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إيران تعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ
إيران تعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، بدخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل، حيّز التنفيذ بعد تبادل للقصف الصاروخي والجوي بين إيران وإسرائيل. 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T06:04+0000
2025-06-24T06:04+0000
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جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "اتفاقًا لوقف إطلاق النار جرى بين إسرائيل وإيران"، على حد قوله.وأضاف ترامب: "وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة، ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميًا"، على حد تعبيره، وتابع: "بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيحيي العالم نهاية رسمية لحرب الـ12 يومًا".وكانت إيران، قد شنت ضربة صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، وذلك ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية رئيسية في طهران، والتي اعتبرتها إيران "لا تشكل أي تهديد لقطر وشعبها"، فيما عدّتها قطر انتهاكا لسيادتها، بينما علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "ضعيفة".من جانبها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، وأمرهم بعدم الإدلاء بتصريحات.وقبل ساعة ونصف تقريبا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أطلقت إيران 5 دفعات صاروخية متتالیة باتجاه إسرائيل، والتي خلّفت عشرات القتلى والجرحى والمفقودين وكذلك دمارا هائلا بمساحة مئات الأمتار.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو التابع له دمّر منصات إطلاق صواريخ غربي إيران، كانت جاهزة لإطلاق هجمات جديدة ضد الأراضي الإسرائيلية، على حد قوله.وجاء في بيان نُشر عبر قناة الجيش الإسرائيلي على تطبيق "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، أن الضربات الجوية نُفذت خلال الساعات الماضية، واستهدفت منصات صواريخ كانت ضمن دفعة الهجمات الأخيرة التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250624/وزير-الدفاع-الباكستاني-لـسبوتنيك-ليس-لدينا-تعاون-عسكري-مع-إيران-لكن-ندين-العدوان-عليها-1101987907.html
https://sarabic.ae/20250623/التلفزيون-الإيراني-إسقاط-طائرة-إسرائيلية-مسيرة-من-طراز-هيرمز-في-سماء-طهران-فيديو-1101987730.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

إيران تعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ

06:04 GMT 24.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemiتصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، بدخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل، حيّز التنفيذ بعد تبادل للقصف الصاروخي والجوي بين إيران وإسرائيل.
جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "اتفاقًا لوقف إطلاق النار جرى بين إسرائيل وإيران"، على حد قوله.
وأضاف ترامب: "وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة، ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميًا"، على حد تعبيره، وتابع: "بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيحيي العالم نهاية رسمية لحرب الـ12 يومًا".
وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": ليس لدينا تعاون عسكري مع إيران لكن ندين العدوان عليها
00:24 GMT
وهنأ الرئيس الأمريكي، "إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب"، ولفت ترامب إلى أن هذه "حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله لكن ذلك لم يحدث".
وكانت إيران، قد شنت ضربة صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، وذلك ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية رئيسية في طهران، والتي اعتبرتها إيران "لا تشكل أي تهديد لقطر وشعبها"، فيما عدّتها قطر انتهاكا لسيادتها، بينما علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "ضعيفة".
من جانبها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، وأمرهم بعدم الإدلاء بتصريحات.
وقبل ساعة ونصف تقريبا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أطلقت إيران 5 دفعات صاروخية متتالیة باتجاه إسرائيل، والتي خلّفت عشرات القتلى والجرحى والمفقودين وكذلك دمارا هائلا بمساحة مئات الأمتار.
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أمس, 23:57 GMT

وفي وقت سابق، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عبر حسابه على منصة "إكس": "العمليات العسكرية لقواتنا المسلحة الجبارة استمرت في معاقبة إسرائيل على عدوانها حتى اللحظة الأخيرة، حتى الساعة الرابعة فجرا".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو التابع له دمّر منصات إطلاق صواريخ غربي إيران، كانت جاهزة لإطلاق هجمات جديدة ضد الأراضي الإسرائيلية، على حد قوله.
وجاء في بيان نُشر عبر قناة الجيش الإسرائيلي على تطبيق "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، أن الضربات الجوية نُفذت خلال الساعات الماضية، واستهدفت منصات صواريخ كانت ضمن دفعة الهجمات الأخيرة التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.
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