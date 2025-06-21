بوتين: لا دليل على أن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية وأبلغنا تل أبيب ذلك

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الإسرائيلية: إيران تستخدم الذخائر العنقودية لأول مرة، روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل العسكري في الصراع الإيراني الإسرائيلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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المقهى الثقافي
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20250621/بوتين-لا-دليل-على-أن-إيران-سعت-للحصول-على-أسلحة-نووية-1101898403.html
بوتين: لا دليل على أن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية وأبلغنا تل أبيب ذلك
بوتين: لا دليل على أن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية وأبلغنا تل أبيب ذلك
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديهما أي دليل على أن إيران سعت للحصول على أسلحة نووية، منوها إلى أن بلاده قد... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T05:57+0000
2025-06-21T06:28+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
إيران
أخبار إيران
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وقال بوتين في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "ليس لدى روسيا ولا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي أدلة على أن إيران تريد أو تسعى للحصول على أسلحة نووية".وردا على سؤال بشأن البرنامج النووي الإيراني، أوضح بوتين أن هناك بعض التفاصيل التي يمكن مناقشتها والاتفاق عليها.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أمس الجمعة، أن بلاده تجري اتصالات مع الجانب الإيراني والإسرائيلي، وذلك على خلفية الصراع بين طهران وتل أبيب بعد قيام الأخيرة بتنفيذ هجوم على إيران.وقال بوتين خلال جلسة عامة على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "كما تعلمون، نحن على اتصال مع كل من إسرائيل وأصدقائنا الإيرانيين. ولدينا بعض المقترحات بمشاركتنا".وأضاف بوتين: "لدى العديد من دول المنطقة علاقات معقدة إلى حد ما، ومستقرة إلى حد ما، مع كلا الطرفين، سواءً مع إسرائيل أو مع إيران. وهذا يعطي أساسا للاعتقاد والتفكير والأمل بأن دول الجنوب العالمي عموما، ودول المنطقة خصوصا، قادرة على التأثير في هذه العملية لإنهاء المرحلة الحادة من الصراع".
https://sarabic.ae/20250621/بوتين-لا-يستبعد-ضم-سومي-لروسيا-والكرملين-يؤكد-أن-الرسالة-قد-وصلت-لأوكرانيا-1101897014.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران

بوتين: لا دليل على أن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية وأبلغنا تل أبيب ذلك

05:57 GMT 21.06.2025 (تم التحديث: 06:28 GMT 21.06.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديهما أي دليل على أن إيران سعت للحصول على أسلحة نووية، منوها إلى أن بلاده قد ابلغت تل أبيب مرارا بعدم وجود أدلة على سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية.
وقال بوتين في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "ليس لدى روسيا ولا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي أدلة على أن إيران تريد أو تسعى للحصول على أسلحة نووية".

"أبلغنا إسرائيل مراراً وتكراراً أنه لا يوجد دليل على نوايا إيران المزعومة للحصول على أسلحة نووية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وردا على سؤال بشأن البرنامج النووي الإيراني، أوضح بوتين أن هناك بعض التفاصيل التي يمكن مناقشتها والاتفاق عليها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أمس الجمعة، أن بلاده تجري اتصالات مع الجانب الإيراني والإسرائيلي، وذلك على خلفية الصراع بين طهران وتل أبيب بعد قيام الأخيرة بتنفيذ هجوم على إيران.
وقال بوتين خلال جلسة عامة على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "كما تعلمون، نحن على اتصال مع كل من إسرائيل وأصدقائنا الإيرانيين. ولدينا بعض المقترحات بمشاركتنا".
بوتين يتحدث في الجلسة العاملة لمنتدى بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
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وأشار بوتين إلى أن روسيا لا تسعى للوساطة في تسوية الصراع بين إسرائيل وإيران لكنها تطرح أفكارها الخاصة، مشيرا إلى أنه من الممكن إيجاد حلول مقبولة لطهران وتل أبيب في حل الصراع وهناك أرضية مشتركة محتملة للتسوية.
وأضاف بوتين: "لدى العديد من دول المنطقة علاقات معقدة إلى حد ما، ومستقرة إلى حد ما، مع كلا الطرفين، سواءً مع إسرائيل أو مع إيران. وهذا يعطي أساسا للاعتقاد والتفكير والأمل بأن دول الجنوب العالمي عموما، ودول المنطقة خصوصا، قادرة على التأثير في هذه العملية لإنهاء المرحلة الحادة من الصراع".
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... أنشطة وحضور كبير في اليوم الثالث لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"أمس, 05:47 GMT
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