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بوتين من منتدى بطرسبورغ: روسيا تعتزم تطوير التعاون العسكري التقني مع الدول الصديقة فيديو ...
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مدير "روساتوم": السلامة أولوية في مشاريعنا
مدير "روساتوم": السلامة أولوية في مشاريعنا
سبوتنيك عربي
تحدث مدير شركة "روساتوم"، أندريه بوتكو بوريسوفيتش، عن عمليات أنظمة التشغيل الآلي في محطة الطاقة النووية، مؤكدا التزام "روساتوم" الكامل بالجداول الزمنية. 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T13:53+0000
2025-06-20T13:53+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
سان بطرسبورغ
روساتوم
حصري
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وقال بوريسوفيتش في حديث لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "ثلث أعمال البناء في محطة الطاقة النووية، تسير حسب الخطة، ووفق الجداول الزمنية"، وأضاف: "الشركة التي أترأسها في مجال الشحن، هي المسؤولة عن نظام التشغيل الاَلي والمعدات التقنية".وبيّن بوريسوفيتش أن "وحدة الطاقة الثانية التي تعد جزءا من المنشأة، تحتاج إلى إمدادات المعدات أيضا"، مؤكدا أنه "تم تسليم بعض الأنظمة المعروفة إلى محطات الطاقة النووية".واختتم: "كافة حلول التصميم التي تطبقها الشركة في مشاريعها تؤكد أولويتنا المطلقة المتمثلة في السلامة بجميع أشكالها"، مبينا أنه "تم تقديم الأنظمة كافة، في الوقت المحدد، وسيتم البدء في استخدام محطة الطاقة النووية وضمان سلامتها".وكانت بدأت، صباح اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، الذي يعتبر بمثابة تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري. وهو نقاش مفتوح حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, سان بطرسبورغ, روساتوم, حصري
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, سان بطرسبورغ, روساتوم, حصري

مدير "روساتوم": السلامة أولوية في مشاريعنا

13:53 GMT 20.06.2025
© Sputnikمدير شركة "روساتوم"، أندريه بوتكو بوريسوفيتش
مدير شركة روساتوم، أندريه بوتكو بوريسوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
© Sputnik
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حصري
تحدث مدير شركة "روساتوم"، أندريه بوتكو بوريسوفيتش، عن عمليات أنظمة التشغيل الآلي في محطة الطاقة النووية، مؤكدا التزام "روساتوم" الكامل بالجداول الزمنية.
وقال بوريسوفيتش في حديث لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "ثلث أعمال البناء في محطة الطاقة النووية، تسير حسب الخطة، ووفق الجداول الزمنية"، وأضاف: "الشركة التي أترأسها في مجال الشحن، هي المسؤولة عن نظام التشغيل الاَلي والمعدات التقنية".

وتابع: "ربما يكون هذا أحد الأنظمة المهمة للغاية لأنه بفضل هذه الأنظمة يتم ضمان سلامة وتشغيل جميع محطات الحافلات التي تبنيها بلادنا"، وأردف: "رغم كل القيود الحالية، معداتنا تصل إلى محطة الحافلات، وقد قمنا بتركيب أكثر من 85 في المئة من معدات نظام التشغيل الاَلي للنظام الأول في الموقع الشمالي".

وأشار إلى وجود "بعض الأنظمة التي خضعت للإدراج الأول في إطار أعمال بدء التشغيل، والتي تم إحياؤها بالفعل، والأنظمة نفسها والمعدات التكنولوجية التي سيتم بناؤها في جبال الأورال"، وأضاف: "نخطط أيضا لإكمال 100 من تسليم جميع معدات نظام التشغيل الاَلي بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، وضمان جاهزية جميع الأنظمة والمرافق التكنولوجية بشكل كامل، بما في ذلك المحطة ووحدة الطاقة الأولى وجميع المجمعات الأخرى، بما في ذلك تشغيل الجداول الزمنية ذات الصلة".

وبيّن بوريسوفيتش أن "وحدة الطاقة الثانية التي تعد جزءا من المنشأة، تحتاج إلى إمدادات المعدات أيضا"، مؤكدا أنه "تم تسليم بعض الأنظمة المعروفة إلى محطات الطاقة النووية".

وأكد أن "جميع التزامات المحطة تم الوفاء بها بنسبة 100، ومن الممكن فعل المزيد إذا لزم الأمر"، وشدد على التزام شركة "روساتوم" بمشاريعها وبأولويات السلامة وجميع أنواع السلامة والإشعاعية والنووية والبيئية"، مشيرا إلى أن "العديد من أنظمة التشغيل الآلي مصممة لتوفير التحكم والمراقبة وإدارة محطة الطاقة النووية لضمان السلامة".

واختتم: "كافة حلول التصميم التي تطبقها الشركة في مشاريعها تؤكد أولويتنا المطلقة المتمثلة في السلامة بجميع أشكالها"، مبينا أنه "تم تقديم الأنظمة كافة، في الوقت المحدد، وسيتم البدء في استخدام محطة الطاقة النووية وضمان سلامتها".
وكانت بدأت، صباح اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، الذي يعتبر بمثابة تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري. وهو نقاش مفتوح حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.
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