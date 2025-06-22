https://sarabic.ae/20250622/خبير-سياسي-إيراني-إسرائيل-تسعى-وراء-مزاعمها-من-النهر-إلى-البحر-بدعم-أمريكي-غير-مسبوق-1101936187.html

خبير سياسي إيراني: إسرائيل تسعى وراء مزاعمها "من النهر إلى البحر" بدعم أمريكي غير مسبوق

خبير سياسي إيراني: إسرائيل تسعى وراء مزاعمها "من النهر إلى البحر" بدعم أمريكي غير مسبوق

سبوتنيك عربي

قال الخبير السياسي الإيراني، فادي السيد، إن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة ضربة قاسمة للقوانين والأعراف الدولية ومجلس الأمن. 22.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-22T13:54+0000

2025-06-22T13:54+0000

2025-06-22T13:54+0000

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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العدوان السافر على الجمهورية الإسلامية، وهي عضو في وكالة الطاقة الذرية وتخضع للرقابة الدولية بشأن برنامجها النووي السلمي، بمثابة "تأكيد على "نهج الغاب"، الذي تنتهجه واشنطن والكيان الإسرائيلي".ويرى أن الولايات المتحدة تدفع نحو فوضى عالمية كبيرة، بإتاحة الاعتداء على الدول لمجرد ادعاءات وأكاذيب لا برهان عليها، ولا جانب قانوني لهذه الاعتداءات.وأشار إلى أن الجانب الأمريكي يريد الحصول على ضمانات من إيران من أجل عدم التعرض لإسرائيل، في حين أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بالدفاع عن الشعب الفلسطيين.وشدد على أن روسيا تقف اليوم محذرة من مغبة الاعتداءات الأمريكية وما يترتب عليها هذه الاعتداءات.وتابع: "النهج الأمريكي الحالي يدعم الكيان الإسرائيلي للتمادي من أجل تحقيق مزاعمه تحت شعار "من البحر إلى النهر"، بالإضافة إلى خطة ترامب التي يسعى لتنفيذها خلال ولايته الحالية، والتي ترتبط بالشرق الأوسط الجديد، وصفقة القرن.في السياق، أكد رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن بعض الدول مستعدة لتقديم ذخائرها النووية بعد الضربة الأمريكية على المنشآت الإيرانية، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جاء إلى السلطة كرئيس صانع للسلام، بدأ حربا جديدة بالنسبة للولايات المتحدة.وتساءل ميدفيديف عبر قناته على "تلغرم": "ماذا حقق الأمريكيون بضربتهم الليلية على ثلاث نقاط في إيران؟".وقال: "يبدو أن البنية التحتية الحيوية للدورة النووية لم تتضرر، أو تضررت بشكل طفيف فقط. التخصيب النووي، ويمكننا الآن القول بشكل مباشر - والإنتاج المستقبلي للأسلحة النووية – سيستمر".وأكد ميدفيديف أن "عددا من الدول مستعدة لتزويد إيران بأسلحتها النووية بشكل مباشر".وأشار إلى أن "إسرائيل تتعرض للهجوم، وانفجارات مدوية، والناس في حالة من الذعر"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تجد نفسها متورطة في صراع جديد مع احتمال القيام بعملية برية".ووفقا له، فإن "النظام السياسي الإيراني محفوظ، ومن المرجح جدًا أنه أصبح أقوى"، وأوضح أن "الشعب يلتف حول القيادة الروحية، وحتى تلك التي لم تكن متعاطفة معه".وشنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء السبت. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".

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