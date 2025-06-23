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https://sarabic.ae/20250623/نائب-وزير-الخارجية-الإيراني-مستمرون-في-تخصيب-اليورانيوم-ولن-نقبل-إملاءات-من-أحد-1101946801.html
نائب وزير الخارجية الإيراني: مستمرون في تخصيب اليورانيوم ولن نقبل إملاءات من أحد
نائب وزير الخارجية الإيراني: مستمرون في تخصيب اليورانيوم ولن نقبل إملاءات من أحد
سبوتنيك عربي
أكد مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، أن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، مشددًا أن "لا أحد يمكنه أن يُملي على إيران... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T06:04+0000
2025-06-23T06:04+0000
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جاء ذلك خلال مقابلة لروانجي مع وسائل إعلام غربية، إذ أوضح أن "الهجوم الأمريكي الأخير استهدف منشآت نووية محمية بموجب القانون الدولي"، واصفًا ذلك بأنه "عمل عدواني وجريمة يجب أن تُدان".ورفض روانجي تقييم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن البرنامج النووي الإيراني "دُمّر بالكامل"، مضيفًا أن "طهران لن تدخل في حوار مع واشنطن أو إسرائيل، من أجل الحوار فقط، خاصة بعد تعرضها لهجوم مباشر"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وفي رده على سؤال حول الرد الإيراني، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، أن "طهران تحتفظ بحق الدفاع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، مضيفًا أن "الجيش يعرف ما يجب عليه فعله وسيفعله".وشنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل كبير، على حد قولها.ووفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن توافق طهران على"إنهاء هذه الحرب، وإلا ستواجه إيران عواقب أكثر خطورة". في الوقت ذاته، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بعد الهجمات، التي وصفتها إيران بـ"البربرية والإجرامية"، إن "الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الجمهورية الإسلامية".وأضاف أن "الولايات المتحدة هي التي خانت الدبلوماسية"، وأشار إلى أن "إيران ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومصالحها".وفي سياق متصل، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن "تطوير الصناعة النووية الإيرانية لن يتوقف".وأثار الهجوم الأمريكي ردود فعل سلبية على الصعيد الدولي، إذ وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الضربات الأمريكية بأنها "تصعيد خطير في المنطقة وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين".
https://sarabic.ae/20250623/إيران-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-وسط-البلاد-1101946087.html
https://sarabic.ae/20250623/إيران-تهدد-بإغلاق-مضيق-هرمز-ما-أهميته-في-التجارة-العالمية؟-1101945874.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم

نائب وزير الخارجية الإيراني: مستمرون في تخصيب اليورانيوم ولن نقبل إملاءات من أحد

06:04 GMT 23.06.2025
© AP Photo / Dmitry Lovetskyعربات تنقل اليورانيوم
عربات تنقل اليورانيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
تابعنا عبر
أكد مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، أن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، مشددًا أن "لا أحد يمكنه أن يُملي على إيران ما يجب أن تفعله أو لا، طالما أنها تلتزم بتعهداتها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي".
جاء ذلك خلال مقابلة لروانجي مع وسائل إعلام غربية، إذ أوضح أن "الهجوم الأمريكي الأخير استهدف منشآت نووية محمية بموجب القانون الدولي"، واصفًا ذلك بأنه "عمل عدواني وجريمة يجب أن تُدان".
ورفض روانجي تقييم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن البرنامج النووي الإيراني "دُمّر بالكامل"، مضيفًا أن "طهران لن تدخل في حوار مع واشنطن أو إسرائيل، من أجل الحوار فقط، خاصة بعد تعرضها لهجوم مباشر"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
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وفي رده على سؤال حول الرد الإيراني، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، أن "طهران تحتفظ بحق الدفاع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، مضيفًا أن "الجيش يعرف ما يجب عليه فعله وسيفعله".

وحول الهدف من زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى روسيا، أوضح مجيد تخت روانجي، أنها "تأتي للتنسيق والتشاور المشترك، خاصة وأنها عضو دائم في مجلس الأمن"، وأضاف أن "التعاون العسكري مع موسكو، قائم منذ سنوات".

وشنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل كبير، على حد قولها.
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ووفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن توافق طهران على"إنهاء هذه الحرب، وإلا ستواجه إيران عواقب أكثر خطورة". في الوقت ذاته، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بعد الهجمات، التي وصفتها إيران بـ"البربرية والإجرامية"، إن "الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الجمهورية الإسلامية".
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "يجب أن يبقى باب الدبلوماسية مفتوحًا دائمًا، لكن الآن... لم يعد كذلك".
وأضاف أن "الولايات المتحدة هي التي خانت الدبلوماسية"، وأشار إلى أن "إيران ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومصالحها".
وفي سياق متصل، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن "تطوير الصناعة النووية الإيرانية لن يتوقف".
وأثار الهجوم الأمريكي ردود فعل سلبية على الصعيد الدولي، إذ وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الضربات الأمريكية بأنها "تصعيد خطير في المنطقة وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين".
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