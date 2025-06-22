https://sarabic.ae/20250622/أستاذ-قانون-دولي-لـسبوتنيك-استهداف-أمريكا-للمنشآت-النووية-الإيرانية-جريمة-حرب-وتواطؤ-مفضوح-1101940332.html
أستاذ بالقانون الدولي لـ"سبوتنيك": استهداف أمريكا للمنشآت النووية الإيرانية "جريمة حرب" وتواطؤ مفضوح
أستاذ بالقانون الدولي لـ"سبوتنيك": استهداف أمريكا للمنشآت النووية الإيرانية "جريمة حرب" وتواطؤ مفضوح
سبوتنيك عربي
قال الخبير المصري في القانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، إن الهجمات الأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي... 22.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-22T16:50+0000
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن تلك العملية تمثل خرقاً واضحاً للمادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والتي تحظر صراحة مهاجمة المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة حتى إذا كانت أهدافاً عسكرية، نظراً للأخطار الاستثنائية التي قد تنجم عن هذه الهجمات على السكان المدنيين والبيئة.وتابع مهران، أن "العدوان يشكل أيضاً انتهاكاً للعديد من الاتفاقيات الدولية أبرزها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980 وتعديلاتها، و اتفاقية الأمان النووي لعام 1994، التي تلزم الدول باتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنشآت النووية وضمان أمانها، وتحظر استهدافها تحت أي ظرف، مستنكرا بشدة تخاذل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصمتها إزاء هذا الانتهاك الخطيرة، واصفاً ذلك بأنه تواطؤ مفضوح يتناقض مع مسؤوليات الوكالة في ضمان سلامة المنشآت النووية وحمايتها من أي اعتداء".وأشار خبير القانون الدولي، إلى أن صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطرح تساؤلات جادة حول حياديتها واستقلاليتها، ويقوض مصداقيتها كهيئة دولية مسؤولة عن تنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويكشف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا النووية العالمية، هذا العدوان يعكس سياسة ممنهجة لنشر الفوضى وإشعال الحروب في المنطقة، ويمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتجاوز خطير لمبدأ السيادة الوطنية وحق الدول في تطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية للأغراض السلمية.ورحب مهران بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي أعرب عن قلق مصر البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، ورفضها لأي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعوتها إلى ضرورة وقف التصعيد وضبط النفس وتغليب لغة الحوار.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في ساعة مبكرة اليوم الأحد، تنفيذ هجوم ناجح استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية في فوردو، نطنز، وأصفهان.شنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان اليوم الأحد، ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".دعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن، اليوم الأحد، لعقد اجتماع طارئ عقب الهجوم الأمريكي الذي استهدف منشآت فوردو و نطنز وأصفهان النووية.
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حصري, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, منظمة الأمم المتحدة
حصري, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, منظمة الأمم المتحدة
أستاذ بالقانون الدولي لـ"سبوتنيك": استهداف أمريكا للمنشآت النووية الإيرانية "جريمة حرب" وتواطؤ مفضوح
16:50 GMT 22.06.2025 (تم التحديث: 17:51 GMT 22.06.2025)
حصري
قال الخبير المصري في القانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، إن الهجمات الأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجريمة حرب تستوجب المساءلة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك
"، اليوم الأحد، أن تلك العملية تمثل خرقاً واضحاً للمادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والتي تحظر صراحة مهاجمة المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة حتى إذا كانت أهدافاً عسكري
ة، نظراً للأخطار الاستثنائية التي قد تنجم عن هذه الهجمات على السكان المدنيين والبيئة.
وتابع مهران، أن "العدوان يشكل أيضاً انتهاكاً للعديد من الاتفاقيات الدولية أبرزها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980 وتعديلاتها، و اتفاقية الأمان النووي لعام 1994، التي تلزم الدول باتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنشآت النووية وضمان أمانها، وتحظر استهدافها تحت أي ظرف، مستنكرا بشدة تخاذل الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وصمتها إزاء هذا الانتهاك الخطيرة، واصفاً ذلك بأنه تواطؤ مفضوح يتناقض مع مسؤوليات الوكالة في ضمان سلامة المنشآت النووية وحمايتها من أي اعتداء".
وأشار خبير القانون الدولي، إلى أن صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطرح تساؤلات جادة حول حياديتها واستقلاليتها، ويقوض مصداقيتها كهيئة دولية مسؤولة عن تنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
، ويكشف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا النووية العالمية، هذا العدوان يعكس سياسة ممنهجة لنشر الفوضى وإشعال الحروب في المنطقة، ويمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتجاوز خطير لمبدأ السيادة الوطنية وحق الدول في تطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية للأغراض السلمية.
ورحب مهران بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي أعرب عن قلق مصر البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران
، ورفضها لأي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعوتها إلى ضرورة وقف التصعيد وضبط النفس وتغليب لغة الحوار.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في ساعة مبكرة اليوم الأحد، تنفيذ هجوم ناجح استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية في فوردو، نطنز، وأصفهان.
شنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية
في نطنز وفوردو وأصفهان اليوم الأحد، ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.
وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".
دعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن، اليوم الأحد، لعقد اجتماع طارئ عقب الهجوم الأمريكي
الذي استهدف منشآت فوردو و نطنز وأصفهان النووية.