https://sarabic.ae/20250624/إسرائيل-تعلن-اغتيال-عالم-نووي-إيراني-1101993383.html
إسرائيل تعلن اغتيال عالم نووي إيراني
إسرائيل تعلن اغتيال عالم نووي إيراني
سبوتنيك عربي
لقي العالم النووي الإيراني محمد رضا صديقي، مصرعه في هجوم نفذته إسرائيل قبيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين حيّز التنفيذ، في وقت سابق من اليوم... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T07:30+0000
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وذكرت ذلك وسائل إعلام إيرانية، إذ أشارت إلى أن صديقي، هو أحد العلماء البارزين في قطاع الأبحاث النووية الإيرانية، بينما لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية من السلطات الإيرانية بشأن طبيعة الهجوم أو مكان وقوعه.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن الطرفين تواصلا معه وطلبا التوصل للسلام، على حد قوله.وفي وقت لاحق، أعلنت كل من إيران وإسرائيل التزامهما بوقف إطلاق النار، لكن كل منهما لوّح بالرد إذا تعرض الاتفاق لأي خرق من الطرف الآخر.وتعود جذور التصعيد إلى 13 يونيو الجاري، حين شنت إسرائيل ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية ونووية داخل إيران، وأسفرت عن اغتيال قادة عسكريين و14 عالمًا نوويًا، لترد طهران لاحقًا بهجمات صاروخية ومسيرات على مدن إسرائيلية بينها تل أبيب وبئر السبع.
https://sarabic.ae/20250624/إيران-تعلن-دخول-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-مع-إسرائيل-حيز-التنفيذ-1101992051.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل
إسرائيل تعلن اغتيال عالم نووي إيراني
لقي العالم النووي الإيراني محمد رضا صديقي، مصرعه في هجوم نفذته إسرائيل قبيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين حيّز التنفيذ، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.
وذكرت ذلك وسائل إعلام إيرانية، إذ أشارت إلى أن صديقي، هو أحد العلماء البارزين في قطاع الأبحاث النووية الإيرانية، بينما لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية من السلطات الإيرانية
بشأن طبيعة الهجوم أو مكان وقوعه.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن الطرفين تواصلا معه وطلبا التوصل للسلام، على حد قوله.
وفي وقت لاحق، أعلنت كل من إيران وإسرائيل التزامهما بوقف إطلاق النار، لكن كل منهما لوّح بالرد إذا تعرض الاتفاق لأي خرق من الطرف الآخر.
وجاء الاتفاق بعد تبادل إطلاق النار
بين إيران وإسرائيل منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، إضافة إلى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بقصف 3 منشآت نووية إيرانية، ورد إيران بقصف قواعدها الجوية في قطر، التي كان لها دور لاحقا في الوساطة والتوصل للاتفاق بين الدولتين.
وتعود جذور التصعيد إلى 13 يونيو الجاري، حين شنت إسرائيل ضربات واسعة
استهدفت منشآت عسكرية ونووية داخل إيران، وأسفرت عن اغتيال قادة عسكريين و14 عالمًا نوويًا، لترد طهران لاحقًا بهجمات صاروخية ومسيرات على مدن إسرائيلية بينها تل أبيب وبئر السبع.