوم الجمعة، أعلنت طهران إطلاق الموجة الـ 17 من العملية الواسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة بنية تحتية عسكرية في غرب ووسط إيران.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل12:57 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... أنشطة وحضور كبير في اليوم الثالث لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"05:47 GMT
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