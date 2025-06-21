خبير إيراني: باشينيان أداة الغرب في مشروعه ضد الكنيسة الأرمينية

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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183 د
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29 د
المقهى الثقافي
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09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
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ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
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عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الإسرائيلية: إيران تستخدم الذخائر العنقودية لأول مرة، روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل العسكري في الصراع الإيراني الإسرائيلي
17:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
18:30 GMT
29 د
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البرنامج الصباحي - إعادة
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148 د
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123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:31 GMT
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صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
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قصف صاروخي إيراني يستهدف منشآت استراتيجية في إسرائيل وطهران تتوعد واشنطن إذا دخلت الحرب
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منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
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https://sarabic.ae/20250621/خبير-إيراني-باشينيان-أداة-الغرب-في-مشروعه-ضد-الكنيسة-الأرمينية-1101918030.html
خبير إيراني: باشينيان أداة الغرب في مشروعه ضد الكنيسة الأرمينية
خبير إيراني: باشينيان أداة الغرب في مشروعه ضد الكنيسة الأرمينية
سبوتنيك عربي
أفاد السياسي والخبير الإيراني في الشؤون الدولية، روح الله مدبر، بأن تصرفات رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، ضد الكنيسة الأرمينية "خطأ جسيم يتعارض مع... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T19:07+0000
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وقال مدبر لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على اعتقال رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان: "هذه الإجراءات تمثل جزءًا من سياسة غربية تهدف إلى اضطهاد الكنيسة".ووصف مدبر باشينيان بأنه "دمية موالية للغرب"، مشيرا إلى أنه ينتهج سياسة موالية للغرب بشكل علني في أرمينيا.وأكد أن هجماته على الكنيسة، التي تتمتع بسلطة كبيرة في البلاد، تظهر استعداده لإثارة أزمة وطنية واسعة النطاق من أجل إرضاء الغرب.واعتقلت محكمة في يريفان، يوم أمس الجمعة، رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، حسبما أكد محاميه أرمين فيرويان للصحفيين خارج المحكمة.وأشار المحامي إلى أن الدفاع ينوي استئناف القرار والقتال من أجل الحقوق القانونية لكارابيتيان، مشدداً على أن هذا القرار يفتح الباب أمام اعتقال أي شخص دون مبرر.خبير سياسي لـ"سبوتنيك": اعتقال أرمينيا رجل الأعمال كارابيتيان بسبب دعمه للكنيسة مقلق ويثير الجدلمحكمة أرمينية تعتقل رئيس شركات "تاشير" سامفيل كارابيتيان
https://sarabic.ae/20250621/خبير-اعتقال-كارابيتيان-يكشف-هشاشة-الوضع-السياسي-في-أرمينيا--1101907774.html
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خبير إيراني: باشينيان أداة الغرب في مشروعه ضد الكنيسة الأرمينية

19:07 GMT 21.06.2025
© Photo / x/social mediaرجل الأعمال الأرميني سامفيل كارابيتيان
رجل الأعمال الأرميني سامفيل كارابيتيان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
© Photo / x/social media
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أفاد السياسي والخبير الإيراني في الشؤون الدولية، روح الله مدبر، بأن تصرفات رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، ضد الكنيسة الأرمينية "خطأ جسيم يتعارض مع المصالح الوطنية".
وقال مدبر لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على اعتقال رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان: "هذه الإجراءات تمثل جزءًا من سياسة غربية تهدف إلى اضطهاد الكنيسة".

وتابع: "سبق أن اتخذت إجراءات مماثلة ضد الكنيسة الأرثوذكسية في رومانيا وبلغاريا وأوكرانيا، وجميعها جزء من مخطط الغزو الثقافي للغرب من خلال تقويض التقاليد الوطنية والدينية".

ووصف مدبر باشينيان بأنه "دمية موالية للغرب"، مشيرا إلى أنه ينتهج سياسة موالية للغرب بشكل علني في أرمينيا.
رجل الأعمال الأرمني المعتقل سامفيل كارابيتيان وزوجته إيتري كارابيتيان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
خبير: اعتقال كارابيتيان يكشف هشاشة الوضع السياسي في أرمينيا
13:22 GMT
وأكد أن هجماته على الكنيسة، التي تتمتع بسلطة كبيرة في البلاد، تظهر استعداده لإثارة أزمة وطنية واسعة النطاق من أجل إرضاء الغرب.
واعتقلت محكمة في يريفان، يوم أمس الجمعة، رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، حسبما أكد محاميه أرمين فيرويان للصحفيين خارج المحكمة.
وأوضح المحامي أن الاتهام الموجه إليه هو "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة" وأن القبض على موكله تم من دون أي سبب قانوني واضح، واصفا قرار المحكمة بـ"قمة العبث".
وأشار المحامي إلى أن الدفاع ينوي استئناف القرار والقتال من أجل الحقوق القانونية لكارابيتيان، مشدداً على أن هذا القرار يفتح الباب أمام اعتقال أي شخص دون مبرر.
خبير سياسي لـ"سبوتنيك": اعتقال أرمينيا رجل الأعمال كارابيتيان بسبب دعمه للكنيسة مقلق ويثير الجدل
محكمة أرمينية تعتقل رئيس شركات "تاشير" سامفيل كارابيتيان
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- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"07:50 GMT
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