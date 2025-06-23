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مستشار الرئيس الإماراتي: دعوة سموتريتش لتمويل خليجي لحرب إسرائيل على إيران وقاحة وإفلاس أخلاقي
مستشار الرئيس الإماراتي: دعوة سموتريتش لتمويل خليجي لحرب إسرائيل على إيران وقاحة وإفلاس أخلاقي
سبوتنيك عربي
صرح الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، "بلغ حدًا من الوقاحة... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T07:19+0000
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وأضاف قرقاش، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أن "هذا الطرح يعد إفلاسًا أخلاقيًا من شخصية متطرفة، تفتقر إلى إدراك العواقب الخطيرة لمثل هذا التصعيد".وأشار قرقاش إلى أن "دول الخليج أدانت الهجوم، ودعت إلى حل دبلوماسي، انطلاقًا من حرصها على استقرار المنطقة وسلامة شعوبها"، مؤكدًا أن "مثل هذه الدعوات تتعارض مع الجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط".وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قلقها إزاء التوترات في المنطقة والهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المواقع النووية الإيرانية.فيما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الأحد، على أهمية إعطاء الأولوية للدبلوماسية والحوار لحل النزاعات بما يعزز الاستقرار والازدهار والعدالة.وشنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل كبير، على حد قولها.وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "يجب أن يبقى باب الدبلوماسية مفتوحًا دائمًا، لكن الآن... لم يعد كذلك".وفي سياق متصل، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن "تطوير الصناعة النووية الإيرانية لن يتوقف".وأثار الهجوم الأمريكي ردود فعل سلبية على الصعيد الدولي، إذ وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الضربات الأمريكية بأنها "تصعيد خطير في المنطقة وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين".
https://sarabic.ae/20250622/إدانات-عربية-ودولية-للضربة-الأمريكية-على-منشآت-إيران-النووية-1101930915.html
https://sarabic.ae/20250623/إعلام-أسعار-النفط-ترتفع-بشكل-حاد-إثر-الضربات-الأمريكية-على-إيران-1101947043.html
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إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مستشار الرئيس الإماراتي: دعوة سموتريتش لتمويل خليجي لحرب إسرائيل على إيران وقاحة وإفلاس أخلاقي

07:19 GMT 23.06.2025
© AP Photo / Ebrahim Norooziالدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة
الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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صرح الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، "بلغ حدًا من الوقاحة بدعوته دول الخليج، إضافة إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لتمويل الحرب الإسرائيلية ضد إيران".
وأضاف قرقاش، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أن "هذا الطرح يعد إفلاسًا أخلاقيًا من شخصية متطرفة، تفتقر إلى إدراك العواقب الخطيرة لمثل هذا التصعيد".
وأشار قرقاش إلى أن "دول الخليج أدانت الهجوم، ودعت إلى حل دبلوماسي، انطلاقًا من حرصها على استقرار المنطقة وسلامة شعوبها"، مؤكدًا أن "مثل هذه الدعوات تتعارض مع الجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط".
وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قلقها إزاء التوترات في المنطقة والهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المواقع النووية الإيرانية.
في حين قاد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشاورات تهدف إلى خفض التصعيد في المنطقة، وأجرى محادثات مع قادة المنطقة.
فيما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الأحد، على أهمية إعطاء الأولوية للدبلوماسية والحوار لحل النزاعات بما يعزز الاستقرار والازدهار والعدالة.
مقاتلة أمريكية من طراز اف 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
إدانات عربية ودولية للضربة الأمريكية على منشآت إيران النووية
أمس, 09:43 GMT
وشنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل كبير، على حد قولها.
ووفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن توافق طهران على"إنهاء هذه الحرب، وإلا ستواجه إيران عواقب أكثر خطورة". في الوقت ذاته، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بعد الهجمات، التي وصفتها إيران بـ"البربرية والإجرامية"، إن "الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الجمهورية الإسلامية".
حقل نفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
إعلام: أسعار النفط ترتفع بشكل حاد إثر الضربات الأمريكية على إيران
06:11 GMT
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "يجب أن يبقى باب الدبلوماسية مفتوحًا دائمًا، لكن الآن... لم يعد كذلك".
وأضاف أن "الولايات المتحدة هي التي خانت الدبلوماسية"، وأشار إلى أن "إيران ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومصالحها".
وفي سياق متصل، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن "تطوير الصناعة النووية الإيرانية لن يتوقف".
وأثار الهجوم الأمريكي ردود فعل سلبية على الصعيد الدولي، إذ وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الضربات الأمريكية بأنها "تصعيد خطير في المنطقة وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين".
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