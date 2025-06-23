بوتين خلال لقائه مع عراقجي: العدوان غير المبرر على إيران لا أساس له
09:37 GMT 23.06.2025 (تم التحديث: 10:10 GMT 23.06.2025)
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي وصل إلى العاصمة الروسية موسكو أمس الأحد، أن العدوان غير المبرر على إيران ليس له أي أساس، مؤكدًا إلى أن موسكو ستبذل جهودًا لمساعدة الشعب الإيراني.
وقال بوتين خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "موقفنا من الأحداث الجارية معروف. إنه واضح، وقد عبّرت عنه وزارة الخارجية نيابة عن روسيا. وأنتم تعلمون الموقف الذي اتخذناه في مجلس الأمن الدولي".
وأكد بوتين أن "العدوان غير المبرر على إيران، ليس له أي أساس".
وأشار إلى أن روسيا وإيران تربطهما علاقات عريقة وجيدة وموثوقة، وتابع: "ومن جانبنا، نبذل جهودًا لمساعدة الشعب الإيراني".
وقال بوتين إن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى روسيا، "ستسمح لنا بالمناقشة والتفكير في كيفية الخروج من الوضع الحالي في الشرق الأوسط".
ووفقا للرئيس الروسي، فإن موقف روسيا من تصعيد الوضع بين إيران وإسرائيل، معروف وتجلى في بيان وزارة الخارجية الروسية.
⚡️موقف روسيا من تصعيد الوضع حول إيران وإسرائيل معروف ويتجلى في بيان وزارة الخارجية الروسية.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 23, 2025
🔸العدوان غير المبرر على إيران لا أساس له
🔸حول تدهور الوضع في الشرق الأوسط: روسيا تبذل جهودا لمساعدة الشعب الإيراني
🔸زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى روسيا ستتيح لنا مناقشة والتفكير… pic.twitter.com/AvHAu9GGD3
وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن امتنان طهران لموسكو، لإدانتها إجراءات إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران.
وأضاف عراقجي أن "طهران تعتبر إجراءات الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران غير مشروعة، وأن الدفاع عن الجمهورية الإسلامية مشروع".
وقال خلال الاجتماع: "أردنا أيضًا أن نشكر روسيا على إدانتها الشديدة لهذه الإجراءات. روسيا تقف اليوم في صف التاريخ والقانون الدولي، وطلب مني المرشد الأعلى الإيراني (علي خامنئي)، والرئيس الإيراني السيد (مسعود) بزشكيان، نقل أطيب تمنياتهما لكم، وآمل أن نتمكن اليوم من مناقشة جميع القضايا المتعلقة بهذا الحدث".
وأكد عراقجي أن التوترات تتصاعد في الشرق الأوسط بسبب الهجمات التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة على بلاده.
كما أعرب عراقجي عن سعادته بلقاء الرئيس بوتين، في ظل الظروف المتأزمة في الشرق الأوسط، وأكد الوزير الإيراني، خلال لقائه مع الرئيس بوتين، أن موسكو وطهران، تتشاوران باستمرار في جميع المجالات، وخاصةً قضايا الأمن العالمي.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو أمس الأحد، لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم، ويعقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الروس.
وأعلنت الخارجية الإيرانية، صباح اليوم الاثنين، أن إيران تتوقع أن "تلعب روسيا دورًا، خاصة في مجلس الأمن، في ظل التصعيد بين إيران وإسرائيل".