فيدان: إعلان إسطنبول يتضمن 156 قرارا حول مشاكل مشتركة للدول الإسلامية
© AP Photoوزير الخارجية التركي هاكان فيدان
© AP Photo
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صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن إعلان إسطنبول "يمثل صوتًا موحدًا للعالم الإسلامي تجاه القضايا العالمية، ويتضمن آليات لمواجهة التهديدات الإقليمية".
جاء ذلك في منشور لفيدان عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء أمس الأحد، عقب اختتام الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول التركية.
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumunu İstanbul’da düzenledik.— Hakan Fidan (@HakanFidan) June 22, 2025
Sayın Cumhurbaşkanımız, Konsey Dönem Başkanlığını devraldığımız toplantıda bir hitapta bulunarak bizleri onurlandırdı.
Toplantıya iştirak eden değerli mevkidaşlarıma ve tüm… pic.twitter.com/QtasWbtj9f
وأوضح فيدان، أن الاجتماعات التي تم عقدها في إسطنبول، يومي السبت والأحد، "اعتمدت 156 قرارًا تتضمن حلولا للمشاكل المشتركة للدول الإسلامية والأقليات المسلمة".
وأضاف أن الاجتماعات ناقشت "العدوان الإسرائيلي المتواصل، الذي يشكّل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدًا أن "استراتيجية إسرائيل في نشر الفوضى لن تُنسي العالم الإسلامي جريمة الإبادة الجارية في فلسطين".
21 أبريل, 11:31 GMT
وأشار وزير الخارجية التركي إلى تشكيل مجموعة اتصال لمتابعة التطورات الجارية في إيران، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الإسلامية حول قيم وأهداف مشتركة، قائلًا: "لا يمكن حل مشاكلنا إلا بالوحدة والتضامن".
واختتم فيدان بالتعهد بجعل منظمة التعاون الإسلامي أكثر فعالية خلال فترة ترؤسه لمجلس وزراء خارجية المنظمة.