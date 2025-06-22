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خبير سياسي إيراني: إسرائيل تسعى وراء مزاعمها "من النهر إلى البحر" بدعم أمريكي غير مسبوق
خبير سياسي إيراني: إسرائيل تسعى وراء مزاعمها "من النهر إلى البحر" بدعم أمريكي غير مسبوق
سبوتنيك عربي
قال الخبير السياسي الإيراني، فادي السيد، إن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة ضربة قاسمة للقوانين والأعراف الدولية ومجلس الأمن. 22.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-22T13:54+0000
2025-06-22T13:54+0000
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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العدوان السافر على الجمهورية الإسلامية، وهي عضو في وكالة الطاقة الذرية وتخضع للرقابة الدولية بشأن برنامجها النووي السلمي، بمثابة "تأكيد على "نهج الغاب"، الذي تنتهجه واشنطن والكيان الإسرائيلي".ويرى أن الولايات المتحدة تدفع نحو فوضى عالمية كبيرة، بإتاحة الاعتداء على الدول لمجرد ادعاءات وأكاذيب لا برهان عليها، ولا جانب قانوني لهذه الاعتداءات.وأشار إلى أن الجانب الأمريكي يريد الحصول على ضمانات من إيران من أجل عدم التعرض لإسرائيل، في حين أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بالدفاع عن الشعب الفلسطيين.وشدد على أن روسيا تقف اليوم محذرة من مغبة الاعتداءات الأمريكية وما يترتب عليها هذه الاعتداءات.وتابع: "النهج الأمريكي الحالي يدعم الكيان الإسرائيلي للتمادي من أجل تحقيق مزاعمه تحت شعار "من البحر إلى النهر"، بالإضافة إلى خطة ترامب التي يسعى لتنفيذها خلال ولايته الحالية، والتي ترتبط بالشرق الأوسط الجديد، وصفقة القرن.في السياق، أكد رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن بعض الدول مستعدة لتقديم ذخائرها النووية بعد الضربة الأمريكية على المنشآت الإيرانية، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جاء إلى السلطة كرئيس صانع للسلام، بدأ حربا جديدة بالنسبة للولايات المتحدة.وتساءل ميدفيديف عبر قناته على "تلغرم": "ماذا حقق الأمريكيون بضربتهم الليلية على ثلاث نقاط في إيران؟".وقال: "يبدو أن البنية التحتية الحيوية للدورة النووية لم تتضرر، أو تضررت بشكل طفيف فقط. التخصيب النووي، ويمكننا الآن القول بشكل مباشر - والإنتاج المستقبلي للأسلحة النووية – سيستمر".وأكد ميدفيديف أن "عددا من الدول مستعدة لتزويد إيران بأسلحتها النووية بشكل مباشر".وأشار إلى أن "إسرائيل تتعرض للهجوم، وانفجارات مدوية، والناس في حالة من الذعر"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تجد نفسها متورطة في صراع جديد مع احتمال القيام بعملية برية".ووفقا له، فإن "النظام السياسي الإيراني محفوظ، ومن المرجح جدًا أنه أصبح أقوى"، وأوضح أن "الشعب يلتف حول القيادة الروحية، وحتى تلك التي لم تكن متعاطفة معه".وشنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء السبت. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".
https://sarabic.ae/20250621/طهران-أي-شحنات-عسكرية-مرسلة-إلى-إسرائيل-ستكون-هدفا-مشروعا-لإيران-1101919075.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, إيران, إسرائيل, غزة, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, إيران, إسرائيل, غزة, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم

خبير سياسي إيراني: إسرائيل تسعى وراء مزاعمها "من النهر إلى البحر" بدعم أمريكي غير مسبوق

13:54 GMT 22.06.2025
© AP Photo / Mike Stewartمحطة توليد الطاقة تعمل بالفحم
محطة توليد الطاقة تعمل بالفحم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Mike Stewart
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حصري
قال الخبير السياسي الإيراني، فادي السيد، إن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة ضربة قاسمة للقوانين والأعراف الدولية ومجلس الأمن.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العدوان السافر على الجمهورية الإسلامية، وهي عضو في وكالة الطاقة الذرية وتخضع للرقابة الدولية بشأن برنامجها النووي السلمي، بمثابة "تأكيد على "نهج الغاب"، الذي تنتهجه واشنطن والكيان الإسرائيلي".

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي لم ينتسب للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يوقع على معاهدة عدم السلاح النووي في العالم، ولديه المئات من الرؤوس النووية، ورغم ذلك تدعمه الولايات المتحدة للاعتداء على دولة ذات سيادة وعضو في هذه المؤسسات والمؤسسات الدولية".

ويرى أن الولايات المتحدة تدفع نحو فوضى عالمية كبيرة، بإتاحة الاعتداء على الدول لمجرد ادعاءات وأكاذيب لا برهان عليها، ولا جانب قانوني لهذه الاعتداءات.
وأشار إلى أن الجانب الأمريكي يريد الحصول على ضمانات من إيران من أجل عدم التعرض لإسرائيل، في حين أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بالدفاع عن الشعب الفلسطيين.
محاولات إسرائيلية لاعتراض صواريخ إيرانية فوق تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
طهران: أي شحنات عسكرية مرسلة إلى إسرائيل ستكون هدفا مشروعا لإيران
أمس, 20:05 GMT
وشدد على أن روسيا تقف اليوم محذرة من مغبة الاعتداءات الأمريكية وما يترتب عليها هذه الاعتداءات.
وتابع: "النهج الأمريكي الحالي يدعم الكيان الإسرائيلي للتمادي من أجل تحقيق مزاعمه تحت شعار "من البحر إلى النهر"، بالإضافة إلى خطة ترامب التي يسعى لتنفيذها خلال ولايته الحالية، والتي ترتبط بالشرق الأوسط الجديد، وصفقة القرن.
ويرى الخبير الإيراني، أن هناك ضرورة لمواقف واضحة من الدول العظمى للجم المساعي الأمريكية-الإسرائيلية، التي تسهدف للسيطرة على العالم، وتهدد مصالح الجميع.
في السياق، أكد رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن بعض الدول مستعدة لتقديم ذخائرها النووية بعد الضربة الأمريكية على المنشآت الإيرانية، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جاء إلى السلطة كرئيس صانع للسلام، بدأ حربا جديدة بالنسبة للولايات المتحدة.
وتساءل ميدفيديف عبر قناته على "تلغرم": "ماذا حقق الأمريكيون بضربتهم الليلية على ثلاث نقاط في إيران؟".
وقال: "يبدو أن البنية التحتية الحيوية للدورة النووية لم تتضرر، أو تضررت بشكل طفيف فقط. التخصيب النووي، ويمكننا الآن القول بشكل مباشر - والإنتاج المستقبلي للأسلحة النووية – سيستمر".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
عراقجي: ترامب خان إيران
09:33 GMT
وأكد ميدفيديف أن "عددا من الدول مستعدة لتزويد إيران بأسلحتها النووية بشكل مباشر".
وأشار إلى أن "إسرائيل تتعرض للهجوم، وانفجارات مدوية، والناس في حالة من الذعر"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تجد نفسها متورطة في صراع جديد مع احتمال القيام بعملية برية".
ووفقا له، فإن "النظام السياسي الإيراني محفوظ، ومن المرجح جدًا أنه أصبح أقوى"، وأوضح أن "الشعب يلتف حول القيادة الروحية، وحتى تلك التي لم تكن متعاطفة معه".
وشنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء السبت. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.
وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".
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- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"أمس, 07:50 GMT
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