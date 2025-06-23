https://sarabic.ae/20250623/خبير-الموقف-الروسي-متوازن-وعقلاني-لأنه-في-حال-تصاعدت-الأمور-ميدانيا-ستشتعل-المنطقة-1101962173.html

خبير: الموقف الروسي متوازن وعقلاني لأنه في حال تصاعدت الأمور ميدانيا ستشتعل المنطقة

خبير: الموقف الروسي متوازن وعقلاني لأنه في حال تصاعدت الأمور ميدانيا ستشتعل المنطقة

سبوتنيك عربي

تطرق الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص بالشأن الروسي الدكتور نبيل سرور، إلى تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المتعلق بمحاولة الدول الغربية منع إقامة نظام... 23.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-23T11:40+0000

2025-06-23T11:40+0000

2025-06-23T11:40+0000

تقارير سبوتنيك

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روسيا

فلاديمير بوتين

إيران

إسرائيل

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وخلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت سرور إلى "التحديات الكثيرة التي تهدد المنطقة من خلال الحرب بين إسرائيل وإيران"، مشددًا على أن "الموقف الروسي يسعى أن يكون هناك نوعا من التوازن الموضوعي في العلاقات، لأنه في حال تصاعدت الأمور على المستوى الميداني ستشتعل المنطقة برمتها ولن يكون هناك أي مجال لمبادرات قادمة".ورأى الباحث في العلاقات الدولية أن "الدعم المطلق لإسرائيل سيجعل منها وحشًا يلتهم كل قوى المنطقة لاعتباره أنه يريد تغيير وجه الشرق الأوسط"، مؤكدًا على "مقاربة بوتين للملفات بعقلانية لتحقيق توازن ربما يؤدي إلى استقرار في المنطقة"، لافتًا إلى أن "العلاقات الإقليمية والدولية الآن على منعطف خطير، وفي حال لم تنصع الإدارة الأمريكية وتعتبر بأنها هي المنتصرة كما نتنياهو وحكومته، فالمنطقة ذاهبة إلى المزيد من التصعيد".وأشار إلى "العلاقات الاستراتيجية الروسية الأمريكية، لكن التذبذب في شخصية الرئيس ترامب لا يطمئن روسيا، ويجعلها تعيش دور حذر بالتعاطي"، مضيفا: "عندما يكون طرفا موثوقا والآخر مشكوك بنواياه، أعتقد بأن هذا ربما يعقّد المشهد".وتعليقًا على تراجع الدعم العسكري من الولايات المتحدة لأوكرانيا، بسبب انخراطها في الحرب بين إيران وإسرائيل، قال سرور إن "الحضور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط كبير ولكن الجبهة الروسية الأوكرانية لا تزال مشتعلة بين كر وكر، بسبب الدعم الغربي اللامتناهي للدول الأوروبية لنظام زيلينسكي".بوتين خلال لقائه مع عراقجي: العدوان غير المبرر على إيران لا أساس لهعراقجي: طهران تقدر موقف موسكو المندد بتصعيد الصراع

https://sarabic.ae/20250623/بوتين-محاولات-الدول-الغربية-لمنع-إقامة-نظام-عالمي-عادل-أدت-إلى-زعزعة-الاستقرار-في-العالم-1101947818.html

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