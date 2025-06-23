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إيران ترد على القصف الأمريكي ببدء عملية عسكرية ضد قاعدة العديد في قطر
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https://sarabic.ae/20250623/الكرملين-روسيا-مهتمة-بالتعاون-مع-الدول-الأفريقية-1101977170.html
الكرملين: روسيا مهتمة بالتعاون مع الدول الأفريقية
الكرملين: روسيا مهتمة بالتعاون مع الدول الأفريقية
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا مهتمة بالتعاون مع الدول الأفريقية، مؤكدا أن مثل هذه الاتصالات يمكن أن تعود... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T16:15+0000
2025-06-23T16:15+0000
روسيا
أفريقيا
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وقال بيسكوف خلال مقابلة: "نحن مهتمون حقًا. فالتعاون مع الغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية يمكن أن يعود بالنفع على الطرفين". وفي قت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا ستواصل مساعدة الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن والإمدادات الغذائية.وقال لافروف خلال حفل استقبال بمناسبة "يوم أفريقيا" في موسكو: "سنواصل تقديم المساعدة للدول الأفريقية المهتمة في تعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة الإرهاب وضمان الأمن الغذائي والطاقة".بوتين: حجم التجارة بين روسيا ومالي متواضع لكن هناك اتجاه للنموبوتين يهنئ قادة الدول والحكومات الأفريقية بمناسبة "يوم أفريقيا"
https://sarabic.ae/20250623/روسيا-ومالي-توقعان-اتفاقية-للتعاون-في-مجال-الطاقة-النووية-السلمية-1101975862.html
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روسيا, أفريقيا
روسيا, أفريقيا

الكرملين: روسيا مهتمة بالتعاون مع الدول الأفريقية

16:15 GMT 23.06.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا مهتمة بالتعاون مع الدول الأفريقية، مؤكدا أن مثل هذه الاتصالات يمكن أن تعود بالنفع على الطرفين.
وقال بيسكوف خلال مقابلة: "نحن مهتمون حقًا. فالتعاون مع الغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية يمكن أن يعود بالنفع على الطرفين".

ووصف بيسكوف خطوات إرساء هذا التعاون بأنها عملية إيجابية، مضيفا: "في الواقع، هناك فرص عظيمة متاحة لأصدقائنا الأفارقة، ولنا أيضًا. لذلك، أمامنا الكثير من العمل، وسنعمل على تحقيقه".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الانتقالي لمالي، أسيمي غويتا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
روسيا ومالي توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية
15:37 GMT
وفي قت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا ستواصل مساعدة الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن والإمدادات الغذائية.
وقال لافروف خلال حفل استقبال بمناسبة "يوم أفريقيا" في موسكو: "سنواصل تقديم المساعدة للدول الأفريقية المهتمة في تعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة الإرهاب وضمان الأمن الغذائي والطاقة".
بوتين: حجم التجارة بين روسيا ومالي متواضع لكن هناك اتجاه للنمو
بوتين يهنئ قادة الدول والحكومات الأفريقية بمناسبة "يوم أفريقيا"
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