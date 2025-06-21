https://sarabic.ae/20250621/بوتين-لا-دليل-على-أن-إيران-سعت-للحصول-على-أسلحة-نووية-1101898403.html

بوتين: لا دليل على أن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية وأبلغنا تل أبيب ذلك

بوتين: لا دليل على أن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية وأبلغنا تل أبيب ذلك

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديهما أي دليل على أن إيران سعت للحصول على أسلحة نووية، منوها إلى أن بلاده قد... 21.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-21T05:57+0000

2025-06-21T05:57+0000

2025-06-21T06:28+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101888403_0:99:3288:1949_1920x0_80_0_0_5da66f1ea2677e5f88cf134aa0f03cb8.jpg

وقال بوتين في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "ليس لدى روسيا ولا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي أدلة على أن إيران تريد أو تسعى للحصول على أسلحة نووية".وردا على سؤال بشأن البرنامج النووي الإيراني، أوضح بوتين أن هناك بعض التفاصيل التي يمكن مناقشتها والاتفاق عليها.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أمس الجمعة، أن بلاده تجري اتصالات مع الجانب الإيراني والإسرائيلي، وذلك على خلفية الصراع بين طهران وتل أبيب بعد قيام الأخيرة بتنفيذ هجوم على إيران.وقال بوتين خلال جلسة عامة على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "كما تعلمون، نحن على اتصال مع كل من إسرائيل وأصدقائنا الإيرانيين. ولدينا بعض المقترحات بمشاركتنا".وأضاف بوتين: "لدى العديد من دول المنطقة علاقات معقدة إلى حد ما، ومستقرة إلى حد ما، مع كلا الطرفين، سواءً مع إسرائيل أو مع إيران. وهذا يعطي أساسا للاعتقاد والتفكير والأمل بأن دول الجنوب العالمي عموما، ودول المنطقة خصوصا، قادرة على التأثير في هذه العملية لإنهاء المرحلة الحادة من الصراع".

https://sarabic.ae/20250621/بوتين-لا-يستبعد-ضم-سومي-لروسيا-والكرملين-يؤكد-أن-الرسالة-قد-وصلت-لأوكرانيا-1101897014.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران