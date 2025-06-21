https://sarabic.ae/20250621/خبير-إيراني-باشينيان-أداة-الغرب-في-مشروعه-ضد-الكنيسة-الأرمينية-1101918030.html
خبير إيراني: باشينيان أداة الغرب في مشروعه ضد الكنيسة الأرمينية
خبير إيراني: باشينيان أداة الغرب في مشروعه ضد الكنيسة الأرمينية
سبوتنيك عربي
أفاد السياسي والخبير الإيراني في الشؤون الدولية، روح الله مدبر، بأن تصرفات رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، ضد الكنيسة الأرمينية "خطأ جسيم يتعارض مع... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T19:07+0000
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وقال مدبر لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على اعتقال رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان: "هذه الإجراءات تمثل جزءًا من سياسة غربية تهدف إلى اضطهاد الكنيسة".ووصف مدبر باشينيان بأنه "دمية موالية للغرب"، مشيرا إلى أنه ينتهج سياسة موالية للغرب بشكل علني في أرمينيا.وأكد أن هجماته على الكنيسة، التي تتمتع بسلطة كبيرة في البلاد، تظهر استعداده لإثارة أزمة وطنية واسعة النطاق من أجل إرضاء الغرب.واعتقلت محكمة في يريفان، يوم أمس الجمعة، رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، حسبما أكد محاميه أرمين فيرويان للصحفيين خارج المحكمة.وأشار المحامي إلى أن الدفاع ينوي استئناف القرار والقتال من أجل الحقوق القانونية لكارابيتيان، مشدداً على أن هذا القرار يفتح الباب أمام اعتقال أي شخص دون مبرر.خبير سياسي لـ"سبوتنيك": اعتقال أرمينيا رجل الأعمال كارابيتيان بسبب دعمه للكنيسة مقلق ويثير الجدلمحكمة أرمينية تعتقل رئيس شركات "تاشير" سامفيل كارابيتيان
https://sarabic.ae/20250621/خبير-اعتقال-كارابيتيان-يكشف-هشاشة-الوضع-السياسي-في-أرمينيا--1101907774.html
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حصري, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن
خبير إيراني: باشينيان أداة الغرب في مشروعه ضد الكنيسة الأرمينية
حصري
أفاد السياسي والخبير الإيراني في الشؤون الدولية، روح الله مدبر، بأن تصرفات رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، ضد الكنيسة الأرمينية "خطأ جسيم يتعارض مع المصالح الوطنية".
وقال مدبر لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على اعتقال رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان: "هذه الإجراءات تمثل جزءًا من سياسة غربية تهدف إلى اضطهاد الكنيسة".
وتابع: "سبق أن اتخذت إجراءات مماثلة ضد الكنيسة الأرثوذكسية في رومانيا وبلغاريا وأوكرانيا، وجميعها جزء من مخطط الغزو الثقافي للغرب من خلال تقويض التقاليد الوطنية والدينية".
ووصف مدبر باشينيان بأنه "دمية موالية للغرب"، مشيرا إلى أنه ينتهج سياسة موالية للغرب بشكل علني في أرمينيا.
وأكد أن هجماته على الكنيسة، التي تتمتع بسلطة كبيرة في البلاد، تظهر استعداده لإثارة أزمة وطنية واسعة النطاق من أجل إرضاء الغرب.
واعتقلت محكمة في يريفان، يوم أمس الجمعة، رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان
، لمدة شهرين، حسبما أكد محاميه أرمين فيرويان للصحفيين خارج المحكمة.
وأوضح المحامي أن الاتهام الموجه إليه هو "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة" وأن القبض على موكله تم من دون أي سبب قانوني واضح، واصفا قرار المحكمة بـ"قمة العبث".
وأشار المحامي إلى أن الدفاع ينوي استئناف القرار والقتال من أجل الحقوق القانونية لكارابيتيان، مشدداً على أن هذا القرار يفتح الباب أمام اعتقال أي شخص دون مبرر.