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فيدان: إعلان إسطنبول يتضمن 156 قرارا حول مشاكل مشتركة للدول الإسلامية
فيدان: إعلان إسطنبول يتضمن 156 قرارا حول مشاكل مشتركة للدول الإسلامية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن إعلان إسطنبول "يمثل صوتًا موحدًا للعالم الإسلامي تجاه القضايا العالمية، ويتضمن آليات لمواجهة التهديدات الإقليمية". 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T06:27+0000
2025-06-23T06:27+0000
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جاء ذلك في منشور لفيدان عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء أمس الأحد، عقب اختتام الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول التركية.وأوضح فيدان، أن الاجتماعات التي تم عقدها في إسطنبول، يومي السبت والأحد، "اعتمدت 156 قرارًا تتضمن حلولا للمشاكل المشتركة للدول الإسلامية والأقليات المسلمة".واختتم فيدان بالتعهد بجعل منظمة التعاون الإسلامي أكثر فعالية خلال فترة ترؤسه لمجلس وزراء خارجية المنظمة.
https://sarabic.ae/20250421/إعلام-واشنطن-تطالب-تركيا-بالحياد-في-الأجواء-السورية-حال-التصعيد-مع-إيران-1099750035.html
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فيدان: إعلان إسطنبول يتضمن 156 قرارا حول مشاكل مشتركة للدول الإسلامية

06:27 GMT 23.06.2025
© AP Photoوزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن إعلان إسطنبول "يمثل صوتًا موحدًا للعالم الإسلامي تجاه القضايا العالمية، ويتضمن آليات لمواجهة التهديدات الإقليمية".
جاء ذلك في منشور لفيدان عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء أمس الأحد، عقب اختتام الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول التركية.
وأوضح فيدان، أن الاجتماعات التي تم عقدها في إسطنبول، يومي السبت والأحد، "اعتمدت 156 قرارًا تتضمن حلولا للمشاكل المشتركة للدول الإسلامية والأقليات المسلمة".
وأضاف أن الاجتماعات ناقشت "العدوان الإسرائيلي المتواصل، الذي يشكّل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدًا أن "استراتيجية إسرائيل في نشر الفوضى لن تُنسي العالم الإسلامي جريمة الإبادة الجارية في فلسطين".
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وأشار وزير الخارجية التركي إلى تشكيل مجموعة اتصال لمتابعة التطورات الجارية في إيران، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الإسلامية حول قيم وأهداف مشتركة، قائلًا: "لا يمكن حل مشاكلنا إلا بالوحدة والتضامن".
واختتم فيدان بالتعهد بجعل منظمة التعاون الإسلامي أكثر فعالية خلال فترة ترؤسه لمجلس وزراء خارجية المنظمة.
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