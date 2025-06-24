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الديوان الأميري: الرئيس الإيراني أعرب عن أسفه لأمير دولة قطر وللشعب القطري
الديوان الأميري: الرئيس الإيراني أعرب عن أسفه لأمير دولة قطر وللشعب القطري
سبوتنيك عربي
تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، تناول تطورات الأوضاع في المنطقة على خلفية التصعيد الأخير. 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T13:38+0000
2025-06-24T14:16+0000
قطر
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وخلال الاتصال، كرر أمير قطر إدانة بلاده الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة "العديد" الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، واصفا إياه بانتهاك صارخ لسيادة الدولة ومجالها الجوي، ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وأكد أن هذا التصرف لا ينسجم مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوطيدة بين البلدين، مشيرا إلى أن قطر كانت ولا تزال من الداعين إلى الحوار مع إيران، وقد بذلت جهوداً دبلوماسية كبيرة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وفقا لبيان من الديوان الأميري القطري.وشدد الأمير على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة إلى الحوار والمفاوضات الجادة من أجل احتواء الأزمة وضمان أمن المنطقة وسلامة شعوبها.من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، عن أسفه الشديد لأمير قطر وللشعب القطري لما سبّبه الهجوم من أضرار، مؤكدا أن قطر لم تكن هدفا للعملية، وأن ما حدث لا يشكل تهديدا لها.وأكد بيزشكيان على أهمية الحفاظ على العلاقات الأخوية بين إيران وقطر، وعلى ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، مشددا على تطلعه لاستمرار التعاون بين طهران والدوحة على أسس من الثقة المتبادلة والاحترام.وأدانت وزارة الخارجية القطرية، أمس الاثنين، "بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني".وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي"، مؤكدة أن قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي.وأكد البيان أن "الدفاعات الجوية القطرية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح"، مشيرة إلى أن "قاعدة العديد كانت قد أخليت في وقت سابق وفقا للإجراءات الأمنية والاحترازية".وفي وقت سابق، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا بشأن استهداف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مؤكدا أن إيران لن تترك أي اعتداء على سيادتها، ووحدة أراضيها دون رد مناسب.وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "عقب العدوان العسكري السافر الذي ارتكبه النظام الإجرامي للولايات المتحدة الأمريكية ضد المنشآت النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانتهاكه الفاضح للقوانين الدولية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي وبقيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي، قام الحرس الثوري الإسلامي، بشن عملية "بشارة الفتح"، مستهدفًا قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر بهجوم صاروخي مدمر وقوي".وأضاف: "تعد هذه القاعدة مركز القيادة المركزية للقوات الجوية، وأكبر الأصول الاستراتيجية للجيش الأمريكي في منطقة غرب آسيا".
https://sarabic.ae/20250623/ترامب-يشكر-إيران-على-الإشعار-المسبق-لهجومها-الصاروخي-على-قاعدة-العديد-في-قطر-1101986323.html
https://sarabic.ae/20250623/خبير-قطري-يعلق-لـسبوتنيك-على-تداعيات-القصف-الإيراني-لقاعدة-العديد-العسكرية-1101982914.html
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قطر, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
قطر, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

الديوان الأميري: الرئيس الإيراني أعرب عن أسفه لأمير دولة قطر وللشعب القطري

13:38 GMT 24.06.2025 (تم التحديث: 14:16 GMT 24.06.2025)
© AP Photo / Jon Gambrellأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Jon Gambrell
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تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، تناول تطورات الأوضاع في المنطقة على خلفية التصعيد الأخير.
وخلال الاتصال، كرر أمير قطر إدانة بلاده الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة "العديد" الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، واصفا إياه بانتهاك صارخ لسيادة الدولة ومجالها الجوي، ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن هذا التصرف لا ينسجم مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوطيدة بين البلدين، مشيرا إلى أن قطر كانت ولا تزال من الداعين إلى الحوار مع إيران، وقد بذلت جهوداً دبلوماسية كبيرة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وفقا لبيان من الديوان الأميري القطري.
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
ترامب يشكر إيران على "الإشعار المسبق" لهجومها الصاروخي على قاعدة "العديد" في قطر
أمس, 20:16 GMT
وشدد الأمير على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة إلى الحوار والمفاوضات الجادة من أجل احتواء الأزمة وضمان أمن المنطقة وسلامة شعوبها.
من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، عن أسفه الشديد لأمير قطر وللشعب القطري لما سبّبه الهجوم من أضرار، مؤكدا أن قطر لم تكن هدفا للعملية، وأن ما حدث لا يشكل تهديدا لها.
وأكد بيزشكيان على أهمية الحفاظ على العلاقات الأخوية بين إيران وقطر، وعلى ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، مشددا على تطلعه لاستمرار التعاون بين طهران والدوحة على أسس من الثقة المتبادلة والاحترام.
وأدانت وزارة الخارجية القطرية، أمس الاثنين، "بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني".
وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي"، مؤكدة أن قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي.
وأكد البيان أن "الدفاعات الجوية القطرية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح"، مشيرة إلى أن "قاعدة العديد كانت قد أخليت في وقت سابق وفقا للإجراءات الأمنية والاحترازية".
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خبير قطري يعلق لـ"سبوتنيك" على تداعيات القصف الإيراني لقاعدة العديد العسكرية
أمس, 18:48 GMT
وفي وقت سابق، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا بشأن استهداف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مؤكدا أن إيران لن تترك أي اعتداء على سيادتها، ووحدة أراضيها دون رد مناسب.
وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "عقب العدوان العسكري السافر الذي ارتكبه النظام الإجرامي للولايات المتحدة الأمريكية ضد المنشآت النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانتهاكه الفاضح للقوانين الدولية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي وبقيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي، قام الحرس الثوري الإسلامي، بشن عملية "بشارة الفتح"، مستهدفًا قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر بهجوم صاروخي مدمر وقوي".
وأضاف: "تعد هذه القاعدة مركز القيادة المركزية للقوات الجوية، وأكبر الأصول الاستراتيجية للجيش الأمريكي في منطقة غرب آسيا".
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