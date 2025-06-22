https://sarabic.ae/20250622/مدينة-إيمت-تكشف-أسرارا-عن-حياة-المصريين-قبل-آلاف-السنين-1101934908.html

مدينة "إيمت" تكشف أسرارا عن حياة المصريين قبل آلاف السنين

مدينة "إيمت" تكشف أسرارا عن حياة المصريين قبل آلاف السنين

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، يوم أمس السبت، العثور على أطلال مدينة "إيمت"، التي يرجح أنها تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، في محافظة الشرقية، وذلك في... 22.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-22T13:17+0000

2025-06-22T13:17+0000

2025-06-22T13:18+0000

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وقالت الوزارة، في بيان: "تم العثور على أطلال مدينة إيمت، وبقايا مباني سكنية لبيوت برجية، ومباني لتخزين الحبوب وإيواء الحيوانات من أوائل أو منتصف القرن الرابع قبل الميلاد"، وذلك في منطقة تل الفرعون (تل نبيشة) في ختام موسم الحفائر الحالي للبعثة الأثرية البريطانية من جامعة مانشستر".أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محمد إسماعيل خالد، أن "أعمال التنقيب تمركزت في التل الشرقي اعتمادًا على تقنيات الاستشعار عن بُعد وصور الأقمار الصناعية (لاندسات)، التي كشفت عن تجمعات كثيفة من الطوب اللبن في أماكن محددة".وكشفت البعثة أيضا عن مبانٍ أخرى كانت تستخدم لأغراض خدمية مثل تخزين الحبوب أو إيواء الحيوانات.في منطقة المعبد، أشار البيان إلى "عثور البعثة على أرضية كبيرة من الحجر الجيري وبقايا عمودين ضخمين من الطوب اللبن، يحتمل أنهما كانا مغطّيين بالجص، ويُعتقد أن هذه البقايا انتمت إلى مبنى شُيّد فوق طريق المواكب الذي كان يربط بين صرح العصر المتأخر وصرح معبد "واجيت"، ما يشير إلى خروج هذا الطريق من الخدمة بحلول منتصف العصر البطلمي".شملت أبرز اللقى الأثرية المكتشفة الجزء العلوي لتمثال "أوشابتي" يعود إلى عصر الأسرة الـ26، ولوحة حجرية تصور الإله "حورس" واقفًا على تمساحين وهو يحمل الأفاعي، تعلوها صورة للإله "بس".ويعد هذا الكشف خطوة جديدة نحو استكمال الصورة الأثرية والتاريخية لمدينة "إيمت"، ويمهّد الطريق أمام المزيد من الدراسات المستقبلية التي ستسهم في الكشف عن أسرار هذه المدينة القديمة.دولة عربية تعتزم بناء أكبر ملعب كرة قدم في العالمدراسة غربية تكشف مفاجأة وفوائد مذهلة لطعام شهير في الشرق الأوسط

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