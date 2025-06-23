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خبير: الموقف الروسي متوازن وعقلاني لأنه في حال تصاعدت الأمور ميدانيا ستشتعل المنطقة
خبير: الموقف الروسي متوازن وعقلاني لأنه في حال تصاعدت الأمور ميدانيا ستشتعل المنطقة
سبوتنيك عربي
تطرق الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص بالشأن الروسي الدكتور نبيل سرور، إلى تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المتعلق بمحاولة الدول الغربية منع إقامة نظام... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T11:40+0000
2025-06-23T11:40+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
روسيا
فلاديمير بوتين
إيران
إسرائيل
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وخلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت سرور إلى "التحديات الكثيرة التي تهدد المنطقة من خلال الحرب بين إسرائيل وإيران"، مشددًا على أن "الموقف الروسي يسعى أن يكون هناك نوعا من التوازن الموضوعي في العلاقات، لأنه في حال تصاعدت الأمور على المستوى الميداني ستشتعل المنطقة برمتها ولن يكون هناك أي مجال لمبادرات قادمة".ورأى الباحث في العلاقات الدولية أن "الدعم المطلق لإسرائيل سيجعل منها وحشًا يلتهم كل قوى المنطقة لاعتباره أنه يريد تغيير وجه الشرق الأوسط"، مؤكدًا على "مقاربة بوتين للملفات بعقلانية لتحقيق توازن ربما يؤدي إلى استقرار في المنطقة"، لافتًا إلى أن "العلاقات الإقليمية والدولية الآن على منعطف خطير، وفي حال لم تنصع الإدارة الأمريكية وتعتبر بأنها هي المنتصرة كما نتنياهو وحكومته، فالمنطقة ذاهبة إلى المزيد من التصعيد".وأشار إلى "العلاقات الاستراتيجية الروسية الأمريكية، لكن التذبذب في شخصية الرئيس ترامب لا يطمئن روسيا، ويجعلها تعيش دور حذر بالتعاطي"، مضيفا: "عندما يكون طرفا موثوقا والآخر مشكوك بنواياه، أعتقد بأن هذا ربما يعقّد المشهد".وتعليقًا على تراجع الدعم العسكري من الولايات المتحدة لأوكرانيا، بسبب انخراطها في الحرب بين إيران وإسرائيل، قال سرور إن "الحضور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط كبير ولكن الجبهة الروسية الأوكرانية لا تزال مشتعلة بين كر وكر، بسبب الدعم الغربي اللامتناهي للدول الأوروبية لنظام زيلينسكي".بوتين خلال لقائه مع عراقجي: العدوان غير المبرر على إيران لا أساس لهعراقجي: طهران تقدر موقف موسكو المندد بتصعيد الصراع
https://sarabic.ae/20250623/بوتين-محاولات-الدول-الغربية-لمنع-إقامة-نظام-عالمي-عادل-أدت-إلى-زعزعة-الاستقرار-في-العالم-1101947818.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, فلاديمير بوتين, إيران, إسرائيل
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, فلاديمير بوتين, إيران, إسرائيل

خبير: الموقف الروسي متوازن وعقلاني لأنه في حال تصاعدت الأمور ميدانيا ستشتعل المنطقة

11:40 GMT 23.06.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
تطرق الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص بالشأن الروسي الدكتور نبيل سرور، إلى تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المتعلق بمحاولة الدول الغربية منع إقامة نظام عالمي عادل أدى الى تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، واصفًا "الموقف الروسي بالمتوازن والعقلاني"، موضحًا أن "هذا الموقف يَفترض بأن يكون هناك توازنا على المستوى الإقليمي والدولي بعيدا عن الهيمنة".
وخلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت سرور إلى "التحديات الكثيرة التي تهدد المنطقة من خلال الحرب بين إسرائيل وإيران"، مشددًا على أن "الموقف الروسي يسعى أن يكون هناك نوعا من التوازن الموضوعي في العلاقات، لأنه في حال تصاعدت الأمور على المستوى الميداني ستشتعل المنطقة برمتها ولن يكون هناك أي مجال لمبادرات قادمة".

وكشف سرور أن "زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى روسيا هدفها التنسيق في سبيل التهدئة".

بوتين يعقداجتماعًا مع أعضاء الحكومة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
بوتين: محاولات الدول الغربية لمنع إقامة نظام عالمي عادل أدت إلى زعزعة الاستقرار في العالم
06:47 GMT
ورأى الباحث في العلاقات الدولية أن "الدعم المطلق لإسرائيل سيجعل منها وحشًا يلتهم كل قوى المنطقة لاعتباره أنه يريد تغيير وجه الشرق الأوسط"، مؤكدًا على "مقاربة بوتين للملفات بعقلانية لتحقيق توازن ربما يؤدي إلى استقرار في المنطقة"، لافتًا إلى أن "العلاقات الإقليمية والدولية الآن على منعطف خطير، وفي حال لم تنصع الإدارة الأمريكية وتعتبر بأنها هي المنتصرة كما نتنياهو وحكومته، فالمنطقة ذاهبة إلى المزيد من التصعيد".

ومن هنا شدد سرور على أن "رغبة روسيا الساعية إلى تقديم مبادرات لتخفيف التوتر وعدم التدخل العسكري في هذا المجال"، قائلا: "نحن في سباق مع الوقت وأعتقد بأن روسيا قد تنجح وتحقق خرقًا لأنها قريبة من كل الأفرقاء في المنطقة ومبادرتها واقعية".

وأشار إلى "العلاقات الاستراتيجية الروسية الأمريكية، لكن التذبذب في شخصية الرئيس ترامب لا يطمئن روسيا، ويجعلها تعيش دور حذر بالتعاطي"، مضيفا: "عندما يكون طرفا موثوقا والآخر مشكوك بنواياه، أعتقد بأن هذا ربما يعقّد المشهد".
وتعليقًا على تراجع الدعم العسكري من الولايات المتحدة لأوكرانيا، بسبب انخراطها في الحرب بين إيران وإسرائيل، قال سرور إن "الحضور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط كبير ولكن الجبهة الروسية الأوكرانية لا تزال مشتعلة بين كر وكر، بسبب الدعم الغربي اللامتناهي للدول الأوروبية لنظام زيلينسكي".
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