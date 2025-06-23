مصر تتحوط اقتصاديا بمواجهة التصعيد في الشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
08:18 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة... تصعيد عسكري وتراجع فرص وقف إطلاق النار
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تحذر ايران من أي رد انتقامي وتبلغها بأن الضربة انتهت
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
من كان وراء الهجوم الإرهابي على الكنيسة في دمشق؟
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
18:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250623/مصر-تتحوط-اقتصاديا-بمواجهة-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-1101965679.html
مصر تتحوط اقتصاديا بمواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
مصر تتحوط اقتصاديا بمواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة اتخاذ احتياطات مالية وسلعية مرتبطة بالتطورات الجارية، في ظل حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها المحتملة... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T12:52+0000
2025-06-23T12:52+0000
راديو
مساحة حرة
مصر
إيران
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101964440_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_7438c2f52a73b95623d4b6ec2de081df.png
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
وتناول اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير المالية المصري أحمد كجوك، أمس الأحد، "التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، وما تسببت به من حالة عدم يقين في الأسواق، شملت أسعار الشحن وبعض السلع الاستراتيجية".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال أستاذ التمويل والاستثمار د. وائل النحاس، إن "الدول ومن بينها مصر، تتخذا عادة إجراءات احترازية أثناء الأزمات العالمية، منها توفير المخصصات المالية بالعملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية، تحسبا للاضطرابات واتساع نطاق الحرب، ومن أجل ضمان القدرة على تحقيق الاكتفاء وتأمين الطاقة، وكلها أمور تستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لإصدار أوامر بحرية وسرعة اتخاذ القرارات وإزالة كافة المعوقات".من جانبه، اعتبر خبير أسواق المال الناشئة د. عبد الرحمن طه، أن "الحكومة نجحت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن البنك المركزي المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي يواجهان الآن ضغوطا بسبب الظروف الإقليمية المحيطة وحروب الرسوم الجمركية".وأوضح الخبير: "هناك توجه مستمر لدى الحكومة المصرية لتوفير السلع الاستراتيجية خاصة في أوقات الازمات، إذ لم تسجل مصر حالة واحدة من حالات نقص السلع سواء خلال أزمة فيروس "كورونا" المستجد أو الصراع الأوكراني، أو خلال حرب الرسوم الجمركية، ولا حتى خلال الأزمة الإقليمية الحالية".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
مصر
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101964440_90:0:1023:700_1920x0_80_0_0_5b8d3072a0b3a728e7b7afa95d778b51.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مساحة حرة, مصر, إيران, إسرائيل, аудио
مساحة حرة, مصر, إيران, إسرائيل, аудио

مصر تتحوط اقتصاديا بمواجهة التصعيد في الشرق الأوسط

12:52 GMT 23.06.2025
راديو
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
تابعنا عبر
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة اتخاذ احتياطات مالية وسلعية مرتبطة بالتطورات الجارية، في ظل حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها المحتملة على الأسواق الدولية.
وتناول اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير المالية المصري أحمد كجوك، أمس الأحد، "التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، وما تسببت به من حالة عدم يقين في الأسواق، شملت أسعار الشحن وبعض السلع الاستراتيجية".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال أستاذ التمويل والاستثمار د. وائل النحاس، إن "الدول ومن بينها مصر، تتخذا عادة إجراءات احترازية أثناء الأزمات العالمية، منها توفير المخصصات المالية بالعملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية، تحسبا للاضطرابات واتساع نطاق الحرب، ومن أجل ضمان القدرة على تحقيق الاكتفاء وتأمين الطاقة، وكلها أمور تستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لإصدار أوامر بحرية وسرعة اتخاذ القرارات وإزالة كافة المعوقات".

وحول تأثير إغلاق مضيق هرمز على مصر، حال اتخاذ إيران لهذا القرار، قال النحاس إن "مصر لا تعتمد كثيرا على واردات تمر عبر المضيق، بل بالعكس يمكن أن تستفيد مصر من إغلاق مضيق هرمز عبر توفير ممر بديل للطاقة المصدرة من الخليج، بحيث تمر عبر خطوط أنابيب سوميد في مصر".

من جانبه، اعتبر خبير أسواق المال الناشئة د. عبد الرحمن طه، أن "الحكومة نجحت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن البنك المركزي المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي يواجهان الآن ضغوطا بسبب الظروف الإقليمية المحيطة وحروب الرسوم الجمركية".

وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "نجاح الإصلاح الاقتصادي في مصر، أدى إلى زيادة الصادرات وتنامي ثقة المصريين في الخارج، ما أدى إلى ارتفاع تحويلاتهم من العملة الصعبة لمصر، كما أن توفر الأمن في مصر مقارنة بالدول المجاورة رفع معدلات السياحة بنسبة كبيرة، وكل هذه العوامل تساعد على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما ينتج عنه وفرة في الاحتياطات الأجنبية".

وأوضح الخبير: "هناك توجه مستمر لدى الحكومة المصرية لتوفير السلع الاستراتيجية خاصة في أوقات الازمات، إذ لم تسجل مصر حالة واحدة من حالات نقص السلع سواء خلال أزمة فيروس "كورونا" المستجد أو الصراع الأوكراني، أو خلال حرب الرسوم الجمركية، ولا حتى خلال الأزمة الإقليمية الحالية".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала