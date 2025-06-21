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سفير البحرين: استطعنا تكريس التعاون والتبادل بين الدول في "منتدى بطرسبورغ" بدلا من "الاقتتال"
سفير البحرين: استطعنا تكريس التعاون والتبادل بين الدول في "منتدى بطرسبورغ" بدلا من "الاقتتال"
سبوتنيك عربي
أبدى سفير البحرين في روسيا، أحمد السعادي، سعادته بالمشاركة بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، مؤكدا أنه "رغم الأخبار السيئة التي تغمر القنوات الفضائية الآن... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T14:04+0000
2025-06-21T14:04+0000
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وتابع السعادي في لقاء مع "سبوتنيك"، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن "مملكة البحرين تسعى للتعايش والتعاون والمحبة مع جميع دول العالم".وحول مشاركة ولي عهد البحرين الأمير ناصر بن حمد آل خليفة في الجلسة، أكد السفير أنها "أعجبت الجمهور الروسي وأول مرة يقدم وجه بحريني حوارا عن الحضارات والتعاون وكان خطابا إيجابيا جدا ولقي اهتماما كبيرا من الشعب الروسي ومن الرئيس بوتين".وأشار السعادي إلى أن هناك برنامج تعاون للسنوات المقبلة على الصعيد الثقافي، وبرامج مكثفة في المجال التجاري، وجاري العمل حاليا على برنامج "أسبوع روسيا في البحرين" في أكتوبر/تشرين الأول، كما سيكون هناك أيضا "أسبوع موسكو في البحرين".ولفت السفير إلى إعجابه بمعرض السيوف في "الإرميتاج"، مؤكدا أنه سيستمر حتى المهرجان الثقافي في سانت بطرسبورغ في سبتمبر/ أيلول المقبل.وأشاد السعادي بحب الشعب الروسي للثقافة الشرقية والعربية وإقبالهم على تعلم اللغة العربية، مؤكدا أنه يقابل يوميا الكثير من الشباب الصغار ومن الجامعيين ورجال الأعمال الروس الذين يتحدثون اللغة العربية بطلاقة أو مبتدئين.وأكد السفير: "نعمل على أن يكون هناك "بيت العرب" وهناك قرار متخذ من وزراء خارجية الدول العربية وروسيا على افتتاح "بيت العرب" في روسيا وأتمنى أن يتم ذلك خلال هذا العام على هامش القمة العربية الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول القادم".وبيّن السفير أنه ينظم باستمرار "أمسيات مشتركة للفن التشكيلي وللشعر، وأنه سينظم قريبا أمسية سينمائية ستكون هناك أفلام بحرينية وأفلام روسية لأن ذلك يشكل جسرا ثقافيا نستطيع أن نتواصل أكثر من خلاله ونبني علاقات تجارية واقتصادية وتستفيد منها العلاقات السياسية".وتابع السفير أن البحرين داعمة لأي نوع من التواصل الاقتصادي التجاري الذي يهدف إلى مصلحة شعوب المنطقة ليس فقط تحالفات الضد، بل يجب أن تكون هناك تحالفات تصب في مصلحة التعاون التجاري في طريق الحرير وفي طريق شمال جنوب التي تبدو واعدة.وختم السفير بتوجيه كلمة شكر لوكالة "سبوتنيك" لدعمها لعمل السفارة عبر تغطيتها كافة فعالياتها التي تخدم الشعب الروسي والبحريني.
https://sarabic.ae/20250621/144-دولة-أرسلت-وفودها-إلى-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-هذا-العام-1101905198.html
https://sarabic.ae/20250621/توقيع-1060-اتفاقية-بقيمة-63-تريليون-روبل-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي--1101904660.html
https://sarabic.ae/20250621/خبيرة-السوق-الروسية-هي-السوق-السياحية-الرئيسية-في-الإمارات-وهناك-آفاق-نمو-واعدة-للغاية-1101904256.html
https://sarabic.ae/20250621/السعودية-هي-الدولة-الضيفة-لمنتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-لعام-2026--1101905073.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, العالم العربي, البحرين, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, العالم العربي, البحرين, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

سفير البحرين: استطعنا تكريس التعاون والتبادل بين الدول في "منتدى بطرسبورغ" بدلا من "الاقتتال"

14:04 GMT 21.06.2025
© Sputnikسفير البحرين في روسيا أحمد السعادي
سفير البحرين في روسيا أحمد السعادي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
© Sputnik
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حصري
أبدى سفير البحرين في روسيا، أحمد السعادي، سعادته بالمشاركة بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، مؤكدا أنه "رغم الأخبار السيئة التي تغمر القنوات الفضائية الآن بسبب الحروب، استطعنا خلال هذا المنتدى أن نشعل شموعا كثيرة من خلال تكريس التعاون والتبادل بين الدول والشعوب بدلا من الاقتتال".
وتابع السعادي في لقاء مع "سبوتنيك"، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن "مملكة البحرين تسعى للتعايش والتعاون والمحبة مع جميع دول العالم".

وأضاف السفير: "في هذا المنتدى بعد مرور 35 سنة نحتفل بتبادل العلاقات الدبلوماسية تأكيدا أن البحرين حريصة على تعاون مع دولة كبيرة وعظيمة مع أن روسيا لا تحب كلمة عظيمة لكن هي شقيقة وصديقة كبيرة".

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11:36 GMT

وأردف السعادي أن روسيا أيضا كانت حريصة على استضافة مملكة البحرين كضيف شرف، وكانت المشاركة جميلة وتم توقيع حوالي 14 اتفاقية بين الحكومة وغرفة التجارة وكثير من الأقاليم ووزارات روسية".

وحول مشاركة ولي عهد البحرين الأمير ناصر بن حمد آل خليفة في الجلسة، أكد السفير أنها "أعجبت الجمهور الروسي وأول مرة يقدم وجه بحريني حوارا عن الحضارات والتعاون وكان خطابا إيجابيا جدا ولقي اهتماما كبيرا من الشعب الروسي ومن الرئيس بوتين".
وأشار السعادي إلى أن هناك برنامج تعاون للسنوات المقبلة على الصعيد الثقافي، وبرامج مكثفة في المجال التجاري، وجاري العمل حاليا على برنامج "أسبوع روسيا في البحرين" في أكتوبر/تشرين الأول، كما سيكون هناك أيضا "أسبوع موسكو في البحرين".
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
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ولفت السفير إلى إعجابه بمعرض السيوف في "الإرميتاج"، مؤكدا أنه سيستمر حتى المهرجان الثقافي في سانت بطرسبورغ في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأشاد السعادي بحب الشعب الروسي للثقافة الشرقية والعربية وإقبالهم على تعلم اللغة العربية، مؤكدا أنه يقابل يوميا الكثير من الشباب الصغار ومن الجامعيين ورجال الأعمال الروس الذين يتحدثون اللغة العربية بطلاقة أو مبتدئين.

وتابع: "في البحرين بدأنا الآن نتعلم اللغة الروسية ولدينا مدرسة للغة الروسية ومركز للغة الروسية وأعتقد أن حاجز اللغة أصبح الآن شيء من الماضي"، مضيفا أن "إقبال الزوار الروس في المنتدى على جناح الخط العربي وعلى القهوة العربية وعلى الكتب العربية يثلج الصدر".

وأكد السفير: "نعمل على أن يكون هناك "بيت العرب" وهناك قرار متخذ من وزراء خارجية الدول العربية وروسيا على افتتاح "بيت العرب" في روسيا وأتمنى أن يتم ذلك خلال هذا العام على هامش القمة العربية الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول القادم".
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10:56 GMT
وبيّن السفير أنه ينظم باستمرار "أمسيات مشتركة للفن التشكيلي وللشعر، وأنه سينظم قريبا أمسية سينمائية ستكون هناك أفلام بحرينية وأفلام روسية لأن ذلك يشكل جسرا ثقافيا نستطيع أن نتواصل أكثر من خلاله ونبني علاقات تجارية واقتصادية وتستفيد منها العلاقات السياسية".

وحول أهمية "بريكس" اليوم وانضمام البحرين لهذا التحالف، قال السفير: "في الحقيقة البحرين كما نعلم دولة صغيرة هي تنظر نفسها كبوابة للعالم في منطقة الخليج والمنطقة العربية، لذلك روسيا بدأت الآن بإنشاء قنوات تواصل تجارية من خلال ممرات سفن بحرية أو طائرات تجارية أو حتى قطارات".

وتابع السفير أن البحرين داعمة لأي نوع من التواصل الاقتصادي التجاري الذي يهدف إلى مصلحة شعوب المنطقة ليس فقط تحالفات الضد، بل يجب أن تكون هناك تحالفات تصب في مصلحة التعاون التجاري في طريق الحرير وفي طريق شمال جنوب التي تبدو واعدة.
ПМЭФ-2025. Работа форума - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
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11:32 GMT

وأضاف: "نحن مشتركون كعضو مراقب في "بريكس" منذ سنوات ونشارك في جلسات لكي نستفيد من التواصل مع المسؤولين في هذه الدول وكيف نستطيع أن نفتح القنوات بيننا".

وختم السفير بتوجيه كلمة شكر لوكالة "سبوتنيك" لدعمها لعمل السفارة عبر تغطيتها كافة فعالياتها التي تخدم الشعب الروسي والبحريني.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"07:50 GMT
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