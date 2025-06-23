https://sarabic.ae/20250623/بوتين-الوضع-في-الشرق-الأوسط-يزداد-سوءا-1101963594.html
بوتين: الوضع في الشرق الأوسط يزداد سوءا
بوتين: الوضع في الشرق الأوسط يزداد سوءا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الوضع الحالي في العالم يتغير بشكل ديناميكي، مشيرًا إلى أن الوضع في الشرق الأوسط يزداد سوءا. 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T12:16+0000
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وقال بوتين، خلال اجتماع مع خريجي الجامعات العسكرية الروسية: "أصدقائي الأعزاء، يشهد الوضع الدولي الراهن تغيرات ديناميكية. نرى كيف تدهور الوضع في الشرق الأوسط بشكل حاد، كما تُجرّ قوى غير إقليمية إلى الصراع. كل هذا يدفع العالم إلى نقطة خطيرة للغاية".وأكد بوتين أن بعض الساسة في الغرب يخططون لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مشيرًا إلى أن التاريخ لم يعلمهم شيئا.وأضاف: "المشاركون في العملية العسكرية الخاصة، هم الورثة المباشرون لجميع المدافعين عن الوطن".وأضاف الرئيس الروسي: "في الوقت نفسه، تنفق دول الحلف بالفعل على الأغراض العسكرية أكثر مما تنفقه دول العالم مجتمعة. ومن هنا يتضح من يثير هذا الأمر حقًا، العسكرة العالمية وسباق التسلح".وأوضح بوتين أن الغرب اختلق قصة رعب حول "تهديد روسي" محتمل لتخويف الشعب.وأشار الرئيس بوتين إلى أن السلطات الروسية ستولي اهتمامًا خاصًا لتطوير "لثالوث النووي"، قائلا: "سنولي هنا اهتماما خاصا لثالوثنا النووي"، مضيفًا: "الأسطول الروسي سيُرفد بسفن وغواصات جديدة مزودة بأحدث جيل من الأسلحة عالية الدقة". وأضاف: "كما كان من قبل، فإن أحد المجالات ذات الأولوية هو التحديث التقني للجيش والبحرية". وتابع بوتين: "علينا أن نواصل العمل معًا لتطوير القوات المسلحة، وزيادة فعالية جميع الهياكل المسؤولة عن أمن البلاد. إنني على ثقة بأنكم ستؤدون واجباتكم بمسؤولية وتفان كبير، وستخدمون روسيا وشعبنا بإخلاص وتفان".وأردف: "سيتم تسليم أنظمة "يارس" الحديثة لقوات الصواريخ الاستراتيجية، وسيتم تجديد المكون الجوي للقوات النووية الاستراتيجية بحاملات الصواريخ "تو-160إم" الحديثة هذا العام".وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن محاولات الدول الغربية لمنع إقامة نظام عالمي عادل أدت إلى زعزعة الاستقرار في العالم، مشيرًا إلى أن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، يعد أحد مظاهر زعزعة الاستقرار العالمي.خبير: الموقف الروسي متوازن وعقلاني لأنه في حال تصاعدت الأمور ميدانيا ستشتعل المنطقةبوتين: محاولات الدول الغربية لمنع إقامة نظام عالمي عادل أدت إلى زعزعة الاستقرار في العالم
https://sarabic.ae/20250623/بوتين-محاولات-الدول-الغربية-لمنع-إقامة-نظام-عالمي-عادل-أدت-إلى-زعزعة-الاستقرار-في-العالم-1101947818.html
https://sarabic.ae/20250622/بوتين-الانتصار-على-ألمانيا-النازية-استند-إلى-قيمنا-الأصيلة-وإيماننا-الراسخ-بالوطن-1101935071.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
بوتين: الوضع في الشرق الأوسط يزداد سوءا
12:16 GMT 23.06.2025 (تم التحديث: 13:06 GMT 23.06.2025)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الوضع الحالي في العالم يتغير بشكل ديناميكي، مشيرًا إلى أن الوضع في الشرق الأوسط يزداد سوءا.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع خريجي الجامعات العسكرية الروسية: "أصدقائي الأعزاء، يشهد الوضع الدولي الراهن تغيرات ديناميكية. نرى كيف تدهور الوضع في الشرق الأوسط بشكل حاد، كما تُجرّ قوى غير إقليمية إلى الصراع. كل هذا يدفع العالم إلى نقطة خطيرة للغاية".
وأكد بوتين أن بعض الساسة في الغرب يخططون لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مشيرًا إلى أن التاريخ لم يعلمهم شيئا.
لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء استمرار عدد من السياسيين الغربيين في التخطيط لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ومواصلة إرسال الأسلحة والأموال إلى نظام كييف الحالي، وتقديم الدعم العسكري التقني والاستخباري، في الأساس كمشاركين مباشرين في الصراع.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف: "المشاركون في العملية العسكرية الخاصة، هم الورثة المباشرون لجميع المدافعين عن الوطن".
وتابع بوتين، متحدثًا عن حلف الناتو: "نعلم أنه في قمة الناتو المقبلة، يخططون للإعلان عن بدء برنامج واسع النطاق لتعزيز قدرات الحلف. ولتحقيق ذلك، ستزداد الميزانيات العسكرية لدول الناتو".
وأضاف الرئيس الروسي: "في الوقت نفسه، تنفق دول الحلف بالفعل على الأغراض العسكرية أكثر مما تنفقه دول العالم مجتمعة. ومن هنا يتضح من يثير هذا الأمر حقًا، العسكرة العالمية وسباق التسلح".
وأوضح بوتين أن الغرب اختلق قصة رعب حول "تهديد روسي" محتمل لتخويف الشعب.
في تبرير خططها، تكرر قيادة التحالف مجددًا الحديث عن تهديد روسي محتمل، وعن غزو محتمل لأوروبا من جانبنا. لقد اختلقوا هذه القصة المروّعة بأنفسهم، ويكررونها عاما بعد عام لخداع شعوبهم وجني الأموال منهم.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار الرئيس بوتين إلى أن السلطات الروسية ستولي اهتمامًا خاصًا لتطوير "لثالوث النووي"، قائلا: "سنولي هنا اهتماما خاصا لثالوثنا النووي"، مضيفًا: "الأسطول الروسي سيُرفد بسفن وغواصات جديدة مزودة بأحدث جيل من الأسلحة عالية الدقة".
وأضاف: "كما كان من قبل، فإن أحد المجالات ذات الأولوية هو التحديث التقني للجيش والبحرية".
وتابع بوتين: "علينا أن نواصل العمل معًا لتطوير القوات المسلحة، وزيادة فعالية جميع الهياكل المسؤولة عن أمن البلاد. إنني على ثقة بأنكم ستؤدون واجباتكم بمسؤولية وتفان كبير، وستخدمون روسيا وشعبنا بإخلاص وتفان".
وأكد بوتين أن نظام "أوريشنيك" أثبت جدارته في ظروف القتال، قائلا: "يجري حاليا الإنتاج المتسلسل لأحدث منظومة صواريخ متوسطة المدى "أوريشنيك"، التي أثبتت نفسها بشكل جيد للغاية في ظروف القتال".
وأردف: "سيتم تسليم أنظمة "يارس" الحديثة لقوات الصواريخ الاستراتيجية، وسيتم تجديد المكون الجوي للقوات النووية الاستراتيجية بحاملات الصواريخ "تو-160إم" الحديثة هذا العام".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن محاولات الدول الغربية لمنع إقامة نظام عالمي
عادل أدت إلى زعزعة الاستقرار في العالم، مشيرًا إلى أن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، يعد أحد مظاهر زعزعة الاستقرار العالمي.