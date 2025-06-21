https://sarabic.ae/20250621/بوتين-لا-دليل-على-أن-إيران-سعت-للحصول-على-أسلحة-نووية-1101898403.html
بوتين: لا دليل على أن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية وأبلغنا تل أبيب ذلك
بوتين: لا دليل على أن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية وأبلغنا تل أبيب ذلك
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديهما أي دليل على أن إيران سعت للحصول على أسلحة نووية، منوها إلى أن بلاده قد... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T05:57+0000
2025-06-21T05:57+0000
2025-06-21T06:28+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
إيران
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وقال بوتين في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "ليس لدى روسيا ولا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي أدلة على أن إيران تريد أو تسعى للحصول على أسلحة نووية".وردا على سؤال بشأن البرنامج النووي الإيراني، أوضح بوتين أن هناك بعض التفاصيل التي يمكن مناقشتها والاتفاق عليها.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أمس الجمعة، أن بلاده تجري اتصالات مع الجانب الإيراني والإسرائيلي، وذلك على خلفية الصراع بين طهران وتل أبيب بعد قيام الأخيرة بتنفيذ هجوم على إيران.وقال بوتين خلال جلسة عامة على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "كما تعلمون، نحن على اتصال مع كل من إسرائيل وأصدقائنا الإيرانيين. ولدينا بعض المقترحات بمشاركتنا".وأضاف بوتين: "لدى العديد من دول المنطقة علاقات معقدة إلى حد ما، ومستقرة إلى حد ما، مع كلا الطرفين، سواءً مع إسرائيل أو مع إيران. وهذا يعطي أساسا للاعتقاد والتفكير والأمل بأن دول الجنوب العالمي عموما، ودول المنطقة خصوصا، قادرة على التأثير في هذه العملية لإنهاء المرحلة الحادة من الصراع".
https://sarabic.ae/20250621/بوتين-لا-يستبعد-ضم-سومي-لروسيا-والكرملين-يؤكد-أن-الرسالة-قد-وصلت-لأوكرانيا-1101897014.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران
بوتين: لا دليل على أن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية وأبلغنا تل أبيب ذلك
05:57 GMT 21.06.2025 (تم التحديث: 06:28 GMT 21.06.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديهما أي دليل على أن إيران سعت للحصول على أسلحة نووية، منوها إلى أن بلاده قد ابلغت تل أبيب مرارا بعدم وجود أدلة على سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية.
وقال بوتين في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "ليس لدى روسيا ولا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي أدلة على أن إيران تريد أو تسعى للحصول على أسلحة نووية".
"أبلغنا إسرائيل مراراً وتكراراً أنه لا يوجد دليل على نوايا إيران المزعومة للحصول على أسلحة نووية".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وردا على سؤال بشأن البرنامج النووي الإيراني، أوضح بوتين أن هناك بعض التفاصيل التي يمكن مناقشتها والاتفاق عليها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أمس الجمعة، أن بلاده تجري اتصالات مع الجانب الإيراني والإسرائيلي، وذلك على خلفية الصراع بين طهران وتل أبيب بعد قيام الأخيرة بتنفيذ هجوم على إيران.
وقال بوتين خلال جلسة عامة على هامش منتدى
بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "كما تعلمون، نحن على اتصال مع كل من إسرائيل وأصدقائنا الإيرانيين. ولدينا بعض المقترحات بمشاركتنا".
وأشار بوتين إلى أن روسيا لا تسعى للوساطة في تسوية الصراع بين إسرائيل وإيران لكنها تطرح أفكارها الخاصة، مشيرا إلى أنه من الممكن إيجاد حلول مقبولة لطهران وتل أبيب في حل الصراع وهناك أرضية مشتركة محتملة للتسوية.
وأضاف بوتين: "لدى العديد من دول المنطقة علاقات معقدة إلى حد ما، ومستقرة إلى حد ما، مع كلا الطرفين، سواءً مع إسرائيل أو مع إيران. وهذا يعطي أساسا للاعتقاد والتفكير والأمل بأن دول الجنوب العالمي عموما، ودول المنطقة خصوصا، قادرة على التأثير في هذه العملية لإنهاء المرحلة الحادة من الصراع".