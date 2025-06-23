https://sarabic.ae/20250623/التلفزيون-الإيراني-إسقاط-طائرة-إسرائيلية-مسيرة-من-طراز-هيرمز-في-سماء-طهران-فيديو-1101987730.html
التلفزيون الإيراني: إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "هيرمز" في سماء طهران.. فيديو
التلفزيون الإيراني: إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "هيرمز" في سماء طهران.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "هيرمز" في سماء العاصمة طهران. 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T23:57+0000
2025-06-23T23:57+0000
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ونشرت وسائل إعلام إيرانية، مشاهد لاشتعال جسم على الأرض، قالت إنه للطائرة الإسرائيلية.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران.وقال الرئيس الأمريكي، إن "اتفاقًا لوقف إطلاق النار جرى بين إسرائيل وإيران"، على حد قوله.وأضاف ترامب: "وقف إطلاق النار يدوم أولًا 12 ساعة، ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا".وهنأ الرئيس الأمريكي، "إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب"، ولفت ترامب إلى أن "هذه حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله لكن ذلك لم يحدث".وكانت إيران، قد شنت ضربة صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، وذلك ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية رئيسية في طهران، والتي اعتبرتها إيران "لا تشكل أي تهديد لقطر وشعبها"، فيما عدّتها قطر انتهاكا لسيادتها، بينما علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنها "ضعيفة".
https://sarabic.ae/20250623/ترامب-اتفاق-بين-إسرائيل-وإيران-على-وقف-إطلاق-نار-كامل-وشامل--عاجل-1101987215.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, العالم, إسرائيل
التلفزيون الإيراني: إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "هيرمز" في سماء طهران.. فيديو
23:57 GMT 23.06.2025 (تم التحديث: 04:26 GMT 24.06.2025)
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "هيرمز" في سماء العاصمة طهران.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية، مشاهد لاشتعال جسم على الأرض
، قالت إنه للطائرة الإسرائيلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران.
وقال الرئيس الأمريكي، إن "اتفاقًا لوقف إطلاق النار جرى بين إسرائيل وإيران"، على حد قوله.
وأضاف ترامب: "وقف إطلاق النار يدوم أولًا 12 ساعة، ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا".
وتابع: "بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيحيي العالم نهاية رسمية لحرب الـ 12 يوما".
وهنأ الرئيس الأمريكي، "إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب"، ولفت ترامب إلى أن "هذه حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله لكن ذلك لم يحدث".
وكانت إيران، قد شنت ضربة صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، وذلك ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية رئيسية في طهران، والتي اعتبرتها إيران "لا تشكل أي تهديد لقطر وشعبها"، فيما عدّتها قطر انتهاكا لسيادتها، بينما علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنها "ضعيفة".