https://sarabic.ae/20250623/مستشار-الرئيس-الإماراتي-دعوة-سموتريتش-لتمويل-خليجي-لحرب-إسرائيل-على-إيران-وقاحة-وإفلاس-أخلاقي-1101948755.html

مستشار الرئيس الإماراتي: دعوة سموتريتش لتمويل خليجي لحرب إسرائيل على إيران وقاحة وإفلاس أخلاقي

مستشار الرئيس الإماراتي: دعوة سموتريتش لتمويل خليجي لحرب إسرائيل على إيران وقاحة وإفلاس أخلاقي

سبوتنيك عربي

صرح الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، "بلغ حدًا من الوقاحة... 23.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-23T07:19+0000

2025-06-23T07:19+0000

2025-06-23T07:19+0000

إيران

أخبار الإمارات العربية المتحدة

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0e/1095788916_0:0:1304:735_1920x0_80_0_0_8a3aedcb826fcfe022136a236a618cda.jpg

وأضاف قرقاش، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أن "هذا الطرح يعد إفلاسًا أخلاقيًا من شخصية متطرفة، تفتقر إلى إدراك العواقب الخطيرة لمثل هذا التصعيد".وأشار قرقاش إلى أن "دول الخليج أدانت الهجوم، ودعت إلى حل دبلوماسي، انطلاقًا من حرصها على استقرار المنطقة وسلامة شعوبها"، مؤكدًا أن "مثل هذه الدعوات تتعارض مع الجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط".وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قلقها إزاء التوترات في المنطقة والهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المواقع النووية الإيرانية.فيما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الأحد، على أهمية إعطاء الأولوية للدبلوماسية والحوار لحل النزاعات بما يعزز الاستقرار والازدهار والعدالة.وشنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل كبير، على حد قولها.وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "يجب أن يبقى باب الدبلوماسية مفتوحًا دائمًا، لكن الآن... لم يعد كذلك".وفي سياق متصل، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن "تطوير الصناعة النووية الإيرانية لن يتوقف".وأثار الهجوم الأمريكي ردود فعل سلبية على الصعيد الدولي، إذ وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الضربات الأمريكية بأنها "تصعيد خطير في المنطقة وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين".

https://sarabic.ae/20250622/إدانات-عربية-ودولية-للضربة-الأمريكية-على-منشآت-إيران-النووية-1101930915.html

https://sarabic.ae/20250623/إعلام-أسعار-النفط-ترتفع-بشكل-حاد-إثر-الضربات-الأمريكية-على-إيران-1101947043.html

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي