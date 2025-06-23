https://sarabic.ae/20250623/بوتين-يجري-محادثات-مع-وزير-الخارجية-الإيراني--1101953631.html

بوتين خلال لقائه مع عراقجي: العدوان غير المبرر على إيران لا أساس له

بوتين خلال لقائه مع عراقجي: العدوان غير المبرر على إيران لا أساس له

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي وصل إلى العاصمة الروسية موسكو أمس الأحد، أن العدوان... 23.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-23T09:37+0000

2025-06-23T09:37+0000

2025-06-23T10:10+0000

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وقال بوتين خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "موقفنا من الأحداث الجارية معروف. إنه واضح، وقد عبّرت عنه وزارة الخارجية نيابة عن روسيا. وأنتم تعلمون الموقف الذي اتخذناه في مجلس الأمن الدولي".وأكد بوتين أن "العدوان غير المبرر على إيران، ليس له أي أساس".وأشار إلى أن روسيا وإيران تربطهما علاقات عريقة وجيدة وموثوقة، وتابع: "ومن جانبنا، نبذل جهودًا لمساعدة الشعب الإيراني".ووفقا للرئيس الروسي، فإن موقف روسيا من تصعيد الوضع بين إيران وإسرائيل، معروف وتجلى في بيان وزارة الخارجية الروسية.وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن امتنان طهران لموسكو، لإدانتها إجراءات إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران.وأضاف عراقجي أن "طهران تعتبر إجراءات الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران غير مشروعة، وأن الدفاع عن الجمهورية الإسلامية مشروع".وأكد عراقجي أن التوترات تتصاعد في الشرق الأوسط بسبب الهجمات التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة على بلاده.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو أمس الأحد، لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم، ويعقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الروس.وأعلنت الخارجية الإيرانية، صباح اليوم الاثنين، أن إيران تتوقع أن "تلعب روسيا دورًا، خاصة في مجلس الأمن، في ظل التصعيد بين إيران وإسرائيل".عراقجي: طهران تقدر موقف موسكو المندد بتصعيد الصراعنائب وزير الخارجية الإيراني: مستمرون في تخصيب اليورانيوم ولن نقبل إملاءات من أحد

https://sarabic.ae/20250623/عراقجي-الهجوم-الأمريكي-على-إيران-يثير-تساؤلات-حول-فعالية-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1101949180.html

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بوتين يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني سبوتنيك عربي يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة الروسية موسكو حول "التطورات الإقليمية والدولية" جراء الضربات التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران. 2025-06-23T09:37+0000 true PT7M20S

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